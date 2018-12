Las mujeres del año

Ha sido el año del tsunami feminista. Un 2018 violeta con un histórico 8-M, donde las mujeres gritaron contra la discriminación, el acoso y la violencia. Alzaron la voz, tomaron la calle, las redes sociales y las instituciones, destacando un Gobierno formado mayoritariamente por féminas -con un consejo de once ministras y seis ministros- que hacen del Ejecutivo de Sánchez el más feminista de Europa, por encima de países como Finlandia, Suecia y Noruega.

Las mujeres protestaron en varias ocasiones durante los 365 días del año. La última vez tras el horrible asesinato de Laura Luelmo en Huelva, lo que provocó una ola de clamor e indignación para unir a todo el país en una voz unánime contra la violencia machista. La misma que forjó la llamada del #cuéntalo e incitó una avalancha de casos de abusos sexuales contados por mujeres en Twitter tras la sentencia condenatoria de 'La Manada'. Sacaron los dientes y empujaron a endurecer las leyes contra los abusos sexuales y reformar el Código Penal para calificar como delito sexual la falta de consentimiento expreso de la víctima.

La mujer entró en la agenda mediática y muchos nombres propios coronaron 2018 por alguna u otra manera. La princesa Leonor lo recordará como el de su introducción institucional y en el que fue tomando protagonismo como futura heredera al trono. Aún le queda tiempo. La que es reina de verdad es Rosalía, que puso patas arriba el panorama musical español como hace tiempo no se veía. La catalana aúna las bendiciones de crítica y público y es un fenómeno mundial que se escucha hasta en Times Square.

También traspasan fronteras los éxitos del deporte femenino español a lo largo de este año. Desde Ana Carrasco a Carolina Marín y pasando por Lydia Valentín, muchas mujeres firmaron un 2018 maravilloso para situar el nombre de España en lo más alto. Campeonas y pioneras como Gloria Ramos, primera actriz con discapacidad intelectual que opta a un Goya, o Ángela Ponce, la primera concursante transgénero en el certamen de Miss Universo. No ganó pero hizo historia. Como muchas otras en distintos ámbitos, ya sea en lo cultural, como Ida Vitale -quinta mujer en recibir el Premio Cervantes en más de 40 años-, en la medicina, como la vallisoletana Verónica Casado -mejor médica de familia del mundo-, o rompiendo barreras en lo laboral, como 'Las Kellys', que vieron atendida una histórica demanda.

La princesa Leonor Sus primeras veces

La Princesa de Asturias recordará este año como el de sus primeras veces. El 2018 fue el de su introducción institucional y por primera vez intervino en un acto oficial el 31 de octubre -fecha de su 13º cumpleaños- con la lectura de un fragmento de la Constitución con motivo del 40 aniversario de su aprobación por el Congreso. Leonor leyó el texto en el que se recoge que España «se constituye en un Estado social y democrático de Derecho» con la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores. El artículo 1 también señala que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria».

La heredera a la Corona ha ido ganando proyección pública. El pasado 30 de enero, Felipe VI quiso celebrar su 50 cumpleaños imponiéndole el Toisón de Oro; después, en septiembre, la Princesa y la infanta Sofía hicieron su primer viaje oficial a Asturias, con motivo del centenario de Covadonga. El 12 de octubre, en el Desfile de la Fiesta Nacional, se colocó por primera vez, como heredera, a la derecha del Rey.

La princesa Leonor cumple 13 años y realiza su primera intervención pública. / Efe

El Consejo de Ministras El gabinete más feminista de Europa

Pedro Sánchez configuró un Ejecutivo con el 65% de mujeres al elegir a once para ocupar carteras ministeriales, lo que confirmó la idea anunciada de una marcada presencia femenina. Se trata del Gobierno con más ministras de Europa, por encima de países como Finlandia, Suecia y Noruega. Ministras en carteras clave como Economía, Hacienda o Justicia. Profesionales con amplia trayectoria y muy respetadas en su sector.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, lleva 25 años trabajando como fiscal en la Audiencia Nacional en temas de narcotráfico, terrorismo de ETA y terrorismo yihadista. Al frente de Economía está Nadia Calviño, hasta ahora máxima responsable del presupuesto de la UE y curtida en la tarea de cuadrar miles de proyectos por valor de 150.000 millones anuales que afectan a 500 millones de europeos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha caracterizado por ser el azote de los socialistas al ministro saliente Cristóbal Montoro, y conoce bien la financiación autonómica, sobre la que ha elaborado una propuesta en Andalucía que logró el aval de Podemos, Izquierda Unida y más tarde también del PP.

