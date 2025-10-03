El Covirán rezuma optimismo e ilusión y garantiza espectáculo en la Liga Endesa

Los jugadores del Covirán posan alegres y muy motivados de cara al estreno de la temporada en la Liga Endesa.

El Covirán iniciará su cuarta temporada consecutiva en la Liga Endesa el próximo domingo, en partido que le enfrentará al Joventut de Badalona en el Palacio de los Deportes, desde las 12 horas. La plantilla granadina lo afronta con mucha ilusión y rezuma optimismo por todos lados, tras recuperar la categoría de forma inmediata por la vía administrativa. Borrón y cuenta nueva tuvieron que hacer los dirigentes que comanda Óscar Fernández-Arenas. Primero, por el descenso a Primera FEBy, después, por la rápida recomposición al ser invitado por la ACB, debido a que el ascendido Real Betis no cumplió con los requisitos impuestos por la división.

Será la primera vez que el Fundación CB Granada, inscrito en la Liga Endesa como Club Deportivo Granada por el Baloncesto y que compite bajo el nombre del patrocinador oficial Covirán, salga al campeonato con una plantilla de trece y no doce jugadores. Todas las campañas tuvo refuerzos en el mercado invernal al producirse también bajas, aunque el último curso lo terminó con un 'róster' de quince jugadores, con la necesidad de tres descartes, y puso en liza hasta diecisiete.

De ellos solo permanecen cuatro en el actual conjunto nazarí, el base francés Jonathan Rousselle, el alero finlandés Elias Valtonen, el también alero y capitán Pere Tomàs y el pívot Iván Aurrecoechea. Tres de ellos hubieran continuado también en Primera FEB, no Valtonen.

La 'limpia', por tanto, fue importante, en un proceso de reconstrucción claro de un proyecto obligado a renovarse por pura lógica y por el irregular rendimiento de la mayoría de los que hicieron las maletas, a excepción del francés Amine Noua y del uruguayo Agustín Ubal. El ala-pívot de Lyon fue al Satria Muda Pertamina de Indonesia, tras estar en la órbita de Real Madrid y Barça. Y el charrúa será rival en el Baxi Manresa. Las otras bajas fueron: Gian Clavell, Samuel Griffin (Merkezefendi Belediyesi), Scott Bamforth (Fuerza Regia), Gio Bezhanishvili, Sergi García (San Pablo Burgos), Rubén Guerrero (Morabanc Andorra), Riccardo Visconti (Río Breogán), Ousmane Ndiaye (Vanoli Cremona) y Omar Silverio (Movistar Estudiantes). Aellos se le suman Jacob Wiley (Rytas) y Edgar Vicedo (Hestia Menorca), que dejaron el club con anterioridad y a mitad del ejercicio.

El Covirán no quería castigar a sus seguidores con una subida en el precio de los abonos y las entradas para la Liga Endesa, pero trató en todo momento, y lo consiguió, de configurar una plantilla mucho más equilibrada que la de la pasada campaña y también más física, de mayor resistencia a priori. De ahí que haya apostado por la calidad y garantice el espectáculo en el Palacio de los Deportes, además de completar la oferta para el público con el filial y la nueva Liga U22, de reciente creación y enfocada a la base de los propios participantes de la ACB, partidos que se jugarán los viernes, también en el pabellón principal del Zaidín.

Las nueve incorporaciones del Covirán, al margen del entrenador Ramón Díaz, que releva a Pablo Pin tras trece años en el banquillo, son el base americano, aunque no de ficha extracomunitaria, Micah Speight (Pau Orthez), los escoltas estadounidense Matt Thomas (Alba Berlín), el montenegrino Jovan Kljajic (Dreamland Gran Canaria) y Edu Durán (Fuenlabrada); el alero bahameño Travis Munnings (Fuenlabrada); los ala-pívots croata Luka Bozic (Hiopos Lleida) y georgiano Beqa Burjanadze (Leyma Coruña); y los pívots Zach Hankins (Cluj-Napoca), estadounidense; y Babatunde Olumuyiwa (RealBetis), 'center' nacido en Sierra Leona.

El Covirán, hasta la fecha, promete y ha causado buena impresión. En la pretemporada no destacaron los resultados, siendo su peor partido el de la presentación ante el UCAM Murcia, pero demostró gran intensidad defensiva, excelentes tiradores, con Thomas como principal referencia en el perímetro, y juego veloz, divertido, de muchas posesiones y alto rimo, que favorece al espectáculo. En el debe, necesita mejorar el rebote y poner en forma a varios jugadores para que resistan el tren físico. Hay dos bases puros y los postes tienen poco tiro y baja anotación, pero si se entienden y acoplan, es un Covirán con más recursos.

