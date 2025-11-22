La larga travesía de Marchalhendín

A finales de los años noventa, un grupo de empresarios granadinos buscaba suelo barato y bien comunicado para ampliar sus negocios y crear nuevas sociedades. ... Alhendín apareció entonces como la opción ideal. Sobre la mesa se puso un proyecto ambicioso: tres millones y medio de metros cuadrados y una inversión prevista de 901 millones de euros, llamado a convertirse en uno de los mayores polígonos industriales de Andalucía.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Alhendín, lo tenía todo para ser atractivo, pero ni siquiera empezó bien. De entrada el proyecto chocó con el plan urbanístico del Área Metropolitana y hubo que revisarlo, una anécdota frente a lo que vendría después. El polígono terminó salpicado por el 'caso Marchelo'. Varios promotores, el entonces alcalde de Alhendín y el concejal de Urbanismo fueron investigados por presuntos delitos de cohecho y alteración de precios en concursos públicos. Según la Fiscalía, el Ayuntamiento vendió los terrenos por nueve millones cuando un informe municipal los tasaba en veinticuatro.

En 2007, el nuevo alcalde, Miguel Ángel Gamarra, decidió no continuar con el convenio vigente. Se añadió una adenda y el Consistorio recuperó 160.000 metros cuadrados. Pero la crisis económica lo desbarató todo: desaparecieron los inversores, el procedimiento judicial se enquistó y una entidad financiera quedó atrapada en avales por valor de 52 millones. Sin comercialización del suelo, los promotores no podían hacer frente a los préstamos. En octubre de 2012 Parque Empresarial Alhendín S.L. entró en concurso de acreedores alegando que muchos compradores se negaban a escriturar.

Tras años de bloqueo, Marchalhendín vuelve a moverse. En 2025 cincuenta empresas, la mayoría granadinas, han comprado parcelas para instalarse en el parque empresarial.