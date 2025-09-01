La búsqueda de María Teresa sigue viva 25 años después, con la familia a la espera sin descanso y con una investigación policial y una instrucción judicial dispuestas a retomarse en cualquier momento. Por eso, IDEAL ha recopilado en un podcast llamado 'No es tarde todavía' los testimonios que conforman este puzzle sin resolver. Desde este lunes, además, está disponible en abierto también para no suscriptores.

En este reportaje sonoro escuchamos a los padres de María Teresa en el 25 aniversario de la desaparición de la joven, y seguimos el relato esperanzador de Francisco Pérez Polo, el inspector de policía que nunca ha dado el caso por cerrado.

Con todas estas claves, intentamos reconstruir la escena y quién sabe si animar a algún testigo a remontarse a aquel 18 de agosto del año 2000 para traer alguna pista a este 2025.

Los testimonios de los protagonistas ayudan a recuperar las líneas de investigación y daremos luz a las zonas en sombra.

En este primer episodio, hablamos con Francisco Pérez Polo, que no puede dormir. Desde que se incorporó a la policía judicial de Motril, dos años después de la desaparición de María Teresa, intenta resolver un caso que le obsesiona, que sabe que tiene que tener solución. Por eso, cada 18 de agosto recorre el camino que María Teresa tenía que hacer en el momento en que todos le perdieron la pista.

Quince minutos clave que tiene casi amarrados, pero nunca del todo. Es una de las fuerzas motoras que más han luchado por encontrar a María Teresa, y el autor de la frase que da título a esta serie, el que más convencido está de que «no es tarde todavía».