Los aficionados prácticos entrenan hasta de noche en el coso roquetero. Aficionados Prácticos Almería
Toros

Los Aficionados Prácticos Taurinos abren nuevo curso en Roquetas de Mar

Las clases, impartidas por Ruiz Manuel, cuentan con actividad en la plaza roquetera y también tentaderos en distintas ganaderías

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:16

Comenta

La afición taurina almeriense vuelve a tener su espacio de aprendizaje y convivencia con el inicio del Curso de Aficionados Prácticos Taurinos 2025/26, dirigido por el maestro Ruiz Manuel. Las clases se imparten en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar todos los martes, de 17:00 a 19:00 horas, entre octubre y mayo, combinando teoría, práctica y tentaderos en ganaderías para acercar a los alumnos al toreo.

La nueva edición arrancó ayer, aunque la inscripción permanecerá abierta todo el año. Bajo la guía de Ruiz Manuel, los participantes aprenden colocación, temple y lidia hasta el manejo del capote y la muleta, siempre en un entorno didáctico y respetuoso con la tradición.

El curso reúne a aficionados de distintas edades, unidos por la pasión por el toreo. Las sesiones alternan toreo de salón y tentaderos, donde los alumnos ponen en práctica lo aprendido.

La plaza roquetera ofrece el escenario ideal para un aprendizaje que combina técnica, respeto y emoción. Más allá de su valor formativo, este curso se ha consolidado como un espacio de convivencia y defensa de la tauromaquia, donde generaciones de aficionados comparten experiencias y mantienen viva la tradición.

