Los Aficionados Prácticos Taurinos abren nuevo curso en Roquetas de Mar

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:16 Comenta Compartir

La afición taurina almeriense vuelve a tener su espacio de aprendizaje y convivencia con el inicio del Curso de Aficionados Prácticos Taurinos 2025/26, dirigido por el maestro Ruiz Manuel. Las clases se imparten en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar todos los martes, de 17:00 a 19:00 horas, entre octubre y mayo, combinando teoría, práctica y tentaderos en ganaderías para acercar a los alumnos al toreo.

La nueva edición arrancó ayer, aunque la inscripción permanecerá abierta todo el año. Bajo la guía de Ruiz Manuel, los participantes aprenden colocación, temple y lidia hasta el manejo del capote y la muleta, siempre en un entorno didáctico y respetuoso con la tradición.

El curso reúne a aficionados de distintas edades, unidos por la pasión por el toreo. Las sesiones alternan toreo de salón y tentaderos, donde los alumnos ponen en práctica lo aprendido.

La plaza roquetera ofrece el escenario ideal para un aprendizaje que combina técnica, respeto y emoción. Más allá de su valor formativo, este curso se ha consolidado como un espacio de convivencia y defensa de la tauromaquia, donde generaciones de aficionados comparten experiencias y mantienen viva la tradición.