La número dos del Gobierno es Carmen Calvo, quien además de ejercer como vicrepresidenta única, está al frente del Ministerio de Igualdad, la cartera ministerial que fue creada en 2008 por Zapatero, suprimida por él mismo en 2010 para integrarla en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; y que Pedro Sánchez recuperó en su día. Calvo, que ya fue ministra con Zapatero, es una de las figuras más leales a Sánchez y tiene un discurso marcadamente feminista. Doctora en Derecho Constitucional, fue también la cabeza visible de la negociación con el Gobierno para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Pedro Sánchez formó el Gobierno más feminista de la Democracia. / R.C.

Ana Carrasco, Lydia Valentín y Carolina Marín El triunfo del deporte femenino

2018 fue un año para enmarcar en el deporte femenino español. Desde Ana Carrasco a Carolina Marín y pasando por Lydia Valentín, muchas mujeres han firmado un 2018 maravilloso para situar el nombre de España en lo más alto. Si el deporte femenino ha supuesto un antes y un después, gran parte la tiene Carolina Marín. La onubense -de 25 años- volvió a poner al mundo del bádminton a sus pies. En Huelva ganó su quinta corona europea y unos meses después, en China, se hacía con su tercer mundial. Es la única tricampeona del mundo de bádmiton.

En el mes de septiembre, Ana Carrasco se convertía en la primera mujer en la historia en ganar un campeonato del mundo de motociclismo en categoría Supersport 300. Un título que da visibilidad al deporte femenino y que coloca a la piloto murciana - de 21 años- a la altura de los y las más grandes.

En 2018 también hay otro nombre propio en el deporte femeino: Lydia Valentin. La leonesa no tiene rival y ha logrado tanto oro Mundial como Europeo. Supone su cuarto título continental y el segundo a nivel global. La estrella de la halterofilia - de 33 años- es además doble medallista olímpica.

Ana Carrasco, Lydia Valentín y Carolina Marín. / R.C.

Ida Vitale Hito cultural del año

La escritora uruguaya de 95 años se convirtió en la quinta mujer en recibir el Premio Cervantes en más de 40 años, el considerado Nobel de literatura en castellano. La poetisa -ilustre de la generación del 45- es uno de los hitos culturales del año para el New York Times por tratarse de la consagración definitiva de «una de las grandes poetas de la historia».

Ida Vitale, premio Cervantes 2018. / Efe

Rosalía El 'mal querer' es omnipresente

Ha conseguido que se vuelva a escuchar flamenco hasta en Times Square. Rosalía (Barcelona, 1993) volvió a desafiar a los puristas, como Camarón hace cuatro décadas cuando el genio de San Fernando introdujo baterías y guitarras eléctricas en 'La leyenda del tiempo'. La catalana, a base de trap y seguiriyas, ha llenado de duende las redes sociales y revolucionado el panorama de la música nacional, volviendo 'el mal querer' y su famoso 'tra, tra' en omnipresente a velocidad de vértigo.

Se convirtió el pasado noviembre en la primera española en ganar dos premios Grammy Latino. En YouTube, el videoclip de 'Malamente', publicado a finales de mayo, lleva acumulado 43 millones de visualizaciones. Fue en noviembre cuando publicó su segundo trabajo discográfico, 'El mal querer', alcanzando el número uno en la lista de álbumes de iTunes en España. En Spotify, la artista ha llegado a acumular 2,3 millones de oyentes mensuales.

Recientemente, se convirtió en la primera española en ser nominada en los premios BBC Sound, tras haber actuado meses antes en el longevo programa de la televisión pública británica 'Later... with Jools Holland'. Tras darse a conocer en 2017 –fue nominada en los Grammy Latino como mejor artista nueva–, su fama se ha consolidado este año tras actuar en las galas de los premios otorgados por Los 40 y MTV Europa. Ha sido el personaje más buscado en Google en este 2018 en España.

