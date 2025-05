Granada declara la guerra a las pintadas

Jorge Pastor Granada Lunes, 19 de mayo 2025, 00:25 Comenta Compartir

«Si me quieres a morir, muere conmigo. Si me quieres a matar, mata conmigo». Firmado SN. Podría ser una 'apasionada' declaración de amor en un muro de las redes. Y sí, es una declaración de amor en un muro... pero no de las redes, sino del bellísimo y blanquísimo carmen de la plaza de San Nicolás donde George Owen Wynne Apperley, el pintor británico enamorado de Granada, retrataba a sus gitanas de ojos enormes. Obviamente, SN no tiene ni la menor idea de quién era Apperley. Tampoco que se expuso a una multa de tres mil euros por ser un vándalo. Y ya puestos a ser exquisitos, SN se podría haber calentado un poco la cabeza y no fusilar la letra de una canción de Dellafuente.

Se trata de una de las cientos de frasecitas –si ponemos miles tampoco exageramos– que decoran los tapiales del Albaicín, un barrio Patrimonio de la Humanidad, y que son el perfecto exponente de desprecio al patrimonio por parte de los que vienen y, ojo, también por parte de quienes viven en Granada, según el perfil de las 190 personas denunciadas el año pasado por la Policía Local. Son la expresión a pequeña escala de un problema que padecen todas las ciudades del mundo, pero que en el caso de Granada se podría calificar de auténtica lacra –y tampoco sería ninguna exageración–.

Pintadas en la muralla de la Alberzana. JORGE PASTOR

El corolario fue la aparición de veinte pintadas el pasado día 9 de mayo en las murallas exteriores de la Alhambra, icono del patrimonio nacional, el monumento más visitado de España y el gran motor económico de Granada. La principal hipótesis es que detrás de esta felonía hubiera un colectivo de grafiteros anónimos que se mueven por toda Europa.

Newsletter

Más allá de que se descubra al autor o autores, lo cierto es que estos tipos, que actuaron con nocturnidad, dejaron su sello en forma de garabatos y esqueletos tuertos junto a la leyenda 'Welcome to borrachilandia' en espacios con tanto valor histórico y artístico como la Puerta de los Siete Suelos, otrora principal acceso a la Alhambra, y también en múltiples sitios del Albaicín como la placeta de San Gregorio o la de Cruz Verde. Tanto el Ayuntamiento como la Alhambra actuaron con diligencia y ya han borrado todo el rastro que dejó este tipejo, pero queda muchísima faena por delante. El gran objetivo ahora es acabar con una práctica que está haciendo un daño enorme.

Ampliar Frasecita en el carmen de Apperley. JORGE PASTOR

Porque una cosa son las frasecitas y otra los grafitis que ocupan muchos metros cuadrados en la Muralla Alberzana, la Puerta de Fajalauza o el Arco de las Pesas. Tres bienes ultraprotegidos, los tres, por cierto, en el Albaicín. Los vecinos están hartos. Y parece que las administraciones se están armando para aportar soluciones en el corto plazo.

Ampliar Pintadas en la muralla de la Alberzana. JORGE PASTOR

Por lo pronto, el director del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez, ya ha anunciado que acelerará la instalación de sesenta óculos inteligentes para controlar los 2.250 metros del recinto exterior de la fortaleza. «Pondremos las que haga falta», aseguró. La empresa de seguridad del monumento está realizando, además, una auditoría para implementar las mejoras que sean oportunas.Por lo pronto, se doblará el número de rondas que hacen los vigilantes.

Más cámaras

El teniente de alcalde Jorge Saavedra ha comentado que el Ayuntamiento ya tiene el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la instalación de nuevas cámaras en puntos críticos de Granada, una vez obtenido también el placet de la Comisión de Videovigilancia. Estos dispositivos se ubicarán en la zona de San Miguel Alto –que engloba las calles Ermita, Carril de San Miguel, Camino del Almanzora y carril de la muralla Alberzana–, Mirador de San Nicolás, callejón de Atarazana, placeta de los Carvajales, Cruz de Quirós, Duquesa y López Argüeta. «No solo tendrán una función disuasoria, sino que además nos ayudarán a las identificaciones», ha indicado.

Actuaciones municipales de limpieza 2023 94 intervenciones.

