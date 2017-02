De Almería a Portugal a pie para apoyar a los diabéticos andaluces

Desde Vera hasta Vila Real de Santo Antonio. Desde un extremo de la península hacia el otro. Salir desde Andalucía y llegar a Portugal. Todo ello, con un único objetivo: intentar que se cumpla el Plan Integral de la Diabetes, aprobado en octubre de 2015, pero que aún no ha entrado en vigor. Miguel Ángel Palomino, jiennense afincado en Torredonjimeno, no padece esta enfermedad. Tampoco hace esto porque la sufra alguien cercano a él. «Simplemente quiero hacer del mundo un lugar mejor». No hay una explicación más convincente para recorrer estos 780 kilómetros que separan la localidad almeriense de la portuguesa. 18 días de carrera por una causa que bien lo merece.

Mañana este triatleta llegará hasta Vera para comenzar este desafío. En la salida lo acompañarán representantes de la Asociación de Diabéticos. El recorrido llevará a Palomino, en su primera jornada, hasta Agua Amarga, donde hará noche. Desde la barriada iniciará su segundo día de carrera hasta San José. Ya el lunes, el jiennense llegará a la capital para, el martes, completar la distancia que separa Almería y Adra. Será el miércoles cuando Miguel Ángel Palomino abandone la provincia. Motril, Nerja, Málaga, Marbella, Sabinillas, Algeciras, Tarifa, Zahara, Conil, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Punta Umbría, Isla Cristina y, finalmente, Vila Real de Santo Antonio. Los diabéticos se harán oír en toda Andalucía.

Quixocan

Bajo el nombre de Proyecto Solidario Quixocan, Palomino lleva dos años haciendo deporte por diferentes causas. Sin ir más lejos, el año pasado realizó una ruta en bicicleta por Jaén para ayudar a Celia, una niña con déficit de Factor V. Ahora, con el lema 'Hoy toca ser feliz', da visibilidad a los diabéticos.

«Este proyecto lo creé el año pasado sin ánimo de lucro. Es autofinanciado. Consiste en llevar a cabo retos deportivos con el objetivo de ayudar a esas personas que sufren enfermedades raras o que tienen cualquier tipo de problema de salud a base de hacer mucho ruido», explica el jiennense. «Me planteo este reto porque quiero ayudar. Desgraciadamente, no puedo contribuir económicamente como me gustaría con estas causas, porque soy un trabajador normal y corriente, pero mi tiempo de vacaciones lo aprovecho en realizar retos deportivos que den a conocer estas enfermedades poco comunes», añade.

«Hace tiempo que quería hacer algo por el tema de la diabetes, pero no sabía si llevarlo a cabo en bicicleta o corriendo. Entonces, me puse a investigar retos ya hechos para hacer algo original. Yo quiero ayudar a todos los diabéticos pero, sobre todo, a los andaluces, así que decidí recorrer toda la costa de la comunidad autónoma para darles voz», subraya Miguel Ángel.

Almería y Cádiz, las que más

Con una media de 40 kilómetros recorridos cada día, Palomino confía en llevar a cabo este reto en menos de tres semanas. Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva serán las provincias andaluzas que atraviese el jiennense. Todas las que tienen costa. «Almería y Cádiz son las dos provincias en las que más tiempo voy a pasar», afirma.

Si por algo se caracteriza este reto, es por el autoabastecimiento. «Llevaré una mochila conmigo durante todo el recorrido y en ella meteré todo lo necesario: saco de dormir, ropa, tienda de campaña, placa solar portátil para cargar mi cámara y mi móvil y, en general, lo que yo crea que me vaya a hacer falta. Dormiré y comeré donde pueda y, por las mañanas, continuaré con mi ruta», apunta Miguel Ángel Palomino a escasos días de comenzar este duro reto.

Una carrera de 18 días en la que los miles de diabéticos de Andalucía serán la energía del corredor. Un desafío extremo que sólo pretende dar voz a aquellos que más sufren. Un recorrido en el que Miguel Ángel Palomino seguirá contribuyendo a su principal causa, la de hacer que el mundo sea un lugar mejor para todos. Y Almería será testigo de lujo de este bonito empeño.