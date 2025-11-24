Ana –nombre ficticio– es una de las 470 granadinas en riesgo alto o extremo cuyo agresor lleva una pulsera antimaltrato, un dispositivo geolocalizador para garantizar ... el cumplimiento de una orden de alejamiento. Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, IDEAL pasó una jornada con la mujer para narrar cómo cambia la rutina de las afectadas. En el transcurso del reportaje, este medio comprobó de primera mano que los fallos persisten dos meses después de que saltara la polémica y pese a la versión oficial del Gobierno de que las incidencias en las pulseras fueron puntuales.