25N | Día Contra la Violencia de Género
«La pulsera me sonó dieciséis veces en una hora. Era para volverme loca»
Ana era una cría cuando se enamoró de él. Tras años de malos tratos, abandonó a su pareja y empezó una nueva vida. Hoy es una de las 470 víctimas de violencia de género granadinas cuyas vidas dependen de un dispositivo antimaltrato
Pilar García-Trevijano, Amanda Martínez y Javier Martín
Granada | Motril
Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:12
Ana –nombre ficticio– es una de las 470 granadinas en riesgo alto o extremo cuyo agresor lleva una pulsera antimaltrato, un dispositivo geolocalizador para garantizar ... el cumplimiento de una orden de alejamiento. Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, IDEAL pasó una jornada con la mujer para narrar cómo cambia la rutina de las afectadas. En el transcurso del reportaje, este medio comprobó de primera mano que los fallos persisten dos meses después de que saltara la polémica y pese a la versión oficial del Gobierno de que las incidencias en las pulseras fueron puntuales.