«Me dijo: te voy a matar, hija de puta. Me cogió del cuello, no podía gritar»

Sobrevivió a ocho puñaladas el pasado mes de mayo. Su hijo también resultó herido al intentar quitarle el cuchillo al agresor, que después se suicidó. Ahora se ha sentido preparada para contar su testimonio en este podcast

El podcast que repasa todos los detalles del caso María Teresa en Motril, ahora en abierto

Episodio 1

El podcast que repasa todos los detalles del caso María Teresa en Motril, ahora en abierto

Cuando la droga borra tu adolescencia: «Pillar en Granada es fácil, muy fácil»

Cuando la droga borra tu adolescencia: «Pillar en Granada es fácil, muy fácil»

Podcast | Un muerto y catorce detenidos en Huéscar, el caso que conmocionó a Granada

12 min

Podcast | Un muerto y catorce detenidos en Huéscar, el caso que conmocionó a Granada

«Ahora es el momento en que tenemos que ser más humanos en un mundo de máquinas»

«Ahora es el momento en que tenemos que ser más humanos en un mundo de máquinas»

Podcast | Las claves de la investigación a la Policía Local

Podcast | Las claves de la investigación a la Policía Local

Laura Velasco
Amanda Martínez

Laura Velasco y Amanda Martínez

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:18

Ana habla con un tono firme, que solo se ve interrumpido por el llanto desconsolado que le provocan los recuerdos. Están siendo los peores meses ... de su vida. El pasado mes de mayo, vio la muerte pasar de refilón, cuando su marido la apuñaló hasta en ocho ocasiones en la cocina de casa. El ataque también alcanzó a su hijo de 20 años, que intervino para intentar salvarla y resultó herido. Después, el agresor se autolesionó y se tiró por el balcón. Cinco meses después del trágico suceso, Ana cuenta en este podcast cómo vivió aquel día, cómo fue su relación y envía un mensaje contundente: hay que denunciar al primer signo de alarma.

La desaparición de la joven motrileña en el año 2000 le cambiaría la vida al inspector Polo. Pero él no podía saberlo: en esa época trabajaba en el País Vasco y aún tardaría en ser destinado a Motril

Recorremos con Xuri y José, de 20 años, dos vidas marcadas por la adicción

En este reportaje repasamos las claves de la operación para localizar el cadáver de Francisco y desmantelar una red de tráfico de drogas

La segunda Charla TAI se centra en el papel que juegan los robots en algunas de las tareas en la agricultura

Los redactores de IDEAL desgranan todo lo ocurrido en una semana en la que varias comisarías han estado en el punto de mira por supuestas alteraciones en procesos selectivos

Un paseo auditivo por los cuatro municipios más afectados por el temporal en la provincia, con testimonios de vecinos afectados y autoridades

Visita a ciegas. La guía turística Isabel González Luzón acompaña a personas invidentes en el recorrido por los Palacios Nazaríes, con especial atención a los sonidos

Testigos e investigadores de la catástrofe del avión francés que se estrelló en el Goterón recuerdan el suceso en el sesenta aniversario de la catástrofe

Un grupo de empresarios confió en las posibilidades del litoral granadino y trabajó para convertirlo en uno de los motores económicos de la provincia

Miguel e Isidro trabajaron en la fábrica de Bobadilla y Ana vivió su infancia allí. Ahora que la Universidad ha anunciado sus planes de futuro, evocan el pasado de la fábrica