Rosalía, durante su actuación en los Grammy latinoS. / Efe

Ángela Ponce Lucha de transgéneros

No ganó, pero Ángela Ponce hizo historia para el colectivo LGTBIQ+ -siglas que designan colectivamente lésbico, gay, bisexual,trans, intersexual, queer, icluyendo a través del + cualquier otra identidad- al ser la primera concursante transgénero en el certamen de Miss Universo.

La sevillana, de 27 años, ha dado una lección de visibilidad al poner el tema sobre la mesa y demostrar que los prejuicios se pueden tumbar con actos como el suyo. A modo de agradecimiento, la organización de Miss Universo le dedicó un homenaje en el que ensalza el antes y el después que la española ha marcado para el colectivo trans.

«Todavía hay muchos colectivos donde la diversidad no se entiende, se creen que yo soy trans y ellos son normales y yo también soy normal», dijo defendiendo la diversidad frente a las amenazas, las críticas y la intolerancia.

Ángela Ponce desfila en Miss Universo. / Efe

Laura Luelmo Movimiento de denuncia

Las redes sociales reavivaron su conciencia feminista tras el brutal asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva). El caso de la joven zamorana, asesinada por un expresidiario que acababa de salir de la cárcel tras 17 años preso, unió a todo el país en una voz unánime contra la violencia machista. Este ha sido el último caso que provocó una ola de clamor e indignación en la calle. Su último tuit se convirtió en un emblema: el 8-M colgó una ilustración relativa al día de la mujer trabajadora. Su caso ha provocado el nacimiento de un movimiento de denuncia y reivindicación para que las mujeres puedan correr, pasear o volver a casa solas sin miedo a ser agredidas o simplemente no tengan que mirar atrás con preocupación.

El crimen ha reabierto el debate sobre la prevención de la violencia machista, las medidas de seguridad para delincuentes que han cumplido sus condenas pero que no están rehabilitados y también sobre la eficacia de la prisión permanente revisable.

Laura Luelmo. / R.C.

Cristina Fallarás La llama del #Cuéntalo

Una chispa prendió la llamada del #cuéntalo y provocó una oleada de casos de abusos contados por mujeres en Twitter. La periodista Cristina Fallarás pidió a las mujeres a través de una etiqueta y un tuit que contaran sus casos tras conocerse la sentencia condenatoria por abuso sexual de 'La Manada'. El horror de los abusos. Salieron hasta tres millones de comentarios que narraban violaciones en el seno de la familia y abusos en los trabajos o en la calle. Se sumaron políticas, escritoras, periodistas y desconocidas. Los relatos contra las mujeres llegaron desde 60 países.

Con esto se habían conseguido dos objetivos: demostrar que las agresiones sexuales son frecuentes y crear un mecanismo que animara a otras mujeres a narrar su experiencia. Todos los relatos se han convertido en una memoria colectiva del dolor de las mujeres y se ha documentado gracias a un equipo de analistas de datos.

Comisión 8 de marzo Tsunami feminista

Ha sido una de las imágenes del año. El 8 de marzo una marea gigante de color violeta recorrió la Gran Vía de Madrid gritando a favor de la igualdad y de la libertad. Ocurrió lo mismo en otras ciudades -hasta en 120 ciudades- y la fotografía quedará para la historia en una jornada sin precedentes contra la discriminación, el acoso y la violencia.

Las mujeres pararon en la huelga feminista, conquistaron la calle, los medios de comunicación y dirigieron la agenda. Gritaron con rabia que no estaban dispuestas a seguir sintiéndose inseguras. Enseñaron los dientes en contra de aquella 'Manada' mal sentenciada y empujaron al Gobierno de España -con gran presencia femenina- a endurecer las leyes contra los abusos sexuales y reformar el Código Penal para calificar como delito sexual la falta de consentimiento expreso de la víctima.

