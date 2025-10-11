El día en que ETA golpeó a Granada

9

octubre

2000

Luis Portero deja la sede de la Fiscalía del TSJA acompañado por un colega y se dirige a pie hacia su casa. No tenía escolta policial.

Los terroristas llaman al portero automático pidiendo que les abran para dejar información de la Asociación Contra el Cáncer. Esperan a su víctima en el portal de su casa, en la calle Rector Marín Ocete, 6, en un recoveco frente al ascensor.

El fiscal entra en el portal y se dirige al ascensor para subir a su domicilio en la sexta planta. Los terroristas salen de su escondrijo, llaman su atención y Harriet Iragi le descerraja dos tiros en la cabeza. En un principio se creyó que lo habían matado por la espalda, pero según la autopsia el orificio de entrada estaba en la boca y el de salida, en la nuca, por lo que la víctima debió ver a sus asesinos. Los terroristas huyen.

Ascensor

3

Una ambulancia llega al portal y trata de reanimar a la víctima. Una de las balas ha entrado entre la primera y la segunda vértebra y le ha seccionado la médula espinal y la arteria cerebral. Los sanitarios le practican una RCP y logran recuperar la respiración, pero Luis Portero ya está en muerte cerebral a causa de los daños irreversibles causados por el disparo.

Un terrorista llama a la redacción del periódico IDEAL para advertir de que un coche bomba va a estallar en la calle Santa Bárbara, muy cerca del portal.

El coche con matrícula de Sevilla, estalla y algunas de sus piezas salen volando a 25 metros de distancia. La Policía acababa de retirar el cordón policial, pero no hubo víctimas.

Los médicos del Hospital de Neurotraumatología declaran la muerte clínica del paciente.

Con el acuerdo de la familia, se extraen los órganos del cuerpo para su trasplante, que salvará varias vidas.

10

octubre

2000

De madrugada, el cuerpo es trasladado a la Real Chancillería, donde queda instalada la capilla ardiente.

El funeral se oficia en la Catedral de Granada, pero el entierro se celebró en Málaga, su ciudad natal.

Rosario de la Torre, centro, junto a una de sus hijas sigue al coche funebre que traslada los restos mortales

Concentración de profesores, estudiantes y personal en la Facultad de Derecho.

Manifestación de los universitarios de Granada, con motivo del atentado.

Una manifestación a la que se unen decenas de miles de ciudadanos parte de la Caleta con un grito unánime: «¡Basta ya!».

Harriet Iragi

Jon Igor Solana

Tras cometer el asesinato los terroristas se habían refugiado en su piso de la calle Asturias, en el Zaidín, que compartían con un turista canadiense. Según el sumario, cenaron una lubina a la sal para celebrar el atentado. Según la ‘kantada’ de Igor Solana (el texto manuscrito que escribió a la dirección de ETA relatando los datos que había revelado durante su detención, un protocolo de seguridad de la banda), al amanecer del día siguiente salieron vestidos de montañeros por la Ruta del Colesterol y caminaron durante dos días por el monte, orientándose con mapas hasta llegar a «un pequeño pueblo» rodeado de montañas donde hacía mucho frío (Güéjar Sierra, según el sumario). Tres días después del asesinato cogieron un autobús a Sevilla, donde tenían su piso franco en la calle Claudio Guerin.

16

octubre

2000

Solana e Iragi asesinan al médico Antonio Muñoz Cariñanos en su consulta privada de Sevilla. Huyen por la calle de Jesús del Gran poder hacia el barrio de la Macarena. Alertados por los viandantes, varios policías los siguieron y tras un intercambio de disparos lograron detener a Solana y herir a Iragi en un brazo.

Centenares de personas se agolpan junto al féretro preparado para recibir los restos mortales del coronel médico del Ejército del Aire.