Ana habla con un tono firme, que solo se ve interrumpido por el llanto desconsolado que le provocan los recuerdos. Están siendo los peores meses ... de su vida. El pasado mes de mayo, vio la muerte pasar de refilón, cuando su marido la apuñaló hasta en ocho ocasiones en la cocina de casa. El ataque también alcanzó a su hijo de 20 años, que intervino para intentar salvarla y resultó herido. Después, el agresor se autolesionó y se tiró por el balcón. Cinco meses después del trágico suceso, Ana cuenta en este podcast cómo vivió aquel día, cómo fue su relación y envía un mensaje contundente: hay que denunciar al primer signo de alarma.