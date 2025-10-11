Pilar García-Trevijano, Inés Gallastegui y Amanda Martínez Sábado, 11 de octubre 2025, 23:56 Comenta Compartir

La familia de Luis Portero no conjuga, en primera persona, el verbo hundir. Sus hijos Daniel y Luis, entre otros familiares y allegados, mantienen viva ... la lucha por la justicia. Quieren que todos los etarras implicados en el asesinato del fiscal cumplan su correspondiente condena. Algunos de ellos disfrutan ya del tercer grado.