«Llevamos esta tragedia familiar con enorme dignidad»
IDEAL reconstruye junto a los hijos del fiscal asesinado lo ocurrido aquel día y la lucha de la familia por enjuiciar a todos los responsables del atentado
Pilar García-Trevijano, Inés Gallastegui y Amanda Martínez
Sábado, 11 de octubre 2025, 23:56
La familia de Luis Portero no conjuga, en primera persona, el verbo hundir. Sus hijos Daniel y Luis, entre otros familiares y allegados, mantienen viva ... la lucha por la justicia. Quieren que todos los etarras implicados en el asesinato del fiscal cumplan su correspondiente condena. Algunos de ellos disfrutan ya del tercer grado.
Tras analizar el sumario del caso, IDEAL reconstruye en este reportaje sonoro con entrevistas a Daniel y Luis todo lo ocurrido el 9 de octubre del año 2000, la posterior investigación y los motivos que han llevado a la Audiencia Nacional a reabrir el caso 25 años después.