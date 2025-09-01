Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
podcast background

Episodio 1

El podcast que repasa todos los detalles del caso María Teresa en Motril, ahora en abierto

La desaparición de la joven motrileña en el año 2000 le cambiaría la vida al inspector Polo. Pero él no podía saberlo: en esa época trabajaba en el País Vasco y aún tardaría en ser destinado a Motril

Otros episodios
Cuando la droga borra tu adolescencia: «Pillar en Granada es fácil, muy fácil»

Cuando la droga borra tu adolescencia: «Pillar en Granada es fácil, muy fácil»

Podcast | Un muerto y catorce detenidos en Huéscar, el caso que conmocionó a Granada

12 min

Podcast | Un muerto y catorce detenidos en Huéscar, el caso que conmocionó a Granada

«Ahora es el momento en que tenemos que ser más humanos en un mundo de máquinas»

«Ahora es el momento en que tenemos que ser más humanos en un mundo de máquinas»

Podcast | Las claves de la investigación a la Policía Local

Podcast | Las claves de la investigación a la Policía Local

Los sonidos de la DANA en Granada

Los sonidos de la DANA en Granada

Javier Morales
Laura Ubago
Javier Martín

Javier Morales, Laura Ubago y Javier Martín

Granada | Motril

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:09

La búsqueda de María Teresa sigue viva 25 años después, con la familia a la espera sin descanso y con una investigación policial y una instrucción judicial dispuestas a retomarse en cualquier momento. Por eso, IDEAL ha recopilado en un podcast llamado 'No es tarde todavía' los testimonios que conforman este puzzle sin resolver. Desde este lunes, además, está disponible en abierto también para no suscriptores.

En este reportaje sonoro escuchamos a los padres de María Teresa en el 25 aniversario de la desaparición de la joven, y seguimos el relato esperanzador de Francisco Pérez Polo, el inspector de policía que nunca ha dado el caso por cerrado.

Con todas estas claves, intentamos reconstruir la escena y quién sabe si animar a algún testigo a remontarse a aquel 18 de agosto del año 2000 para traer alguna pista a este 2025.

Los testimonios de los protagonistas ayudan a recuperar las líneas de investigación y daremos luz a las zonas en sombra.

En este primer episodio, hablamos con Francisco Pérez Polo, que no puede dormir. Desde que se incorporó a la policía judicial de Motril, dos años después de la desaparición de María Teresa, intenta resolver un caso que le obsesiona, que sabe que tiene que tener solución. Por eso, cada 18 de agosto recorre el camino que María Teresa tenía que hacer en el momento en que todos le perdieron la pista.

Quince minutos clave que tiene casi amarrados, pero nunca del todo. Es una de las fuerzas motoras que más han luchado por encontrar a María Teresa, y el autor de la frase que da título a esta serie, el que más convencido está de que «no es tarde todavía».

Créditos

  • Investigación y guion Javier Morales, Laura Ubago y Elena de Miguel

  • Grabación y edición Javier Martín

  • Mezcla y mastering Íñigo Martín Ciordia

  • Ilustraciones Carlos Valdemoros

  • Producción ejecutiva José Ángel Esteban

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Ideal

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El podcast que repasa todos los detalles del caso María Teresa en Motril, ahora en abierto

El podcast que repasa todos los detalles del caso María Teresa en Motril, ahora en abierto

Recorremos con Xuri y José, de 20 años, dos vidas marcadas por la adicción

En este reportaje repasamos las claves de la operación para localizar el cadáver de Francisco y desmantelar una red de tráfico de drogas

La segunda Charla TAI se centra en el papel que juegan los robots en algunas de las tareas en la agricultura

Los redactores de IDEAL desgranan todo lo ocurrido en una semana en la que varias comisarías han estado en el punto de mira por supuestas alteraciones en procesos selectivos

Un paseo auditivo por los cuatro municipios más afectados por el temporal en la provincia, con testimonios de vecinos afectados y autoridades

Visita a ciegas. La guía turística Isabel González Luzón acompaña a personas invidentes en el recorrido por los Palacios Nazaríes, con especial atención a los sonidos

Testigos e investigadores de la catástrofe del avión francés que se estrelló en el Goterón recuerdan el suceso en el sesenta aniversario de la catástrofe

Un grupo de empresarios confió en las posibilidades del litoral granadino y trabajó para convertirlo en uno de los motores económicos de la provincia

Miguel e Isidro trabajaron en la fábrica de Bobadilla y Ana vivió su infancia allí. Ahora que la Universidad ha anunciado sus planes de futuro, evocan el pasado de la fábrica

Ismael Cervera y Patricia, su madre, relatan los efectos en sus vidas del bullying y cómo han encontrado una manera de plantarle cara

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Ideal