La Rambla se llena de sabor: fin de semana de la feria que abre el apetito e inaugura la Navidad

La Navidad arranca este año en Almería con aroma a buen jamón, a flor de sal recién recogida, a vino ecológico premiado, a rosquillas con ... una tradición de más de un siglo y a embutidos de receta centenaria. La Feria Sabores Almería ha abierto sus puertas en el primer tramo de la Rambla, en la Avenida Federico García Lorca, convirtiendo la Plaza de las Velas en un escaparate de la gastronomía que identifica a la provincia. Aquí se pueden encontrar, degustar y comprar todo tipo de productos, entre los que hay panadería, repostería, encurtidos, conservas, cervezas, vinos, quesos, embutidos, mermeladas o mieles.

Hasta el 8 de diciembre, de 11 a 22 horas, con alguna pequeña parada para comer que puede mantener alguno de los puestos cerrados un rato, 38 empresas ofrecen productos nuevos, historias familiares de negocios que han pasado de padres a hijos y novedades que resumen la esencia de nuestra tierra.

A primera hora de la tarde del viernes, voces y sabores han comenzado a mezclarse en un ambiente que anticipa el espíritu navideño. Un espacio que, además, busca dar visibilidad y divulgar la identidad gastronómica almeriense.

Las Salinas de Cabo de Gata llegan por primera vez a la feria

Entre las novedades del año, destaca la presencia de toda una gama de productos elaborados con sal de Las Salinas de Cabo de Gata. «Nuestro producto estrella es la flor de sal de Cabo de Gata. Dentro de la sal es la más natural que hay, porque es la capa de arriba y no lleva ningún tipo de añadido. Está muy rica y se considera una sal gourmet», explica Marian.

Ampliar Stand de Las Salinas de Cabo de Gata.

Este año han incorporado un lanzamiento singular: «Como novedad tenemos el jabón de sal marina, hecho de manera artesanal y con un envoltorio ecológico con algas marinas». Pero la sorpresa más comentada es su panettone: «Hemos traído un panettone hecho por un artesano de Torrevieja llamado Raúl. Lo elabora con una receta italiana y masa madre. Lleva pasas confitadas con un ron de Jamaica y está recubierto con caramelo salado de flor de sal. El contraste queda fenomenal».

Salazones Carboneras: «La gente viene a por nuestra anchoa y repite cada año»

En otro punto de la feria, el aroma a mar anuncia el stand de Salazones de Carboneras, habituales del evento. «Estamos especializados en anchoas, sardinas y en el carpacho de gamba roja que fabricamos en Carboneras. Es una cosa diferente, única, que no se hace en ningún otro sitio», subraya Paco. Sobre el comportamiento del público, lo tiene claro: «Nuestra clientela repite año tras año, viene sabiendo que viene a comprar».

Ampliar Stand de Salazones de Carboneras.

La Panadería El Túnel: 160 años de historia

En el stand de la Panadería El Túnel, de Alhama de Almería, la tradición tiene sabor a rosquilla sabrosa y crujiente. Lo cuenta Loli, que pone sobre la mesa un patrimonio gastronómico que se remonta a 1860. «La rosquilla de aceite es la original. Está elaborada con aceite de oliva virgen extra, harina, sal, agua y nuestro pequeño secretillo profesional», confiesa.

Ampliar Panadería El Túnel, especialista en rosquillas.

A partir de esa receta nacen múltiples variantes: integrales, con matalahúva, con pipas, con chocolate… y una colección de roscos y magdalenas preparadas especialmente para la feria. La panadería, muy conocida en Alhama, tiene incluso su señal de identidad invisible: «Nada más llegar al pueblo, si no sabes dónde está la panadería, el olor te lleva directamente».

Bodega Palomillo: vinos ecológicos y un Gran Oro recién conseguido

Desde Vélez Rubio llega Lola, orgullosa de los vinos ecológicos que elaboran en la conocida y premiada Bodega Palomillo. «Estamos aquí una vez más gracias a Sabores Almería, que nos permite presentar nuestros vinos. Todos son ecológicos», destaca. Entre su catálogo sobresale un reconocimiento reciente: «El vino roble, 100% Tempranillo con 6 meses de barrica y 6 de botella, ha recibido esta semana la medalla Gran Oro en un concurso internacional».

Ampliar Bodegas Palomillo y sus vinos ecológicos.

Y añade sobre las preferencias del público: «Este año hay mucha curiosidad por ese vino premiado, pero todos tienen muy buena aceptación». Además, para quien lo solicita, ofrecen «degustaciones para que la gente elija el que más le guste».

Sabores Artesanales Sánchez: la morcilla de Níjar y un embutido con raíz familiar

Desde Níjar, María del Mar presenta la propuesta de Sabores Artesanales Sánchez, un negocio de 18 años que recupera las recetas de sus abuelos. «Nuestra morcilla es lo que más fama tiene. Le ponemos almendra molida y cebolla. Trabajamos chorizos, salchichón, (incluido uno recubierto de pimienta), y el blanquillo, muy común en nuestra zona», explica.

Ampliar Sabores Artesanales Sánchez, de Níjar.

Reivindican también su apuesta por el territorio: «Quiero que Níjar se conozca no solo por la cerámica y las jarapas, sino también por su gastronomía». Sobre el producto más buscado, no duda: «La morcilla y la longaniza tradicional, que lleva matalahúva. A la gente que sabe apreciar los sabores, les encanta».

Óleo Jarico: aceite virgen extra desde el origen hasta la almazara

El aroma profundo del aceite recién extraído protagoniza el stand de Óleo Jarico, de Huércal Overa. Josefina resume la esencia de este producto: «Nos diferenciamos porque todo se hace en frío y por decantación natural. Desde que nace el olivo hasta que el aceite llega a la almazara, lo hacemos nosotros. No pasa un día almacenado en ningún sitio».

Ampliar Óleo Jarico ofrece su aceite de oliva virgen extra.

Ofrecen tres variedades, una más suave, otra un poquito picante y una variedad griega muy potente, perfecta para ponerla en las tostadas y disfrutar de su sabor. El público, asegura, busca autenticidad: «Piden mucho que el aceite no sea filtrado y que sea de primera extracción. Lo que más se vende son las garrafas de cinco litros». Para Óleo Jarico, al igual que para el resto de los stands, la feria tiene un valor añadido, la posibilidad de abrir mercado y darse a conocer a un público más amplio.

Un escaparate de sabor almeriense

La Feria Sabores Almería es ya una tradición prenavideña, con papel clave en la difusión de la gastronomía almeriense, reunida en una marca que agrupa a productores, restaurantes y comercios que comparten excelencia, tradición y vocación exportadora.

Sus objetivos, crear riqueza, conservar la artesanía, contribuir a fijar la población en el interior, impulsar la dieta mediterránea y promover el destino Costa de Almería, se hacen visibles en cada stand, en cada historia y en cada producto que se ofrece al visitante. Hasta el domingo 8 de diciembre, la Rambla es un festival de sabores, aromas y propuestas que, además de inaugurar la campaña de Navidad, reivindican el orgullo por la tierra y su capacidad para enamorar desde el paladar, con una rosquilla, una anchoa, un embutido, un queso, un vino o una gota de aceite.