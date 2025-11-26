Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de 'Aflamencarte' en la sede de la Junta de Andalucía en Almería. R. I.

'Aflamencarte' invita a disfrutar en familia del flamenco en Huércal-Overa y Níjar

La conmemoración del Día Internacional del Flamenco lleva a estos municipios un espectáculo que busca impulsar el conocimiento de este Patrimonio Cultural de la Humanidad

R. I.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:37

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha acogido este miércoles la presentación del espectáculo 'Flamenco en Familia-Aflamencarte' que tendrá ... lugar el 5 de diciembre en Huércal-Overa y 7 de diciembre en Níjar. La obra, ha explicado la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte en un comunicado, reflexiona sobre las raíces multiculturales de Andalucía, la convivencia de las tres culturas y la influencia del flamenco como expresión identitaria universal. Busca fomentar el conocimiento y el respeto por el flamenco entre públicos de todas las edades, especialmente entre los jóvenes.

