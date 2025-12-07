Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una ruta por los belenes más emblemáticos de Almería

La capital expone miles de piezas, desde elaboradas por expertas manos artesanas, a los modernos Playmobil

David Roth

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:31

Almería vuelve a desplegar este año una de sus tradiciones más arraigadas: la ruta de belenes. Repartidos entre museos, espacios institucionales y salas patrimoniales, estos ... montajes invitan a recorrer la capital con calma, deteniéndose en cada detalle y redescubriendo la esencia de la Navidad a través del trabajo artesanal de hermandades, colectivos y familias que han dedicado meses a su elaboración. La propuesta más emblemática se encuentra en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, donde ya puede visitarse el Belén Municipal. Bajo el título 'Y María nos dio al Redentor', la Hermandad del Prendimiento vuelve a hacerse cargo, y ya son más de veinte años, de uno de los nacimientos más apreciados por los almerienses. El montaje ocupa más de 90 metros cuadrados y reúne más de 500 figuras modeladas y pintadas a mano en terracota, entre los 10 y los 25 centímetros, a las que se suman una treintena de autómatas que aportan dinamismo a las escenas.