2024 195 intervenciones.

2025 Hasta el pasado 1 de abril se habían llevado a cabo 101, por lo que, según las estimaciones del Ayuntamiento, se puede acabar el ejercicio por encima de las trescientas.

Porque el que inflige un daño tiene que responder por ello. Y el asunto se ha puesto serio. Saavedra ha apuntado que la cuantía de las sanciones está siendo la más elevada que marca la ley. Es decir, 3.000 euros de forma genérica, 30.000 en los bienes municipales y 250.000 cuando se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección en la comunidad autónoma de Andalucía. Este es el varapalo que se puede llevar, por ejemplo, el incívico que escribió a finales de abril con spray rojo 'esta iglesia colabora con la dana' en la fachada principal del templo de San Nicolás, donde no pasa inardvertida para nadie. Y es que por allí transita muchísima gente para disfrutar de las vistas de la Alhambra y el atardecer más bello del planeta.

Ampliar Pintadas en el interir de la puerta de Fajalauza. JORGE PASTOR

¿Qué ocurre? Que mientras que el proceso de quitar un pintarrajo puede resultar relativamente sencillo en una propiedad privada, no pasa lo mismo cuando hablamos de un BIC. Esta es la gran novedad. El Ayuntamiento y la Junta están trabajando en un protocolo simplificado que permitirá intervenir sin necesidad de iniciar un procedimiento administrativo cada vez que algún desalmado comete una fechoría. Según el delegado de Cultura, David Rodríguez, se concederá un permiso genérico por el periodo de dos años. El Ayuntamiento, eso sí, tendrá que elaborar un documento –ya está en ello– donde explique qué paramentos tiene cada BIC del Albaicín y cuál será el método de intervención que garantice la mejor conservación de la manera menos lesiva.

Ampliar Las paredes blancas de los edificios del mirador de San Nicolás, llenos de frasecitas. JORGE PASTOR

«Si se eliminan con agilidad, se evita el efecto llamada y que otros puedan tener la tentación de pensar que ahí tienen vía libre», dice Rodríguez, quien ha adelantado que la Delegación de Cultura también está trabajando para actuar en las murallas, que son propiedad del Ministerio de Cultura. «Nuestra competencia es la limpieza, pero estamos dispuestos a asumir la restauración en el caso de que sea preciso, y así se lo vamos a trasladar al Ministerio», explica Rodríguez. La Delegación está buscando fondos para llevarlo a cabo.

Ampliar Pintada en la muralla Alberzana visible desde la Carretera de Murcia. JORGE PASTOR

Mientras tanto, los residentes en el Albaicín están, básicamente, hastiados. Observan con impotencia que, de la noche a la mañana, paños enteros de sus casas están llenos de versos, pegatinas, pintalabios, corazoncitos, leyendas y otros adagios que, por muy profundos que sean, son vandalismo, con sus diez letras y sus cuatro sílabas: van-da-lis-mo.

Ampliar El carmen de Apperley, lleno de pintadas. JORGE PASTOR

Margarita Marín, presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín, lamenta la moda de las poesías y las letrillas, que se expande por todo el Albaicín. «Hay que buscar soluciones para arreglarlo de forma inmediata». Aunque reconoce que muchas veces se puede chocar con los intereses de particulares, «que unas veces quieren que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto y otras no». Marín ha adelantado que se está preparando una acción para dar una gran batida por todo el Albaicín. Brocha y cal.

Ampliar El Arco de las Pesas, lleno de pintadas. JORGE PASTOR

Jorge Saavedra confiesa que el Ayuntamiento es consciente de la situación. «Estamos haciendo más que nunca, pero no es suficiente», confiesa. «Hay que redoblar esfuerzos». Por este motivo, el próximo contrato de limpieza recogerá dos brigadas que se dedicarán de forma exclusiva a ello. Ahora se aborda con recursos propios en función de las circunstancias. Respecto a la presencia policial, Saavedra afirma que «es imposible tener una patrulla en cada esquina;hay efectivos, incluso de paisano, pero no llegamos a todo». En 2024 la Policía Local realizó 882 intervenciones, de las que 190 acabaron en denuncia, «la cifra más alta», recalca el concejal.

Comenta Reporta un error