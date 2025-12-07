Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salida de legionarios, de archivo. BRILEG

La Legión despide este lunes al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

Las unidades se han instruido en la sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II así como en Granada o en Centro de Adiestramiento de San Gregorio como parte de su preparación operativa previa

E. P.

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:00

Comenta

La Brigada de La Legión va a despedir este lunes al contingente F-E SVK, compuesto por más de 800 militares, que durante el mes ... de diciembre se desplangará en Eslovaquia, durante una parada militar en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator con motivo, además, de la conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Garrucha
  2. 2 La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte
  3. 3 El TSJA revoca la pena a dos condenados por patronear una patera por las contradicciones de un testigo
  4. 4 Rubi pierde a sus centrales de confianza para el partido del Burgos
  5. 5 El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo
  6. 6 Los animales abandonados en Almería: camadas de perros, ancianos y enfermos
  7. 7 Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal
  8. 8 La Junta restringe la circulación de motos de agua en el Parque Natural del Cabo de Gata
  9. 9 El Almería B, a recuperar terreno en Puente Genil
  10. 10 La pensión media supera en 27 euros el salario medio en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Legión despide este lunes al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia

La Legión despide este lunes al contingente de más de 800 militares que partirá este mes a Eslovaquia