La huelga feminista a la que múltiples colectivos sociales, organizados por la Comisión 8-M, habían llamado a las españolas —bajo el lema «Si nosotras paramos, se para el mundo»— colocó a España a la vanguardia del movimiento por la igualdad de sexos. Era el único país en que se había convocado una movilización que fuese acompañada al tiempo por un paro laboral. Los principales medios de comunicación internacionales se hicieron eco y realizaron una amplia cobertura de la jornada.

Manifestación del pasado 8 de marzo. / Efe

Gloria Ramos La campeona de 'Campeones'

Gloria Ramos (Madrid, 1993) es la primera actriz con discapacidad intelectual nominada a un Goya por la película 'Campeones', dirigida por Javier Fesser. La candidatura que la joven recibe es solo el último hito de una película que no ha parado de crecer. «Me conoce mucha gente y me paran para hacerse fotos conmigo o para que les firme autógrafos, pero me encanta», confiesa sonriente en una entrevista reciente con este medio.

A la joven -que trabaja en atención al cliente en una multinacional en la Gran Vía madrileña- le encantaría dedicarse por entero a la profesión. «Es que lo mío es mucho teatro. Quiero ser actriz profesional y salir por la televisión», afirma quien acude a clases de interpretación todos los martes por la tarde, donde ahora están haciendo improvisación. Y eso que dar vida a Collantes, el personaje un tanto macarra que lidera el equipo de baloncesto de 'Campeones', no fue tarea fácil. Gloria dice que le costó aprenderse los textos, pero que el trabajo con dos tutores le ayudó mucho a la hora de encarnar a la jugadora.

Gloria Ramos. / VIRGINIA CARRASCO

Verónica Casado Excelencia en la asistencia sanitaria

Ejerce en Valladolid, donde pronto cumplirá treinta años de profesión. Verónica Casado - de 57 años- ha sido elegida mejor médica de familia del mundo. «Tienes que estar enamorado de lo que haces, que te guste tu trabajo, que es duro y que hace que a veces llegues a casa bastante rota, tras situaciones de salud duras», explica la doctora Casado en una entrevista con EFE. Para ello se requieren muchos conocimientos y habilidades, pero también grandes dosis de «humanismo, de profesionalidad, de ética, de buena comunicación», refiere.

Verónica Casado ya había sido nombrada mejor médica de familia de Europa en 2017 y mejor médica de familia de Iberoamérica en la primavera de 2018, siendo la primera vez en la historia que una médica de familia es nombrada mejor médica de familia en dos regiones mundiales.

Se trata de un reconocimiento que se otorga a una persona profesional de la Medicina de Familia que destaca en múltiples campos, tanto como proveedor de asistencia y comunicador, como por su capacidad de tomar decisiones éticas y coste-efectivas orientadas a la mejora de la asistencia.

Verónica Casado. / Efe

Inés Arrimadas La cara del constitucionalismo catalán

La candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat de Cataluña fue la primera mujer en ganar unas elecciones en esa Comunidad Autónoma y en conseguir que un partido no catalanista fuera la fuerza más votada en 35 años, aunque los independentistas revalidaran su mayoría absoluta.

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1981) repitió por segunda vez como candidata de Ciudadanos en unos comicios autonómicos tras su estreno en las elecciones catalanas de 2015, que la convirtieron, contra todo pronóstico, en líder de la oposición.

La carrera de la candidata ha sido meteórica y, en poco tiempo, se ha convertido en un valor en alza dentro del partido, tanto en Cataluña como a nivel estatal.

Inés Arrimadas. / Efe

Las Kellys Hotel Explotación

En 2018 también se han producido algunas pequeñas victorias en el ámbito laboral, aunque las batallas siguen siendo mayúsculas. Una de ellas ha sido protagonizada por 'Las Kellys' (el acrónimo que ellas mismas se han puesto por 'las que limpian'). Las camareras de piso han hecho esfuerzos por visibilizar las paupérrimas condiciones laborales a las que están sujetas y han conseguido -además de reunirse con Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en el mes de abril- llevar su difícil situación al cine. Las empleadas consiguieron en agosto que Trabajo reconozca sus enfermedades profesionales habituales y vieron de esta manera atendida su demanda histórica.