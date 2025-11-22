«Se para por aquí para llegar a Escúzar: son nuestros vecinos» La entidad urbanística de conservación organizará ahora a los propietarios para empezar a pagar las cuotas, arreglar lo destrozado, y preparar la derrama de la subestación

César Penalva, propietario del polígono Marchalhendín, donde quiere poner una fábrica de helados de su empresa Nordwik, es el presidente de la entidad urbanística de conservación. El día 15 habrá una reunión con los propietarios, una asamblea en la que empezar a organizar el polígono. Este lleva 15 años sin gestionarse a nivel conservación por lo que está hecho un vertedero atacado por el vandalismo.

«Ahora que hay más de un centenar de propietarios es momento para empezar a conservar. Como si fuese la comunidad de vecinos de un edificio. Se pondrá una cuota y con ella limpiaremos, recuperaremos las arquetas, arreglaremos los jardines», expresa Penalva.

Además instalarán seguridad para que no vuelvan a destrozar ni ensuciar el polígono. «Los propietarios tienen que pagar unas cuotas para que conserve. Estamos pendientes de que se apruebe el presupuesto del año que viene para empezar a cuidar», expresa el presidente de la entidad urbanística.

A parte, se organizarán para pagar la derrama de la nueva subestación eléctrica. Para eso habrá que negociar con Endesa y ver qué potencia se necesita ahora mismo y si no está sobredimensionada con respecto a los datos ya anticuados de cuando se empezó a plantear este transformador. El Ayuntamiento será el promotor de la obra.

César Penalva señala que Marchalhendín despegará porque además, está 12 minutos más cerca de la capital que Escúzar. «Son nuestros vecinos, para llegar hasta ellos hay que pasar por aquí», apunta este empresario.

