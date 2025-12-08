Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feria Sabores de Almería a primera hora de la tarde del viernes 5 de diciembre.

La Rambla se llena de sabor: fin de semana de la feria que abre el apetito e inaugura la Navidad

Miles de almerienses pasarán por la Plaza de las Velas hasta el lunes 8 de diciembre, para degustar o comprar productos gourmet en alguno de los 38 expositores que acuden este año

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:35

Comenta

La Navidad arranca este año en Almería con aroma a buen jamón, a flor de sal recién recogida, a vino ecológico premiado, a rosquillas con ... una tradición de más de un siglo y a embutidos de receta centenaria. La Feria Sabores Almería ha abierto sus puertas en el primer tramo de la Rambla, en la Avenida Federico García Lorca, convirtiendo la Plaza de las Velas en un escaparate de la gastronomía que identifica a la provincia. Aquí se pueden encontrar, degustar y comprar todo tipo de productos, entre los que hay panadería, repostería, encurtidos, conservas, cervezas, vinos, quesos, embutidos, mermeladas o mieles.

