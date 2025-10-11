Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«Llevamos esta tragedia familiar con enorme dignidad»

IDEAL reconstruye junto a los hijos del fiscal asesinado lo ocurrido aquel día y la lucha de la familia por enjuiciar a todos los responsables del atentado

Pilar García-Trevijano, Inés Gallastegui y Amanda Martínez

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:56

Comenta

La familia de Luis Portero no conjuga, en primera persona, el verbo hundir. Sus hijos Daniel y Luis, entre otros familiares y allegados, mantienen viva ... la lucha por la justicia. Quieren que todos los etarras implicados en el asesinato del fiscal cumplan su correspondiente condena. Algunos de ellos disfrutan ya del tercer grado.

Sobrevivió a ocho puñaladas el pasado mes de mayo. Su hijo también resultó herido al intentar quitarle el cuchillo al agresor, que después se suicidó. Ahora se ha sentido preparada para contar su testimonio en este podcast

La desaparición de la joven motrileña en el año 2000 le cambiaría la vida al inspector Polo. Pero él no podía saberlo: en esa época trabajaba en el País Vasco y aún tardaría en ser destinado a Motril

Recorremos con Xuri y José, de 20 años, dos vidas marcadas por la adicción

En este reportaje repasamos las claves de la operación para localizar el cadáver de Francisco y desmantelar una red de tráfico de drogas

La segunda Charla TAI se centra en el papel que juegan los robots en algunas de las tareas en la agricultura

Los redactores de IDEAL desgranan todo lo ocurrido en una semana en la que varias comisarías han estado en el punto de mira por supuestas alteraciones en procesos selectivos

Un paseo auditivo por los cuatro municipios más afectados por el temporal en la provincia, con testimonios de vecinos afectados y autoridades

Visita a ciegas. La guía turística Isabel González Luzón acompaña a personas invidentes en el recorrido por los Palacios Nazaríes, con especial atención a los sonidos

Testigos e investigadores de la catástrofe del avión francés que se estrelló en el Goterón recuerdan el suceso en el sesenta aniversario de la catástrofe

Un grupo de empresarios confió en las posibilidades del litoral granadino y trabajó para convertirlo en uno de los motores económicos de la provincia

