Una ruta por los belenes más emblemáticos de Almería

Almería vuelve a desplegar este año una de sus tradiciones más arraigadas: la ruta de belenes. Repartidos entre museos, espacios institucionales y salas patrimoniales, estos ... montajes invitan a recorrer la capital con calma, deteniéndose en cada detalle y redescubriendo la esencia de la Navidad a través del trabajo artesanal de hermandades, colectivos y familias que han dedicado meses a su elaboración. La propuesta más emblemática se encuentra en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, donde ya puede visitarse el Belén Municipal. Bajo el título 'Y María nos dio al Redentor', la Hermandad del Prendimiento vuelve a hacerse cargo, y ya son más de veinte años, de uno de los nacimientos más apreciados por los almerienses. El montaje ocupa más de 90 metros cuadrados y reúne más de 500 figuras modeladas y pintadas a mano en terracota, entre los 10 y los 25 centímetros, a las que se suman una treintena de autómatas que aportan dinamismo a las escenas.

En el recorrido se suceden doce pasajes bíblicos relacionados con el nacimiento de Jesús, desde la Anunciación hasta la Presentación en el Templo, integrados en un paisaje salpicado por entre 40 y 50 edificaciones realizadas con corcho tratado, cartón y materiales reciclables. Las viviendas, comercios tradicionales y espacios simbólicos, como el Castillo de Herodes o la cueva de la Anunciación, se recrean con minuciosidad, mientras que escenas cotidianas, como la panadería, la herrería, la carnicería o el mercado, añaden color y vida al conjunto. El Belén Municipal permanecerá abierto al público hasta el 6 de enero, en horario de mañana y tarde, salvo las tardes del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, cuando únicamente podrá visitarse por la mañana.

Cerca, en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, aguarda otro de los grandes protagonistas de la Navidad almeriense: el Belén Provincial, que cada año instala la familia Miras con la colaboración de la Hermandad de Las Angustias. Desde 2005, esta cita se ha convertido en un referente para quienes buscan montajes de gran formato y un alto nivel de detalle.

El nacimiento ocupa 100 metros cuadrados en forma de U y reúne casi mil figuras, cerca de la mitad humanas, realizadas en barro lienzado. A ello se suma un complejo sistema de iluminación y movimiento compuesto por 190 puntos de luz, 64 figuras animadas, 37 motores ocultos en el interior de las casas, quince motores de agua, cinco de aire y uno de humo. La técnica, sin embargo, nunca eclipsa a la artesanía: este año incorpora 18 nuevas figuras de artesanos reconocidos, además de escenas inéditas como un puesto de cetrería, una escuela o una plantación labrada por bueyes. El Belén incluye también guiños locales, con recreaciones de oficios y costumbres almerienses como la trilla, la cerámica, los telares, la matanza del cerdo o la presencia de una mojaquera con su característico cántaro.

El montaje puede visitarse hasta el 5 de enero en horario de mañana y tarde todos los días de la semana, con ligeras variaciones los festivos navideños.

Otro reclamo imprescindible, especialmente para familias y aficionados al coleccionismo, es el Belén de Playmobil que vuelve a instalarse en la Sala Jayrán del Centro de Interpretación Patrimonial, en la Plaza de la Administración Vieja. Con más de 12.000 figuras y una decena de casas y escenas, esta propuesta se ha consolidado como una de las más visitadas en la capital por su originalidad

A diferencia de los nacimientos tradicionales, aquí la narrativa se construye a partir del universo de Playmobil, donde cada pieza, desde personajes y animales hasta carros, construcciones y accesorios, contribuye a una composición repleta de color. Uno de los elementos más singulares del montaje es un río de agua natural en movimiento, que aporta frescura y realismo a la escena y sorprende especialmente a los más pequeños.

Ampliar

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de enero, también en horario de mañana y tarde, con apertura solo matinal los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero. Como complemento, junto a la sala se ha habilitado un pequeño mercadillo de figuras y accesorios destinado a apoyar a la Mayordomía de la Exaltación de la Santa Cruz, responsable de la instalación.

La red municipal de museos suma además otros espacios donde se pueden visitar nacimientos de distinta índole, completando así una ruta variada y apta para todos los públicos. En el Yacimiento Arqueológico del Barrio Andalusí se exhibe el Belén de Almerimesón, que ofrece un recorrido entre restos históricos y piezas tradicionales, mientras que el Museo de Arte Doña Pakyta presenta un nacimiento del escultor Luis Álvarez Duarte, reconocido por su sensibilidad y su maestría en la imaginería contemporánea.

Ampliar

Ambos recintos mantienen sus horarios habituales de visita y aportan un matiz cultural añadido a la ruta navideña. Más allá de los espacios oficiales, numerosos belenes se esconden por la capital en comercios, centros vecinales y parroquias, convirtiendo la búsqueda en parte de la experiencia.

Pasear por Almería en estas fechas permite encontrarse con pequeñas joyas que no figuran en programas, pero que mantienen viva la tradición del belenismo y hacen de la ciudad un mapa lleno de escenas que merecen ser observadas con calma. La invitación está hecha: basta con recorrer sus calles y descubrirlas.