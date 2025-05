El Granada se aferra a Pacheta por el 'play off' desde Riazor

El 'veneno' del que Pacheta habla al referirse a las primeras charlas con sus nuevos futbolistas es al que se aferra el Granada para volver ... a creer en sus opciones de ascenso a Primera división por la vía del 'play off'. Todo pasa por sumar tres puntos más que el Almería en los nueve que quedan, aunque las matemáticas también sostengan que se pueda alcanzar a Mirandés, Racing u Oviedo. Lo evidente es que los rojiblancos llevaban un rumbo errático con Fran Escribá, con un chasco en Los Cármenes con el Eibar que siguió al de Málaga tras dos victorias pírricas fuera, y ahora reciben un chute de energía con un volantazo que recuerda al de Quique Pina y Juan Carlos Cordero con José Ramón Sandoval por la permanencia en Primera de 2015 aunque ahora se haga también con poso de proyecto a largo plazo independientemente de la categoría.

No tiene nada que perder Pacheta, y aun así piensa única y exclusivamente en ganar. El nuevo entrenador del Granada quiere ascender sí o sí ya sea esta temporada, la que viene o a la siguiente, al firmar hasta 2027, y está seguro de la fórmula tras subir directo con el Valladolid en 2022 y vía 'play off' con el Elche en 2020. Su convencimiento, de hecho, le lleva a aseverar que al curso le quedan o tres partidos o siete, no cinco; es decir, que si entra en la promoción será para ganarla.

Ampliar

El futuro empieza en Riazor para el Granada. Allí, contra el Deportivo, los rojiblancos quieren medir si son realmente capaces de asaltar el 'play off' y por tanto el ascenso a Primera división o si se resignan a la planificación de una nueva temporada en Segunda. Todos los futbolistas parten de cero con el nuevo entrenador, que tendrá las bajas de Stoichkov, Borja Bastón y Reinier. A partir de ahí, sus primeras elecciones dependerán del momento de forma de cada uno de sus jugadores más allá de sus preferencias tácticas con toda su flexibilidad al servicio de lo que la plantilla le ofrece bajo la vocación por un fútbol ofensivo a partir de la posesión del balón y el juego vertical.

Incertidumbre en el 'once'

Por no dar pistas, Pacheta no quiso ni tan siquiera avanzar si mantendrá la confianza de Fran Escribá en Diego Mariño o si devolverá la titularidad a Luca Zidane bajo palos. A partir de ahí, sí parece previsible que el Granada se desplegará en torno a una línea de cuatro defensas con tres centrocampistas, dos extremos y un único delantero centro por las bajas tanto de Stoichkov como de Bastón.

El nuevo entrenador descartó una revolución de inicio y por tanto queda por descubrir como principales dudas qué mediocentro volverá al banquillo respecto a la última alineación de Escribá toda vez que Giorgi Tsitaishvili, sancionado entonces, tiene su puesto prácticamente garantizado. Lo normal es que sea Manu Trigueros quien asuma el rol de revulsivo por una cuestión de capacidad física. Tampoco cabe descartar, no obstante, que Ricard asalte el lateral derecho tras las molestias que viene sufriendo Rubén Sánchez ni que Martin Hongla pase a la zaga, aunque lo más natural es que Pacheta le devuelva el eje del que le desplazó su predecesor.

El Deportivo, ya salvado, quiere darse su penúltimo festín en Riazor tras la 'manita' que le hizo al Albacete antes de perder en Gijón. El Granada, por su parte, espera volver a ganar a domicilio tras la decepción de La Rosaleda pese a las advertencias de los triunfos en Cartagena y Albacete. No le queda otra si quiere recuperar la ilusión por el 'play off' y el ascenso a Primera. La pelota vuelve a los futbolistas. La dirección ya reaccionó con Pacheta.