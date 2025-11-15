En directo | Racing de Santander - Granada

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
RAC
GRA
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:33
20:58
Tanto el Granada como el Racing salen al Sardinero bajo el himno local. Especialmente emotivo para Sergio Ruiz como capitán rojiblanco.
Enlace copiado
20:57
La retransmisión televisiva muestra los últimos instantes antes de la salida de los equipos. Mucho más enérgico el ánimo en el del Racing que en el del Granada.
Enlace copiado
20:52
Tanto el Granada como el Racing concluyen su calentamiento y escuchan ya las últimas indicaciones de sus entrenadores, Pacheta y José Alberto, antes del comienzo del partido.
Enlace copiado
20:50
La visita al Sardinero de la temporada pasada dejó a Pacheta una «cornada» que todavía le duele.
Enlace copiado
20:47
¡Saltamos a calentar! 🔛❤️🔥 pic.twitter.com/0bU6H9r4la— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
20:46
Así fue la comparecencia de prensa previa del entrenador del Granada .
Enlace copiado
20:44
«Es un partido bonito, con un estadio precioso y lleno; será apasionante», avanza el entrenador del Granada. «Estamos creciendo y creo que estamos en el camino de hacerlo más todavía. Astralaga sigue ahí, ahí, pero está haciendo un esfuerzo por ayudarnos; es un portero fiable y estamos contentos con él», le agradece. «Espero al Racing muy agresivo, con jugadores determinantes al espacio, en un campo que aprieta. Tenemos que jugar con todo ese ruido e intentar encontrarle los defectos», añade.
Enlace copiado
20:42
🔥 Tiempo de calentamiento sobre el césped de El Sardinero#RacingGranadapic.twitter.com/D6TtMmu0dq— Real Racing Club (@realracingclub) November 15, 2025
20:41
Así se pronunció el entrenador del Racing en su comparecencia previa.
Enlace copiado
20:40
«Todos sabemos lo difícil que es encadenar victorias, pero preparamos bien el partido y esperamos poner en práctica lo entrenado», apunta el entrenador del Racing, José Alberto. «El Granada tuvo un inicio difícil, pero creo que Pacheta dio con lo que el equipo necesitaba y es un muy buen equipo, con una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes que a mí me gusta mucho, con mucha velocidad y conducción y un delantero como Pascual que genera fútbol. Va a ser un partido tremendamente difícil», elogia al rival. «Tenemos bajas importantes en casi todas las líneas, la columna vertebral, pero tenemos una gran plantilla y nos enorgullece tener cuatro jugadores internacionales después de tanto tiempo», celebra aun así.
Enlace copiado
20:38
Tanto los titulares del Granada como los del Racing se ejercitan ya sobre el césped del Sardinero.
Enlace copiado
20:35
Recordamos el 'play off' de ascenso que le costó al Racing una lesión de Sergio Ruiz de la mano de Carlos Pouso, su exentrenador allí.
Enlace copiado
20:24
👋🏻 ¡Hola, Sergio!— Real Racing Club (@realracingclub) November 15, 2025
🏟️ Bienvenido de vuelta a los Campos de Sport#RacingGranadapic.twitter.com/R4dLCrTdbt
20:09
El Granada saldrá finalmente con Astralaga bajo palos, pero tuvo mucha incertidumbre durante toda la semana antes de visitar al peor rival posible para tenerlas.
Enlace copiado
20:08
El Granada cuenta de nuevo con José Arnaiz , que rompió contra el Zaragoza una racha de un año sin marcar.
Enlace copiado
20:06
El Granada tiene la baja de su portero , que ya iba a faltar además al convocarle Argelia antes de conocerse su percance muscular.
Enlace copiado
20:01
Antes de ponernos de lleno con la visita del Granada al Racing, aquí va una información de mercado sobre las pretensiones invernales que los rojiblancos tienen supeditadas nuevamente a la salida de Martin Hongla.
Enlace copiado
19:55
Tal y como estaba previsto, no hay más cambios en la alineación de Pacheta que el obligado en la portería. La lesión de Luca Zidane, que ya iba a faltar igualmente al convocarle Argelia, da paso a Ander Astralaga no sin intriga por sus molestias en un tobillo. Se queda finalmente en el banquillo Iker García.
Enlace copiado
19:54
¡Y ya tenemos también los once elegidos por José Alberto en el rival!
El líder de Segunda sale con Jokin Ezkieta, Mantilla, Castro, Pablo Ramón, Mario García, Maguette, Íñigo, Andrés, Vicente, Sangalli y Villalibre.
Enlace copiado
19:51
¡Ya conocemos los once elegidos por Pacheta como titulares!
Los rojiblancos salen con lo previsto: Ander Astralaga bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
Enlace copiado
19:50
Este es el comentario de uno de los anteriores jefes de Deportes de IDEAL.
Enlace copiado
19:44
Llegan los nuestros a El Sardinero 💭❤️🔥 pic.twitter.com/YnYau6Tn6J— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
19:43
Estos fueron los futbolistas desplazados por Pacheta hasta Santander, con la inclusión definitiva de Astralaga y Casadesús.
Enlace copiado
19:42
¡Ponemos rumbo a El Sardinero con @Alsa_autobuses! 🚌⚽️ pic.twitter.com/2JCinRV2LS— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
19:41
Esto es todo lo que debes saber sobre la visita del Granada al Racing. De la mano del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
Enlace copiado
19:39
Vestuario listo en El Sardinero ✅👕 pic.twitter.com/dh2jpMimy8— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
19:39
✅ Paula, Alicia, Mar, Santiago, Carlos, Cristina, Lucas... ¡YA ESTÁN TODOS LISTOS EN EL VESTUARIO!#RacingGranadapic.twitter.com/GO94y5VwcS— Real Racing Club (@realracingclub) November 15, 2025
19:39
Pacheta y sus futbolistas llegan al estadio del Racing, recibidos por varias decenas de sus aficionados siempre incondicionales también a domicilio.
Enlace copiado
19:37
Nuestro escenario para hoy 🏟️🔝 pic.twitter.com/noFzIQdXux— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
19:37
💚 La camiseta más especial de la temporada#RacingGranadapic.twitter.com/0CFzYfM5UI— Real Racing Club (@realracingclub) November 15, 2025
19:37
La ❤️🤍 ya luce por El Sardinero pic.twitter.com/8tscWO2DGS— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 15, 2025
19:36
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos a un nuevo partido del Granada, esta vez a domicilio, en casa del Racing con motivo de la decimocuarta jornada del campeonato en Segunda división. Los rojiblancos visitan al líder de la Liga Hypermotion con la ilusión de una nueva victoria tras la lograda contra el Zaragoza en Los Cármenes que les permita salir de los puestos de descenso a Primera RFEF. Lo harán, eso sí, con Ander Astralaga bajo palos por la lesión de Luca Zidane.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
José Alberto López
4-2-3-1
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Pablo Ramón
defensa
Mario García
defensa
Maguette Gueye
centrocampista
Íñigo Sainz-Maza
centrocampista
Andrés Martín
centrocampista
Iñigo Vicente
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Asier Villalibre
Delantero
José Rojo Martin
4-3-3
Ander Astralaga
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
0%
RAC
0%
GRA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia