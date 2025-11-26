'Aflamencarte' invita a disfrutar en familia del flamenco en Huércal-Overa y Níjar

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha acogido este miércoles la presentación del espectáculo 'Flamenco en Familia-Aflamencarte' que tendrá ... lugar el 5 de diciembre en Huércal-Overa y 7 de diciembre en Níjar. La obra, ha explicado la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado, reflexiona sobre las raíces multiculturales de Andalucía, la convivencia de las tres culturas y la influencia del flamenco como expresión identitaria universal. Busca fomentar el conocimiento y el respeto por el flamenco entre públicos de todas las edades, especialmente entre los jóvenes.

El proyecto cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Huércal-Overa y Níjar, así como con el trabajo de un equipo artístico y técnico andaluz formado por intérpretes, músicos y profesionales del sector cultural. Las actividades se celebrarán en Huércal Overa el viernes 5, a las 11.45 horas en el Teatro Villa de Huércal-Overa; y, en Níjar, el domingo 7 a las 16 en el Centro de Artes Escénicas.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso ha señalado que «en este mes, donde celebramos el 15 aniversario del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, este proyecto nos permite reforzar nuestra identidad andaluza. Creemos firmemente que mantener vivas nuestras raíces es apostar por nuestro futuro».

El delegado ha subrayado que «iniciativas como estas contribuyen a los objetivos del Plan META 2027, impulsado por la Junta de Andalucía, fomentando la sostenibilidad cultural, la descentralización territorial y la generación de empleo artístico local». Además, refuerza la proyección de Andalucía como referente internacional del arte flamenco.