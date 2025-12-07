Barrios con mucha vida comercial

El primer problema de Almería para los residentes en el centro y el Casco Histórico es la dificultad para acceder a una vivienda. El segundo, ... la alta presencia de locales vacíos. A estos se añade, además, la «falta de vida» en el corazón de la capital, una problemática que aprecian, incluso, residentes en otros municipios. Así, al menos, se revela en la encuesta realizada para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Almería (PMVS), aprobado por el Ayuntamiento el año pasado.

De acuerdo a este análisis subjetivo, las personas encuestadas valoraron con un 7,27 (en una escala de 0 a 10) su nivel de preocupación por la situación de los inmuebles comerciales sin uso en la que debería ser la principal zona económica de la ciudad.

Pero, ¿ocurre esto mismo en todo el término capitalino? La respuesta es negativa. De hecho, existen arterias comerciales sin apenas espacios por ocupar en algunos de los barrios más populares de la ciudad. Y no muy lejos del Casco Histórico. Solo hay que dar unos pasos más allá de la calle de la Reina, en plena Almedina, en dirección hacia Pescadería para comprobar cómo mientras en el Paseo y sus alrededores se eternizan los carteles de 'Se alquila', la búsqueda de un local donde montar un negocio se complica en vías como Pedro Jover o General Luque.

En concreto, en estas dos vías casi lineales (que suman una extensión similar a la del Paseo de Almería) prácticamente todos los bajos comerciales están ocupados por panaderías, carnicerías, bares, peluquerías, zapaterías, tiendas de ropa… y, por su puesto, farmacias, centros educativos y sanitarios. Se puede encontrar de todo. Y, en su horario de apertura matinal, hasta se debe guardar cola para poder ser atendidos.

«Yo lo hago todo por aquí», reconoce, carro de la compra en mano, Carmen, vecina de Pescadería «de siempre». Asegura a este diario que visita poco el centro de la ciudad aunque reside a menos de 10 minutos a pie. «¿Para qué?», pregunta. Las más jóvenes, dice, «si quieren ir a por ropa más moderna, pues se van al centro comercial».

Su caso es el de muchos hogares en los barrios almerienses: lo necesario para el día a día se adquiere sin caminar demasiado y, en caso de requerir algún artículo más 'especial', lo buscan en grandes superficies. En todo caso, las visitas al centro de la capital están más relacionadas con papeleos varios y gestiones administrativas –Ayuntamiento, Hacienda o bancos– que con compras u ocio, más allá de las salidas de fines de semana: «Pero la economía no está para salir mucho a cenar y bailar».

Locales llenos con pequeños comercios. A. A.

Esta realidad es similar en otras zonas de la capital como Los Molinos, El Zapillo, Los Ángeles o La Cañada de San Urbano, en los que el trasiego de vecinos, sobre todo por las mañanas para hacer las compras diarias, es constante. La actividad comercial de estas zonas se observa también en los locales disponibles para alquilar, que, además, tienen precios radicalmente opuestos cuando se trata de zonas más o menos céntricas.

Se cuentan alrededor de 300 inmuebles comerciales en alquiler en el término capitalino, de acuerdo a la información recabada de dos de las webs especializadas más populares del país, que coinciden en mostrar que el grueso de los mismos se ubica en los alrededores del Paseo de Almería (hasta la Catedral) y la avenida Federico García Lorca (desde carretera de Ronda).

Por zonas, destacan singularmente en torno a 60 inmuebles comerciales en busca de ocupantes en las calles del entorno de Altamira, Oliveros y el Barrio Alto, cifra similar a los que están en la misma situación en el Casco Histórico hasta la mencionada Almedina mientras que los anuncios relativos a la Rambla rondan la treintena.

Sobre el mapa y al cierre de esta edición, más allá de la calle de la Reina, solo se anuncia un local en la Almedina, cerca del Parque Nicolás Salmerón. Sin embargo, los anuncios en las zonas más caras de la ciudad son abundantes y claramente coinciden con los espacios que se tratan de reavivar económicamente tras años de continuos cierres.

Y poco tiene que ver, al menos en un análisis superficial, la densidad de población con el número de anuncios en la zona. Tomando La Cañada como ejemplo, un barrio periférico con unos 13.000 vecinos censados, solo se cuentan unos diez locales disponibles para alquilar mientras que en el centro histórico, con menos de 9.000 habitantes, las ofertas de locales para rentar superan las 60 en el mismo portal inmobiliario.

La principal diferencia que se observa, también registrada en el PMVS, tiene que ver con la evolución de la población. Y es que, siguiendo con las mismas áreas, en La Cañada se aprecia un aumento del 30% en número de residentes durante los últimos tres lustros frente al descenso del 10% que se ha producido en este mismo periodo en el centro histórico. En definitiva, si se pierden vecinos, se reduce la actividad comercial y, ahora, el corazón de Almería necesita de visitantes de otras zonas de la ciudad y de la provincia para mantener la economía de las tiendas tradicionales, cada vez más escasas.

¿Cuanto cuesta?

El coste mensual de un local en el término de la capital almeriense varía entre unos pocos cientos de euros hasta varios miles. Depende, claro está, de la ubicación, el tamaño y el estado del inmueble. A partir de 300 euros mensuales se puede encontrar algún bajo en alquiler en zonas como la carretera de Níjar o, incluso, en Oliveros (si no se requiere demasiados metros cuadrados para la actividad).

Al otro lado, entre los espacios comerciales de mayor coste (sin contar naves industriales o edificios completos) se encuentran amplios locales en el Paseo de Almería por cerca de 6.000 euros al mes o bajos de unos 350 metros cuadrados en zonas como Oliveros o Ciudad Jardín. Las necesidades y capacidades económicas de los inquilinos serán claves en estos casos.