La larga travesía de Marchalhendín
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Alhendín, lo tenía todo para ser atractivo, pero ni siquiera empezó bien
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:57
A finales de los años noventa, un grupo de empresarios granadinos buscaba suelo barato y bien comunicado para ampliar sus negocios y crear nuevas sociedades. ... Alhendín apareció entonces como la opción ideal. Sobre la mesa se puso un proyecto ambicioso: tres millones y medio de metros cuadrados y una inversión prevista de 901 millones de euros, llamado a convertirse en uno de los mayores polígonos industriales de Andalucía.
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Alhendín, lo tenía todo para ser atractivo, pero ni siquiera empezó bien. De entrada el proyecto chocó con el plan urbanístico del Área Metropolitana y hubo que revisarlo, una anécdota frente a lo que vendría después. El polígono terminó salpicado por el 'caso Marchelo'. Varios promotores, el entonces alcalde de Alhendín y el concejal de Urbanismo fueron investigados por presuntos delitos de cohecho y alteración de precios en concursos públicos. Según la Fiscalía, el Ayuntamiento vendió los terrenos por nueve millones cuando un informe municipal los tasaba en veinticuatro.
En 2007, el nuevo alcalde, Miguel Ángel Gamarra, decidió no continuar con el convenio vigente. Se añadió una adenda y el Consistorio recuperó 160.000 metros cuadrados. Pero la crisis económica lo desbarató todo: desaparecieron los inversores, el procedimiento judicial se enquistó y una entidad financiera quedó atrapada en avales por valor de 52 millones. Sin comercialización del suelo, los promotores no podían hacer frente a los préstamos. En octubre de 2012 Parque Empresarial Alhendín S.L. entró en concurso de acreedores alegando que muchos compradores se negaban a escriturar.
Tras años de bloqueo, Marchalhendín vuelve a moverse. En 2025 cincuenta empresas, la mayoría granadinas, han comprado parcelas para instalarse en el parque empresarial.
Cronología
2000
El Ayuntamiento de Alhendín promueve un gran polígono industrial
mayo
2002
La Comisión Provincial de Urbanismo paraliza las obras
abril
Un grupo sevillano pacta una opción de compra de los terrenos
2003
junio
2005
Comienzan las obras
marzo
Se paralizan las obras al no contar con licencia de urbanización
2006
dic.
2007
Imputan al alcalde de Alhendín y al concejal de urbanismo en el ‘Caso Marchelo’
marzo
2008
El Ayuntamiento cierra un acuerdo con los promotores
febrero
Finalizan las obras de urbanización
2010
2011
Los tribunales condenan a la promotora del parque empresarial a reparar los desperfectos y a los empresarios a que paguen el coste total de las parcelas adquiridas
nov.
2012
La promotora entra en concurso de acreedores
octubre
Quiebra la promotora de Marchalhendín y
deja a cien empresarios con 15 millones ‘colgados’
2018
abril
2021
Una sentencia condena a los antiguos promotores a devolver 3,3 millones de euros
dic.
2025
Cincuenta empresas, la mayoría granadinas, compran parcelas para instalarse en el polígono industrial
Cronología
2000
El Ayuntamiento de Alhendín promueve un gran polígono industrial
mayo
2002
La Comisión Provincial de Urbanismo paraliza las obras
abril
Un grupo sevillano pacta una opción de compra de los terrenos
2003
junio
2005
Comienzan las obras
marzo
Se paralizan las obras al no contar con licencia de urbanización
2006
dic.
2007
Imputan al alcalde de Alhendín y al concejal de urbanismo en el ‘Caso Marchelo’
marzo
2008
El Ayuntamiento cierra un acuerdo con los promotores
febrero
Finalizan las obras de urbanización
2010
2011
Los tribunales condenan a la promotora del parque empresarial a reparar los desperfectos y a los empresarios a que paguen el coste total de las parcelas adquiridas
nov.
2012
La promotora entra en concurso de acreedores
octubre
Quiebra la promotora de Marchalhendín y deja a cien empresarios con 15 millones ‘colgados’
2018
abril
2021
Una sentencia condena a los antiguos promotores a devolver 3,3 millones de euros
dic.
2025
Cincuenta empresas, la mayoría granadinas, compran parcelas para instalarse en el polígono industrial
Cronología
2000
El Ayuntamiento de Alhendín promueve un gran polígono industrial
mayo
2002
La Comisión Provincial de Urbanismo paraliza las obras
abril
2003
Un grupo sevillano pacta una opción de compra de los terrenos
junio
2005
Comienzan las obras
marzo
2006
Se paralizan las obras al no contar con licencia de urbanización
diciembre
2007
Imputan al alcalde de Alhendín y al concejal de urbanismo en el ‘Caso Marchelo’
marzo
2008
El Ayuntamiento cierra un acuerdo con los promotores
febrero
2010
Finalizan las obras de urbanización
2011
Los tribunales condenan a la promotora del parque empresarial a reparar los desperfectos y a los empresarios a que paguen el coste total de las parcelas adquiridas
noviembre
2012
La promotora entra en concurso de acreedores
octubre
2018
Quiebra la promotora de Marchalhendín y deja a cien empresarios con 15 millones ‘colgados’
abril
2021
Una sentencia condena a los antiguos promotores a devolver 3,3 millones de euros
diciembre
2025
Cincuenta empresas, la mayoría granadinas, compran parcelas para instalarse en el polígono industrial
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión