«Necesitamos una dinámica que nos lleve a la Capitalidad, antes o después»

La sede del Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, el Patio de los Ingenios, en Motril, fue el escenario en el que tuvo lugar la conversación organizada por IDEAL en torno a la cultura, desde el punto de vista de dos generaciones, y la Capitalidad. Los invitados fueron el Premio Nacional de Poesía y profesor, Antonio Carvajal, y la escritora y gestora cultural Clara Peñalver. Carvajal, gran observador, preguntó a Peñalver por sus tatuajes, y a partir de ahí comenzó una animada charla en torno a las buenas historias, las que se escriben en la piel y las que se plasman en las páginas.

«Cuando me tatúo, escribo una historia en forma de novela con mis vivencias, y tú escribes un poema con las tuyas», le dijo una al otro. Historias de amores, desamores y dolor, como las que forman parte del día a día de la actividad cultural, donde tanto pesa la gestión de los dineros como afinidades, filias, fobias y, claro, sentimientos.

Una escribe novela porque le gusta seguir las vidas de sus personajes, y el otro lo hace por impulsos, que no se producen diariamente. «Mi único impulso diario es el de leer», afirmó Carvajal. También tiene que ver la ingenuidad y la pasión. Y las experiencias. «Se debe escribir a borbotones, porque el torrente no se debe dejar pasar. Y luego, hay que cortarlo con la tijera, pero bien medido». Según el profesor, el talento del escritor está en cómo resuelve, igual que los ciclistas en el sprint.

Un sprint largo en el caso de Granada, que ha perdido grandes oportunidades como el Milenio del Reino. «La capital vive para el chismorreo y la calumnia, no para embarcarse en grandes proyectos», opinó Carvajal, tajante. «Y la provincia ha sido desde siempre víctima de las familias poderosas de la ciudad. Hasta el siglo XX vivimos de talentos prestados. Vivimos a la sombra de San Federico García, y le llamo así porque desde que Jesucristo dio de comer multiplicando los panes y los peces, nunca nadie había dado de comer a tanta gente».

Profeta en la tierra

Clara Peñalver destacó que es difícil ser profeta en la tierra granadina. «He pagado el peaje de triunfar fuera antes de hacerlo mínimamente aquí. Entonces es cuando han empezado a considerarme. Nos enfrentamos con nuestra madre, pero la seguimos eligiendo». Según Carvajal, la provincia es pasiva, no exige responsabilidades a quienes elige y no cumplen nada de lo que prometen: «Es incapaz de conducir el agua a su terreno».

«Debemos trabajar en común, instituciones, profesionales y poder económico» Clara Peñalver Escritora y gestora cultural

Puso ejemplos palmarios, y citó las maledicencias a la que fue sometido Jerónimo Páez. También el suyo propio, ya que su primer libro, 'Tigres en el jardín', sólo fue considerado en Granada cuando la crítica nacional lo aplaudió de manera casi unánime. Elena Martín Vivaldi le comentó que todo el mundo le decía que era muy buena, pero nadie compraba sus libros.

El vil metal

A ello se añade el problema presupuestario. «Me asombra que algo que genera tantos recursos como la cultura, no cuente con ellos para seguir creciendo», dijo la escritora. Este es un problema no de ahora, sino que se remonta a varias décadas atrás. «¿Cuántas obras de teatro de autores granadinos has visto en el Teatro de CajaGranada, en el Alhambra o en el José Tamayo?», le preguntó Carvajal a Peñalver.

La escritora, a partir de estos argumentos, quiso buscar los modos de subvertir esta realidad, proyectando un futuro más halagüeño. Carvajal dijo que es necesario pararse a pensar a lo grande, sin dejarse arrastrar por la miseria. «Si te caes en el camino, el trecho que hayas andado ya te colocará en un lugar mucho mejor de aquel en el que estás».

«Si te caes en el camino, el trecho que hayas andado ya te colocará en un lugar mucho mejor» Antonio Carvajal Escritor y profesor

Peñalver contó su relación con la UGR, con quien desarrolla el proyecto 'Habitantes', donde narra historias de quienes vivieron en los edificios históricos de la institución académica. «Este proyecto ha impactado a personas de todas las edades, y ha crecido sin intervención política alguna. Se dio voz a quienes llenaron de vida estos espacios. Eso es lo que debemos conseguir, trabajando en común. Instituciones, profesionales, y personas que tienen en sus manos el poder económico. Esa es la idea en la que deberíamos profundizar».

Carvajal es escéptico. «Granada, ciudad nueva de repoblación, es el más preclaro ejemplo de la España que desposeyó del Nobel a Pérez Galdós. Tenemos una condición servil que debemos romper a toda costa». Peñalver hizo un voto porque sus sensaciones –el contacto con las personas, el ambiente, la oferta–– puedan mostrarse fuera. «No estamos preparados para la Capitalidad, porque lo que estamos exportando fuera no es lo que deberíamos. Pero cabe la posibilidad de entrar en una dinámica que nos conduzca, si no ahora, a medio plazo, a conseguir dicha distinción», sentenció.

