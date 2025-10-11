Los asesinos de Portero disfrutan de un régimen de semilibertad en el País Vasco

Inés Gallastegui Granada Sábado, 11 de octubre 2025, 23:57 Comenta Compartir

Los integrantes del 'comando Erraia' de ETA, que sembraron el terror en Andalucía en el año 2000, fueron condenados a penas que suman más de 200 años de cárcel cada uno por tres asesinatos y cuatro más en grado de tentativa. Sin embargo Harriet Iragi, que disparó a bocajarro al fiscal Luis Portero en el portal de su casa, e Igor Solana disfrutan desde hace un año de un régimen de semilibertad en las prisiones de Basauri (Vizcaya) y Martutene (Guipúzcoa), de las que salen cada mañana y regresan por la noche, de lunes a viernes, según la familia de la víctima. Tienen 48 y 51 años, casi media vida por delante.

Los dos terroristas bilbaínos fueron condenados en 2002 por el asesinato del concejal popular José María Martín Carpena en Málaga, el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, en Granada, y el médico militar Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla, además del intento de asesinato del dirigente socialista malagueño José Asenjo, de dos suboficiales del Ejército y de un empleado civil del Ministerio de Defensa mediante la colocación de bombas-lapa en sus automóviles que no llegaron a estallar. Cometieron los tres asesinatos en apenas cuatro meses, el primero el 15 de julio y el último el 16 de octubre del año 2000. El atentado de Sevilla les costó la detención.

Harriet Iragi

El bilbaíno Harriet Iragi Gurrutxaga tenía 23 años cuando descerrajó el disparo a la cabeza que acabó con la vida de Luis Portero. Tras pasar por diferentes cárceles del país, en marzo de 2021 fue trasladado de la prisión de Albocasser (Castellón) a la de Logroño, dentro de la campaña de acercamiento de presos etarras a cárceles vascas o de comunidades vecinas. Ese mismo año el Estado cedió las competencias de las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri al Gobierno Vasco.

En junio de 2021 toma posesión la nueva consejera de Justicia del Gobierno Vasco, la socialista María Jesús San José, quien se compromete a aplicar con rigor la política penitenciaria y a trabajar para que los etarras salgan de prisión si reconocen «el dolor y la injusticia del daño causado». Solo cuatro meses más tarde concede el tercer grado a Iragi, aunque el preso ya lo disfrutaba de hecho desde ocho meses antes en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los presos obtener beneficios que corresponden a un grado más favorable. En agosto de 2022 es trasladado de Logroño a Basauri (Vizcaya)y en septiembre de 2024 se le concede el régimen de semilibertad.

Condenados a cientos de años de cárcel, 25 años después del asesinato salen a diario de prisión

La Fiscalía no se opuso a la medida porque el etarra «ya ha pedido perdón a las víctimas y tiene un bajo pronóstico de reincidencia», mientras la familia de Portero solicitó al juez de Vigilancia Penitenciaria que revocase la progresión a tercer grado hasta que colabore con la justicia para esclarecer quienes son los inductores del asesinato de su padre, como establece la ley.«Esa retorcida interpretación de la norma por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco es una prevaricación en toda regla. Esto forma parte de la negociación del PSOEcon ETA, con Bildu», denuncia Luis Portero de la Torre.

Igor Solana

Jon Igor Solana Matarran, su compañero de comando, tenía 26 años y fue condenado por los mismos delitos. Él fue quien apretó el gatillo para asesinar a Martín Carpena y Muñoz Cariñanos. Antes de ser condenado en 2002, protagonizó un intento de fuga en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), a la que había sido trasladado de forma temporal. En 2009 fue desbaratado un plan de fuga en helicóptero desde la cárcel de Huelva en la que estaba prevista su participación.

En 2008 recaló en la cárcel de Albolote, donde entabló una relación con la terrorista guipuzcoana Eider Pérez Aristizabal, condenada a 75 años por el asesinato del mosso d'esquadra Santos Santamaría. Ese mismo año tuvieron un hijo que nació en el Hospital Materno-Infantil de Granada y que vivió sus primeros años de vida junto a su madre en el módulo de mujeres de la prisión granadina. Después Iragi fue trasladado a la prisión de Córdoba, desde la que en 2015 pidió el traslado a la de Algeciras, una de las más lejanas al País Vasco, en la que se encontraba su pareja. Su petición fue escuchada en 2018 y en 2020 ambos fueron trasladados juntos de Algeciras a Zaragoza y en agosto de 2022 de Zaragoza a Martutene (San Sebastián).

Eider accedió al tercer grado por decisión del Gobierno Vasco en enero de 2024 y en junio se le concedió la libertad condicional. Igor Solana consiguió también el tercer grado en 2024. La medida quedó temporalmente suspendida por un recurso de la Fiscalía, pero finalmente le fue concedida y el recluso sale cada mañana de la cárcel y va a su domicilio en Rentería, la localidad natal de su pareja.

