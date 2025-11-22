Marchalhendín resurge quince años después con la llegada de la luz La electrificación del polígono es inminente y en el último año se han vendido cien parcelas

Marchalhendín, más cerca de la capital que Escúzar, y con parcelas más grandes que los polígonos que pegaban ya a Granada, estaba llamado a ser la gran oportunidad de expansión para las empresas que querían espacio y buenas comunicaciones. Pero estaba gafado. Después de 25 años de las primeras gestiones para sus construcción, verá la luz. Literal. La electrificación de las parcelas llega ahora, después de quince años desde que se construyeran las calles y tras una huida masiva de inversiones ante la quiebra de la promotora, que dejó el polígono 'a oscuras'.

Hace quince años, la crisis económica arrasó con este polígono en ciernes. Con las calles hechas, pero sin posibilidad de que llegase la energía, los viales se fueron abandonando hasta quedarse como están ahora. Usados por los incívicos como vertedero, asediados por los actos vandálicos pero, al fin, está la resurrección a las puertas. Ahora hay ya luz y propietarios para pagarla.

Tras la quiebra de la promotora y con el compromiso de construir la subestación eléctrica imprescindible colgada, los pocos propietarios que había se fueron marchando contagiados por el desánimo.

La sociedad promotora entró en concurso de acreedores en 2012 y ahí se inició el lío jurídico que acabó en 2021, con una condena para los promotores.

Marchalhendín se ideó en los años de expansión inmobiliaria, previos al estallido de la burbuja, como el gran parque empresarial, tan próximo a la capital que algunas empresas pensaron en mudarse o en expandirse en este suelo, a diez minutos de Granada. En estos años, en los que la llegada de la energía no estaba en cartera, los empresarios perdieron la ilusión y el polígono se convirtió en un espacio abandonado, que ahora habrá que recuperar con una inversión que lleve la vida al parque.

En este tiempo fueron pasando dos cosas. El administrador concursal fue desenmarañando la madeja y poniendo todos sus esfuerzos por vender los suelos y en paralelo, desde el Ayuntamiento, empezaron los trámites para que la luz llegase, no sin complicaciones, por supuesto.

A día de hoy hay siete empresas instaladas que tienen luz y la electrificación total del polígono está a punto de llegar. Además, también hay propietarios para repartir la derrama y poder construir la subestación.

Así ha evolucionado el polígono en más de veinte años.

«Nos quedan solo seis parcelas por vender. Seguimos en ello. Hemos vendido más de 100 parcelas en este último año que ha sido un aluvión. El polígono no solo se va a salvar sino que va a ser una gran inversión. Está muy bien situado, solo tenía el problema de la luz, que quedará solucionado porque el Ayuntamiento tiene el aval del promotor que se ha quedado por no terminar las obras», expresa Javier López y García de la Serrana, que dirige el despacho jurídico HispaColex, que está siendo un agente fundamental para la resurrección del parque.

El precio del metro cuadrado está ahora entre 4,5 y 6 euros, mientras que el de Escúzar se vende entre 60 y 70 euros el metro cuadrado. «Es verdad que ahora hay que hacer una inversión en la subestación eléctrica pero es que el margen que tienes es inmenso», apunta Javier López y García de la Serrana.

Entre los compradores hay grandes empresas como Nordwik o Cuerva y también otras compañías más pequeñas. Las ventas de las parcelas libres se harán a final de año y acabará el concurso. Todos los propietarios podrán participar en las cuotas de la comunidad y en la derrama para la subestación, también las parcelas que tiene la Sareb y que está esperando para vender.

Poner en orden el polígono

Para el presidente de la entidad urbanística de conservación, César Penalva, la llegada de la luz es una gran noticia. Él con su negocio, creyó en este polígono y ahora encabezará esta labor de poner en orden las parcelas, recaudar el dinero y organizar el abono de la subestación.

«Con más de cien propietarios, con la luz, el polígono lo tiene todo», resume César Penalva, ilusionado con la posibilidad de poder empezar a funcionar y de tener opciones para instalar ya la fábrica de helados de Nordwik que tiene en cartera.

Primero como concejal de Urbanismo y ahora como alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez ha llevado durante años las gestiones para tratar de darle vida a Marchalendín y ahora tiene claro que es una prioridad lanzar el parque empresarial, como fuente de empleo y motor que activará inversiones millonarias.

El Ayuntamiento tiene ahora las competencias para impulsar la subestación eléctrica. Al existir dos distribuidoras que podrían asumir el suministro eléctrico de Marchalhendín, Bermejales de Cuerva y Endesa, es la Junta, a través de la consejería de Industria, Minas y Energía, la que tiene que decidir cuál de las dos opciones es la más ventajosa. Por ahora, está el documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que entiende que es Endesa la que tiene que electrificar el parque. El informe de Industria tardará pocos días en llegar y confirmará esta opción o planteará otra. Sea como fuere, la luz llama ya a la puerta.

