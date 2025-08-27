«Nos sentimos indefensos cuando salimos de servicio, una táser solucionaría todo» Uno de los guardias civiles que trasladó al compañero agredido en Garrucha al Hospital de La Inmaculada reclama «más medios» para evitar situaciones similares

Nerea Escámez Almería Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:12

«Salir de servicio se ha convertido en una incertidumbre, no sabemos lo que nos puede pasar», apunta a IDEAL Martín Soriano, uno de los guardias civiles que trasladó al agente, al que han amputado de un mordisco parte de un dedo durante una intervención con un varón violento en Garrucha, al Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa.

El agente del Instituto Armado ya ha sido intervenido y continúa hospitalizado y, mientras, sus compañeros reclaman «más medios» para hacer frente a situaciones similares. «Pedimos, aunque sea, tener una pistola táser en el cuartel porque nos evitaría estas situaciones», recalca Soriano como delegado provincial de Independientes de la Guardia Civil (IGC) a este periódico, toda vez que asegura que este hecho viene por parte de una persona «conocida» en el cuartel de Garrucha. «Ya hemos tenido que intervenir en diferentes ocasiones, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso», relata.

Ante la falta de medios materiales se suma la falta de personal. «Aquí se triplica la población en verano y esta agresión Y es que la madrugada de la agresión tuvieron que atender a varias pateras que habían llegado a la costa», explica.

Otro agente, herido

El agente fue agredido la madrugada de este martes mientras trataba de reducir a un hombre que se encontraba en actitud violenta. Según los hechos, el hombre se habría revuelto en el suelo cuando uno de los agentes trataba de ponerle las esposas, momento en el que le habría propinado un bocado en el dedo índice de la mano izquierda y le habría arrancado parte de la falange. Asimismo, le habría propinado otros mordiscos en el brazo entre amenazas de muerte mientras que habría agredido con un rodillazo a otro guardia civil.

Según ha podido saber IDEAL, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, se encuentra en contacto con la Comandancia de la Guardia Civil de Almería «para interesarse por lo ocurrido y para mostrar su total apoyo a los dos agentes que han resultado heridos». Por el momento, el presunto agresor se encuentra bajo custodia policial ante los posibles delitos de atentado y lesiones mientras se tramitan las diligencias, que serán trasladadas al juez.