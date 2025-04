La 45ª Feria del Libro de Almería escribe su primera página con el pregón de Juan Manuel Gil y la visita de Máximo Huerta

María Paredes Moya Almería Miércoles, 2 de abril 2025, 11:08 Comenta Compartir

Novela, ensayo, poesía, teatro, biografías, divulgación… Narrativa, didáctica, poética, lírica o dramática. Suspense, historia, música, salud, alimentación, filosofía… Almería ha abierto hoy la primera de sus páginas a seis días de intenso amor a la lectura en todas sus facetas y vertientes con la jornada inaugural de la 45ª Feria del Libro, que prolongará sus actividades hasta el próximo domingo, 6 de abril. Todo ello coordinado desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Una jornada de martes que ha tenido dos nombres propios muy destacados: el escritor almeriense Juan Manuel Gil, que ha tenido la responsabilidad de ser el encargado del pregón de esta edición, y Máximo Huerta, el polifacético escritor que ha hecho escala en Almería para presentar su última novela 'París despertaba tarde', cosechando ambos sendos llenos en el salón noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Un pregón, presentado por la escritora Raquel F. Cobo, que ha contado con la presencia tanto del concejal y el delegado territorial de Cultura, Diego Cruz y Juan José Alonso, respectivamente, y en el que Juan Manuel Gil ha correspondido con un texto vívido y emocionante.

Su exposición ha sido una oda al papel narrativo de las madres, basado desde la literatura oral que se recibe «en el barrio, en casa, durante la infancia, especialmente de nuestras madres, que nunca escribieron un libro y, sin embargo, ningún libro se explica sin ellas, sin sus voces, sin sus relatos. Y las balsas de riego, tan habituales en mi barrio, son un elemento hipnótico, embaucador y misterioso sin el que no se entiende mi manera de acercarme a la literatura», ha detallado.

Como se aprecia en su literatura ('La flor del rayo' en 2023, 'Trigo limpio' en 2021, 'Un hombre bajo el agua' en 2019, 'Las islas invertebradas' en 2017…), Gil también ha hecho una defensa tanto de la fabulación como, especialmente, del humor. «Busqué entre todos los recursos narrativos, que a veces son los mismos recursos que los de la vida, aquel que me permitiera no solo asomarme y ver mi rostro reflejado en las aguas de la balsa, sino ser capaz de dejarme caer dócilmente en su interior. Estoy hablando del humor. Ese artilugio de la inteligencia que te hace seguir vivo en el centro de los dolores más profundos...».

Desde esa cotidianidad aprendida como elemento indispensable para afrontar la creación literaria ha hecho gala Juan Manuel Gil una vez más al afirmar que «en aquellos años, en un barrio donde no había librerías, ni biblioteca pública, ni novelas o poemarios presidiendo la mayoría de salones de las casas de mis amigos, de haber sabido de qué iba todo esto de escribir, no habríamos albergado ninguna duda de que antes que los libros fueron las historias. Que antes que las metáforas y las sinalefas teníamos los descampados y las casas abandonadas. Que antes que los clubes de lectura y las redes sociales nosotros ya nos mirábamos y hablábamos en las aceras. Que antes que la literatura estaban las madres con su palabra vibrante», ha culminado, también con algunos momentos de emoción entrecortada, antes de parafrasearla para inquirir sobre quién de los dos dicen la verdad: «Los dos caminos llevan a un mismo lugar: a la literatura de quienes no han escrito un libro en su vida, pero sin los que nosotros no tendríamos casi nada que escribir».

Máximo Huerta, primer gran lleno de la Feria

Autor de una decena de novelas, -entre otros géneros-, ('Que sea la última vez…', 'El Susurro de la Caracola', 'Una tienda en París', 'La noche soñada', 'No me dejes/Ne me quite pas', 'La parte escondida del iceberg', 'Firmamento' , 'Con el amor bastaba' o 'Adiós, pequeño' (Premio Fernando Lara de Novela 2022), Máximo Huerta ha sido la primera gran estrella en participar en los actos de la Feria del Libro de Almería de este año, esta vez con la novela 'París despertaba tarde' bajo el brazo.

El acto de presentación de libro ha sido también en el salón de actos de la Delegación y ha contado con la presentación previa y conversación del escritor Miguel Vasserot.

