Dos décadas de travesía rumbo al futuro

El puerto de Motril, que comenzó a construirse en octubre de 1908, ha cumplido más de un siglo como motor económico de la Costa Tropical. Pero fue otro mes de octubre muchos años después, el del año 2005, el que marcó el gran punto de inflexión que cambió para siempre su historia con el inicio de su travesía como autoridad portuaria independiente, separada del puerto de Almería al que pertenecía hasta entonces. Hace dos décadas que el timón del puerto de Granada se lleva desde Motril y hoy nadie duda de que la decisión fue un éxito.

La transformación experimentada por el puerto es tan absoluta que quien lleve estos últimos veinte años sin pisar la dársena, directamente, no la reconocería. En este tiempo la Autoridad Portuaria ha ejecutado un volumen de obra de más de 90 millones de euros, tan solo contando la inversión pública, que han metamorfoseado las instalaciones portuarias, según los datos recopilados para IDEAL por el puerto.

Los hitos son incontables en modernización de infraestructuras, impulso al tráfico marítimo, turismo de cruceros, sostenibilidad, atracción de empresas... pero pueden resumirse en que Motril, que era un puerto granelero absolutamente dependiente de la construcción y que se hundió con crisis del ladrillo por debajo del millón de toneladas de mercancías es hoy un puerto absolutamente reinventado con tráficos sostenibles y de alto valor añadido que ha triplicado su volumen de mercancías y se ha convertido en una de las puertas de referencia de entrada de los tráficos de África a la península.

La dársena, a la que hace veinte años no podían entrar los barcos grandes, ha visto cómo su operatividad se revolucionaba con grandes infraestructuras como el muelle de las azucenas y la ampliación del muelle dique que permiten la entrada de buques sin límite de calado. Y aquel puerto, al que hasta 2011 no entraban pasajeros y estrenaba tímidamente las primeras líneas con 15.000 viajeros anuales, mueve hoy más de 400.000 y tiene la previsión de superar los 600.000 en 2026.

Los cruceros, que eran testimoniales, son hoy una industria consolidada y las bases del futuro turístico están plantadas con el gran proyecto de transformación, aprobado en 2024, que incluye un puerto deportivo, con un impacto que trasciende los límites portuarios y se reivindica como revulsivo económico para toda Granada.

2005 La historia de la autonomía

El puerto de Motril navega con rumbo tan firme hacia el futuro que ya hasta cuesta echar la vista atrás para recordar que no siempre fue así. En 1992, la falta de tráfico y tradición portuaria de Motril hicieron recomendable que la dársena granadina estuviese unida a la almeriense. Pero desde los inicios de la década del dos mil en Motril crecía el runrún de la separación de Almería y la autonomía se convirtió en una reivindicación de la sociedad motrileña, incluidos los sectores políticos y empresarial. Había llegado el momento.

El verano anterior a su inesperada victoria electoral, el entonces candidato a la presidencia por el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pasó sus vacaciones en La Herradura y los socialistas granadinos liderados por su entonces secretario general Francisco Álvarez de la Chica -quien le iba a decir entonces que después se convertiría en presidente del puerto- habían aprovechado para ponerle al día del movimiento. Tanto fue así que la independencia de la dársena motrileña se convirtió en la promesa estrella para la Costa del programa electoral socialista de 2004, una propuesta con la que, desde Granada, comulgaban todos los grupos políticos.

Ampliar Información de IDEAL publicada el 25 de julio de 2005.

Nada más llegar al Gobierno, Zapatero prometió que antes del verano de 2005 el puerto de Motril sería independiente, pero no faltaron voces que cuestionaron en los meses posteriores que fuera a hacer realidad el compromiso, más aún cuando aparecieron piedras en el camino como el informe de Hacienda -entonces era ministro Pedro Solbes- cuestionando la viabilidad financiera de la autonomía del Puerto sin el amparo de Almería.

Sobre la campana, en el verano de 2005, cuando se iba a cumplir la fecha prometida, el Gobierno daba luz verde a la autogestión para la dársena granadina, aunque el decreto de autonomía no entraría en vigor hasta el 1 de octubre. El honor de convertirse en el primer presidente del puerto de Motril lo tuvo un histórico del PSOE granadino, el desaparecido Ángel Díaz Sol, (Madrid, 1946, Granada 2023), que cumplía el perfil de los 'guerristas' al frente de los puertos.

