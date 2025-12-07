Los ingresos por depresión suben un 40% desde la covid

Desde la irrupción de la pandemia de la covid, el impacto en la salud mental se ha convertido en una realidad innegable en los centros ... sanitarios. En Almería, el Hospital Universitario Torrecárdenas ha registrado un aumento del 40% en los ingresos hospitalarios por cuadros depresivos desde el año 2020, una tendencia que se repite en el resto de Andalucía y en el conjunto del país.

«Después del año de la pandemia, la demanda en salud mental ha aumentado entre un 35 y un 45%, dependiendo de la edad. Uno de los diagnósticos principales que ha crecido es el del proceso ansioso-depresivo», explica la doctora Susana Miras, jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del centro médico almeriense.

Según señala, este aumento no solo se debe a una mayor prevalencia de los trastornos, sino también a un cambio en la forma de abordarlos clínicamente: «Somos más exhaustivos. Ahora nombramos lo que antes muchas veces se ocultaba o se trataba de forma ambigua».

La segunda más frecuente

Según la Encuesta Nacional de Salud de 2023, el 14,6% de la población española mayor de 15 años presenta síntomas compatibles con depresión. En el grupo de mayores de 65 años, la prevalencia alcanza el 10,5%. Las mujeres y las personas con menores niveles de renta son quienes registran los porcentajes más elevados de sufrimiento psíquico.

En comparación con datos anteriores, como los del informe Bdcap de 2017 que situaban la prevalencia en el 4,1%, el aumento es notable. La depresión se ha consolidado como el segundo trastorno mental más frecuente en atención primaria, solo por detrás de los cuadros de ansiedad.

El trabajo también enferma

El entorno laboral se ha convertido en uno de los factores clave que explican el incremento de los diagnósticos. Así lo recoge el informe técnico 'Trabajo y salud mental', elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según sus conclusiones, uno de cada cuatro trastornos mentales comunes en la población ocupada (el 26%) está directamente relacionado con condiciones laborales adversas, como precariedad, sobrecarga, falta de autonomía o acoso.

El documento estima que más de 170.000 cuadros depresivos podrían haberse evitado en 2022 si se hubieran desarrollado en condiciones de trabajo dignas. Entre las recomendaciones que plantea figuran la creación de un sistema de vigilancia epidemiológica del malestar de origen laboral y la incorporación de los llamados 'códigos Z' en las historias clínicas, que permiten identificar factores sociales y profesionales como detonantes del malestar psicológico. Los datos autonómicos refuerzan esta visión. Según el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, en 2024 se han registrado en Andalucía un total de 643.681 bajas laborales por motivos de salud mental. Esto representa un 72% más que antes de la pandemia.

La duración media de estas bajas es de 108 días, comparable a la de enfermedades graves como el cáncer. Además, los trastornos más frecuentes detrás de estas incapacidades son la depresión, la ansiedad y el estrés prolongado. Afectan especialmente a mujeres, jóvenes y personas con empleos precarios o ingresos bajos.

La atención a la población joven también ha crecido. En 2022, el número de menores de 30 años atendidos por salud mental aumentó un 21% en Andalucía. Sin embargo, los recursos disponibles continúan siendo insuficientes. Asociaciones de usuarios y familiares denuncian demoras de hasta nueve meses para acceder a una primera consulta psicológica.

Otro indicador de la magnitud del problema es el consumo de psicofármacos. Aunque el último informe detallado sobre dispensación corresponde a 2017, ya entonces el 34% de las mujeres mayores de 40 años habían retirado al menos un envase de antidepresivos o ansiolíticos. Todo apunta a que esa cifra ha seguido aumentando desde entonces.

Desde el Hospital Universitario Torrecárdenas, la doctora Miras insiste en que el aumento de hospitalizaciones debe interpretarse con matices. «Sí, hay más personas que necesitan hospitalización, pero también es cierto que ahora vemos y atendemos mejor. La sociedad ha empezado a comprender que la depresión no es debilidad, sino enfermedad. Y eso es un avance», asegura.

Sin embargo, advierte de que los recursos actuales no bastan para cubrir la demanda. Reclama más personal, más atención temprana y una mejor comprensión del problema. «Detrás de cada diagnóstico hay una historia. Y muchas veces, una vida que llevaba demasiado tiempo pidiendo ayuda en silencio.