'París despertaba tarde' que parte de la premisa de que «las cosas del corazón se reducen a dos simples posibilidades: se ama o no». Ambientada de inicio en París, 1924, cuando la ciudad se prepara para albergar los Juegos Olímpicos, fundados bajo el símbolo de la unión y la hermandad, el argumento fija su atención en Alice Humbert, con el alma desgarrada por que Erno Hessel, el amor de su vida, la ha dejado para irse a Nueva York.

En su presentación, Máximo Huerta ha dado muestras de su habitual amor a la capital francesa, fuente de inspiración de algunos de sus libros, de hecho ha confesado que aunque no en su siguiente novela, «sí que volveré a París en próximas. Además he disfrutado de escribir esta novela porque me ha permitido estar con personajes reales (como Kiki de Montparnasse) a los que nunca podría conocer».

Huerta también ha 'desmitificado' el proceso de escritura en lo que tiene de bohemia. «Cuando escribo sé que voy a trabajar, lo hago sin prisa, pero sé que es un trabajo, a veces ingrato, aunque desde fuera se vea como algo muy épico y romantizado».

Otras actividades de hoy

Desde la mañana de hoy la ONCE ha organizado una exposición de libros y materiales en Braille en el 200 aniversario de este sistema de escritura en el Patio de la Delegación de Gobierno. Los visitantes han podido llevarse su nombre escrito en Braille, en una actividad que también es concertada con centros educativos. También este martes ha tenido lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja –también en la parte final del Paseo- la presentación del libro 'La claridad y el refugio', del Instituto de Estudios Almerienses, cuyo autor es Cristóbal Ruíz Cuadra.

Programa para el miércoles, 2 de abril

10:30 horas. Día del Libro Infantil: actividad con escolares en Biblioteca Central. Conmemoración del Día del Libro Infantil y Juvenil 'Guardianes del castillo: aventura submarina', de Nacho Golfe. Biblioteca Central José María Artero. Esta actividad es concertada con colegios para niños de Infantil, 1º y 2º de educación primaria.

17:30 horas. Presentación del libro «Benditas bilocadas» (LES editorial) de la escritora Ana Tapia. Presenta la escritora Fani Álvarez, con lectura dramatizada de la escritora María del Carmen García Navarro. Lugar: Patio de la Delegación de Gobierno de Junta de Andalucía, Paseo de Almería nº 68.

18:30 horas. Presentación de «Un viaje a la vida» (Juanporelmundoediciones) del escritor Juanporelmundo. Presenta el acto Diego Ferrón, CEO de Crash Music. Lugar: Patio de la Delegación de Gobierno de Junta de Andalucía, Paseo de Almería nº 68.

19:00 horas. Presentación del libro «Cuando el tiempo» (Editorial Los libros en la frontera) del escritor Ginés Reche. Presentará el acto el poeta y escritor almeriense José Luis López Bretones. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Salón de actos de la Delegación de Gobierno de Junta de Andalucía, Paseo de Almería nº 68.

Hay que recordar que el horario de las 32 casetas de la Rambla, es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas el miércoles, jueves y viernes; y de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas el sábado y domingo. Toda la información actualizada en https://ferialibroalmeria.com/.

Firmas para el miércoles, 2 de abril

11:00h Juana Rodríguez – Caseta Librerías Picasso

12:00h Antonio José García– Caseta Librerías Picasso

17:00h Francisca Sánchez – Caseta Librerías Picasso

17:00h Javier Valdivia – Caseta Los Libros de Minny

17:00h Rubén Blasco – Caseta Aliar Ediciones

17:00h Virginia Aranda – Caseta Librerías Picasso

18:00h Diego Caler – Caseta Librerías Picasso

18:00h Juan por el mundo y Nayara Bañon – Caseta Los Libros de Minny

18:00h Sara Martínez – Caseta Librerías Picasso

18:30h Mariola Sánchez – Caseta Aliar Ediciones

19:00h Cristóbal Ruiz Cuadra – Caseta El Faro de Recóndito

19:00h Javier M. Alcaraz – Caseta Librerías Picasso

20:00h Beatriz Fiore – Caseta El Faro de Recóndito

20:00h Francisco Cortés – Caseta Librerías Picasso

20:00h Ginés Reche – Caseta La Tarara

20:00h Juan Pardo Vidal – Caseta Librerías Picasso

Tarde – Angy Skay – Caseta Entre Libros

Tarde – Vanessa Hidalgo – Caseta Entre Libros

Mañana y tarde – Francisco Velasco – Caseta Nova Spartaria

Mañana y tarde – Valeriano Sánchez Ramos – Caseta Nova Spartaria