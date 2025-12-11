Científicos de Granada inventan un filtro inteligente para limpiar aguas residuales El dispositivo electromagnético, que capta fósforo y sustancias tóxicas, se destinará a descontaminar humedales de alto valor ecológico como la Laguna de Fuente de Piedra

Toma de muestras en la Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga.

Inés Gallastegui Granada Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:33 Compartir

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) han desarrollado un dispositivo electromagnético capaz de retirar fósforo y contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas y agrícolas con el objetivo de proteger humedales de alto valor ecológico.

MÁS INFORMACIÓN Peces muertos en el Mar Menor o el peligro de la eutrofización

El equipo ha construido un filtro inteligente de bajo coste basado en estropajos metálicos tipo 'nanas', que actúan como matriz sobre la que se retienen las nanopartículas en presencia del campo magnético generado por un electroimán. El ingeniero electrónico responsable de la construcción del dispositivo, José Carlos Ruiz, detalla que «la columna magnética permite retener las nanopartículas y, con ellas, nutrientes como el fósforo y diversos contaminantes emergentes, mejorando de forma muy notable la calidad del agua a la salida».

Flamencos en Fuente de Piedra, toma de muestras de agua y el dispositivo desarrollado en la Universidad. UGR

El dispositivo es un claro ejemplo de economía circular: una vez terminado un ciclo de limpieza, las nanopartículas pueden ser reutilizadas múltiples veces, mientras que el fósforo, un recurso escaso y estratégico en todo el mundo, puede recuperarse para ser empleado como fertilizante.

El proyecto, en el que han participado ecólogos, biólogos, físicos, químicos e ingenieros industriales y electrónicos, ha contado con un presupuesto de 150.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica. «Es la culminación de más de quince años de trabajo en restauración de ecosistemas acuáticos en estrecha colaboración con la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía», señala la catedrática de Ecología de la UGR Inmaculada de Vicente, investigadora principal del proyecto coordinado junto a José María Conde.

Flamencos rosa

El dispositivo, ahora en fase de validación en el Laboratorio Singular F2N2Lab de la UGR por el grupo de investigación Magnetic Soft Matter Group (MSMG), liderado por el catedrático de Física Aplicada Juan de Vicente, se instalará próximamente en la Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga. Este humedal goza de protección internacional y es muy conocido por su colonia de flamencos rosas. También se plantea su instalación en un futuro en la Laguna Honda de la Albufera de Adra, una reserva natural rodeada de invernaderos, y en otros humedales andaluces.

«El sistema de lagunas seminaturales que se construyó en los años noventa para aliviar la contaminación del humedal de Fuente de Piedra reduce de forma importante la carga que soporta el humedal, pero las concentraciones de algunos compuestos en el punto de vertido de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)siguen siendo demasiado elevadas, de ahí la necesidad de incorporar soluciones complementarias como este nuevo dispositivo magnético», explica De Vicente.

La principal novedad es que, tras su validación en el laboratorio, esta tecnología da el salto a escala real y condiciones de flujo continuo, un paso imprescindible para su futura integración en infraestructuras de depuración y en la gestión de humedales.

Todo por el desagüe

La investigadora recuerda que el fósforo es un nutriente que, en exceso, puede alterar el ecosistema y provocar la muerte de fauna y flora. Pero además, en las aguas residuales han encontrado todo tipo de «contaminantes emergentes», un cajón de sastre que abarca desde fármacos y productos de higiene hasta pesticidas, cafeína o drogas.

Reporta un error