Ampliar Álvarez de la Chica tomando el relevo de Ángel Díaz Sol en 2014. Javier Martín

«Cuando terminó su etapa me comentó que era lo mejor que había hecho y que en ningún otro sitio en política había sido tan feliz», recuerda su sucesor, el también socialista Francisco Álvarez de la Chica, que llegaba al puerto en febrero de 2014, tras la jubilación de Díaz Sol. También recuerda los cinco años en la presidencia, en los que se hizo motrileño, como una experiencia extraordinaria.

«Cogimos las líneas de trabajo que había marcado Ángel y las hicimos más grandes. Fui muy feliz con mi trabajo, me sirvió para conocer la Costa y quererla más. Acabábamos de abrir el muelle de las Azucenas y cambió la dinámica del puerto, cambió la fisonomía, llegaron más operadores, la especialización en cruceros de lujo...«, rememora Álvarez de la Chica. También recuerda con entusiasmo el impacto que tuvo la línea de pasajeros y mercancías de Tánger »que empezó a meter 3.000 camiones al mes y nos puso por delante de los puertos de Almería y Málaga por primera vez en la historia en 2016«.

Presente y futuro Una gran transformación en marcha

El puerto también ha sabido agrandar el sentimiento de pertenencia de los vecinos de su territorio con la apertura de la dársena a la ciudad y la conexión con Granada capital, una línea en la que ha trabajado intensamente el actual presidente de la Autoridad Portuaria, el popular José García Fuentes, que tras el cambio de color político del Gobierno andaluz lleva el timón desde el año 2019.

También al echar la vista atrás, García Fuentes destaca el éxito de las decisiones que se han ido tomando «desde la autonomía de gestión que corresponde a una autoridad portuaria de España y que se han financiado por decisión de su propio Consejo de administración». «La mejora de infraestructuras han favorecido la fluidez de los tráficos y nos han hecho un puerto mucho más competitivo y propicio para las inversiones», señala García Fuentes, que destaca la fuerte especialización del puerto en los tráficos roro (los que van en camión dentro del barco) y en los 'proyect cargo' como las palas eólicas.

Avalan su gestión las estadísticas de un puerto que crece por encima de la media del sistema portuario nacional, pero que más allá de los números también sale de los límites de la dársena para abanderar el progreso no solo de Motril sino de la provincia y todo su hinterland. Lo han demostrado con la resurrección de la reivindicación de la conexión ferroviaria Granada-Motril, que con el liderazgo de la Autoridad Portuaria, ha conseguido aglutinar todo el apoyo de la sociedad granadina en torno a una lucha justa.

José García Fuentes en el homenaje de despedida de Motril a álvarez de la Chica, en un acto por el tren junto a representantes del tejido social y económico y en 2022 poniendo la primera piedra del nuevo paseo de Varadero. Javier Martín

La travesía de estas dos décadas ha sido exitosa pero la sensación en la Autoridad Portuaria es que lo mejor está por venir. En 2024, la Autoridad Portuaria aprobaba un plan director que supone la mayor transformación de sus 117 años de historia y que pasa por reordenar espacios y crear tres nuevas dársenas que permitirán potenciar la actual operativa portuaria y disparar el movimiento de pasajeros y mercancías, revalorizando el turismo en toda la Costa.

La gran transformación que ha iniciado ya multiplicará el impacto turístico y dará capacidad al puerto para multiplicar por ocho los tráficos de mercancías con el norte de África. Un proyecto que además abre el puerto a la ciudad y que contempla un gran puerto deportivo.

García Fuentes explica que las perspectivas para los próximos cinco años son ilusionantes con una inversión privada prevista de más de 90 millones de euros, entre el puerto deportivo y la nueva terminal de cruceros y más de 40 públicos.

«Como primer motrileño presidente del puerto es un honor y un orgullo poder mejorar la sociedad, los barrios de Varadero y Santa Adela e impulsar este proyecto de puerto abierto a la ciudad. Es una enorme satisfacción contribuir desde el puerto a la mejora de mi tierra y de la provincia», señala el presidente. También es consciente de la responsabilidad que asumen, ya que del éxito de esta transformación portuaria y de sus tiempos y su buen rumbo dependerá a medio y largo plazo el futuro de la Costa de Granada.