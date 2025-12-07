Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mercado de la Plaza Pavía en una mañana cualquiera A. A.

Barrios con mucha vida comercial

Mientras la calles céntricas de la capital ven como sus locales se vacían, las barriadas periféricas mantienen la actividad con sus propios vecinos

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:31

El primer problema de Almería para los residentes en el centro y el Casco Histórico es la dificultad para acceder a una vivienda. El segundo, ... la alta presencia de locales vacíos. A estos se añade, además, la «falta de vida» en el corazón de la capital, una problemática que aprecian, incluso, residentes en otros municipios. Así, al menos, se revela en la encuesta realizada para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Almería (PMVS), aprobado por el Ayuntamiento el año pasado.

ideal Barrios con mucha vida comercial

