El actor Gian Maria Volonté, Premio 'Leone in Memoriam' de Almería Western Film Festival 2025

Almería Western Film Festival (AWFF), único certamen en Europa dedicado exclusivamente al cine occidental, rendirá homenaje en su 15 edición, que se celebrará del 8 al 12 de octubre de 2025 en Tabernas, a dos figuras esenciales del género: el actor Gian Maria Volonté (1933-1994) y el investigador Carlo Gaberscek, ambos italianos. «El 60º aniversario de La muerte tenía un precio (Sergio Leone, 1965), y del diseño y la construcción de los decorados de El Paso, actual poblado MiniHollywood Oasys, para el rodaje de la película, era una ocasión perfecta para unir a dos nombres indisociables de Almería y el oeste: un actor que interpretó varios de sus personajes más iconográficos en nuestra provincia, y un escritor que durante décadas ha explorado e investigado las localizaciones donde se rodaron decenas de películas en los años 60, 70 y 80. Su monográfico 'Il vicino west' (2007) reúne un trabajo enciclopédico de recuperación de la memoria cinematográfica a través del paisaje, las localizaciones y las fichas técnicas de las películas».

Gian María Volonté (Italia, 1933–1994) recibirá el Premio 'Leone in Memoriam' en reconocimiento a su extraordinaria contribución artística y su legado imperecedero dentro del oeste europeo. El festival rinde así homenaje a una de las interpretaciones más icónicas rodadas en el Desierto de Tabernas. Volonté protagonizó dos películas fundamentales del 'spaghetti western', ambas dirigidas por Sergio Leone: 'Por un puñado de dólares' (1964), en el papel de 'Ramón Rojo', y 'La muerte tenía un precio' (1965), donde interpretó a 'El Indio'. Estas obras cimentaron el mito del oeste mediterráneo.

Su carrera dentro del género continuó con otros títulos rodados en Almería, como 'Yo soy la revolución' (1966), dirigida por Damiano Damiani, en el papel de 'El Chuncho', y 'Cara a cara' (1967), donde compartió protagonismo con Tomas Milian bajo la dirección de Sergio Sollima. Más allá del oeste, Volonté fue un actor de enorme profundidad interpretativa y conciencia política, cuya intensidad y compromiso marcaron a varias generaciones de intérpretes europeos.

El premio será entregado en el poblado del oeste MiniHollywood Oasys el 10 de octubre durante un acto especial que culminará con la ceremonia simbólica del entierro al atardecer y la actuación en directo del quinteto catalán 'Victor Colomer's Dollar Trilogy', que interpretará varios temas de Morricone en clave de jazz contemporáneo. Allí se instalará una lápida conmemorativa en el cementerio del festival, que ya recuerda a figuras como Fernando Sancho, Tomás Milian, Carlo Simi, George Hilton, Sergio Sollima, Ennio Morricone, Bud Spencer, los hermanos Joaquín y Rafael Romero Marchent y, desde el año pasado, Sergio Leone.

En el marco de esta jornada, AWFF concederá el Premio a la Difusión del Género Occidental al historiador y escritor italiano Carlo Gaberscek, en reconocimiento a su destacada trayectoria como investigador, autor y divulgador del cine occidental. Gaberscek es autor de obras fundamentales como 'A Century of Western Movie Locations', 'In Search of Western Movie Sites' o 'Sentieri del western', que se han convertido en referentes para el estudio del género y la preservación de sus localizaciones cinematográficas tanto en Europa como en América. Durante su visita al festival, Gaberscek estará presente en MiniHollywood Oasys para firmar ejemplares de sus publicaciones más conocidas.

La entrega de este premio se complementará con una mesa redonda titulada '60 años de MiniHollywood y La muerte tenía un precio', organizada en el marco del aniversario del set cinematográfico diseñado y construido por Carlo Simi para la película de Sergio Leone. En este coloquio participarán el propio Carlo Gaberscek, el investigador José Enrique Martínez Moya, Giuditta Simi (hija de Carlo Simi), José María Rodríguez (gerente de MiniHollywood Oasys), y será moderado por el periodista almeriense Diego Martínez.

Además, dentro de la Sección Panorama se proyectará el largometraje documental 'Leone's Almeria', un trabajo de arqueología cinematográfica que recorre las localizaciones donde rodó el cineasta italiano, y que contará con la presencia de su director y guionista, el portugués Paulo César Fajardo.

Con estos dos reconocimientos, el Almería Western Film Festival 2025 reafirma su compromiso con la memoria histórica y la difusión del oeste como patrimonio cinematográfico y cultural. Tabernas no solo fue escenario del auge del 'spaghetti western', sino que sigue siendo, gracias a AWFF, un punto de encuentro clave para cineastas, estudiosos y amantes del género.

