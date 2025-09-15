La nueva limpieza viaria de Almería comenzará a funcionar en julio de 2026 El Ayuntamiento aprueba con la mayoría del PP la ampliación hasta siete años del contrato, que espera licitar antes de que acabe este año

A. A. / R. I. Almería Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Almería aprobó ayer el acuerdo de elevación del número máximo de anualidades del nuevo contrato de Servicios de Limpieza Viaria y Limpieza de Playas que el Consistorio pretende licitar antes de final de año, como anunció ayer en el Pleno Municipal el concejal responsable del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales. «Nuestro compromiso con la ciudad y los almerienses es mejorar el servicio de limpieza de nuestro municipio, en todos los barrios, en todas las calles, en todas sus playas. Y esto lo vamos a lograr de dos formas: con medios y con responsabilidad», aseguró.

De acuerdo a la propuesta elevada a Pleno, aprobada con los votos favorables del PP y la negativa del Grupo Municipal Socialista, Vox y Podemos-IV-Verdes por Almería, el gasto máximo de este futuro contrato se estima en la cuantía de 193.000.093,24 euros y una duración de siete años. Este periodo temporal, precisamente, centró buena parte del debate sobre el contrato. Y es que, según la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en caso de pretenderse contratos de más de cuatro año de duración, la Corporación Municipal podrá aprobar la ampliación en Pleno. Aunque, en esta ocasión, lo ha hecho el PP en solitario y con duras críticas por parte de los portavoces de la oposición.

«Aquí se debate garantizar que una empresa privada recupere en siete años su inversión, además de beneficio», arguyó el portavoz de Podemos, Alejandro Lorenzo, que, de nuevo, abogó ayer por la remunicipalización del servicio.

Para Vox, según defendió Juan Francisco Rojas, «el pliego viene con truco» dado que presenta «mucho gasto en maquinaria y poco en mantenimiento» por lo que augura «sobrecostes» a la cuantía, ya récord, por la que se va a licitar el servicio: 193 millones por siete años, más del doble del anterior contrato.

Raúl Enríquez, concejal del Grupo Municipal Socialista, lanzó una serie de dudas sobre la «excepcionalidad» de este contrato para requerir una ampliación hasta siete anualidades. «¿Es que ya sabemos quién es el contratista?», preguntó antes de incidir en que, a su juicio, «con los años que lleva la empresa en la ciudad y cómo está funcionando, no es comprensible que quieran hipotecar siete años a los almerienses».

Antonio Urdiales, por su parte, cerró el debate insistiendo en que no se pasa de cuatro a siete años, sino de «diez asiete». El responsable del Área de Sostenibilidad Mediambiental explicó también que «el expediente está sometido a dictamen de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, tras el cual se dará paso en el ultimo trimestre de 2025 a la apertura del plazo de licitación del nuevo contrato de los servicios de limpieza del municipio, para que las empresas interesadas puedan presentar sus mejores propuestas técnicas y económicas».

Se prevé así que la ejecución del contrato se inicie en julio de 2026 con un gasto anual para los próximos siete ejercicios (2026-2033) de 27.571.441,89 euros, coste anual que supone un incremento del 55,77% respecto al contrato vigente. Con esta decisión, como así ha reiterado hoy ante el plenario el edil popular, «permitirá incorporar mejoras tecnológicas con mayor frecuencia y evitar el desgaste prolongado de la maquinaria, garantizando así una prestación del servicio más eficiente, moderna y adaptada a las necesidades reales de la ciudad».

Una «importante» inversión para una ciudad que ha experimentado un crecimiento poblacional superior al 20% desde el inicio del siglo, muy por encima de otras capitales españolas. Este dinamismo, junto al aumento sostenido del turismo, la celebración de más de un centenar de eventos anuales, condiciones climatológicas...exige un servicio de limpieza moderno, robusto y adaptado a las nuevas demandas urbanas.

Pendientes de conocer el pliego de condiciones, Urdiales ha adelantado algunas prestaciones objeto del nuevo contrato, incluyendo mejoras en la frecuencia y calidad de servicios como barrido, baldeo y fregado de calles, limpieza de playas, parques, jardines y zonas industriales, retirada de pintadas, carteles y excrementos de animales, limpieza intensiva en épocas críticas (caída de hojas, eventos, mercadillos) o el mantenimiento de papeleras y transporte de residuos a centros autorizados.

«Aunque ya lo estamos haciendo poco a poco, queremos avanzar con mayor velocidad. Con el nuevo contrato, con medios y con responsabilidad, avanzaremos en el compromiso para este mandato: mejorar el servicio de limpieza de nuestro municipio, en todos los barrios, en todas las calles, en todas sus playas, gracias al esfuerzo de todos los almerienses y de su Ayuntamiento», ha concluido el edil.

Estructura de costes del servicio

Los costes susceptibles de revisión, de acuerdo con la estructura de costes de los servicios que se establecen en este procedimiento previo, son los del personal, fijados en el 70,61% del precio del contrato; de combustibles y lubricantes, fijados en un 5,82% del precio del contrato, y de mantenimiento y reparaciones de vehículos, maquinaria y equipos, fijados en el 1,53% del precio del contrato. Todos estos revisables suman, aproximadamente, un porcentaje del 78%.

El resto de los gastos, que representan el 22,04% del contrato, no serán objeto de revisión de precios, quedando en este capítulo amortizaciones, costes financieros, gastos de estructura y beneficio industrial.