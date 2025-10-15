URA desplegará su potencial femenino y masculino en la 1ª Territorial: sin presión, pero con ambición Ambas ligas darán comienzo este fin de semana, pero serán ellas las primeras en entrar en acción al descansar ellos en la jornada primera de un calendario que llegará hasta marzo

Como cada año, la temporada se hace esperar y las ganas de jugar van aumentando, pero por fin está aquí para los dos primeros equipos senior de Unión Rugby Almería. A ambos les toca afrontar una dura competición en la 1ª Territorial, que lucharán desde este próximo fin de semana sin presión, pero con ambición.

Eso sí, el azar dejará a los chicos sin debut hasta la jornada 2, ya que les ha tocado descanso en la jornada 1, un parón obligatorio semana a semana para cada uno de los participantes, y que será por igual en sendas ligas, masculina y femenina. Así, las 'Tortugas' de URA abrirán nuevo curso antes que los 'Cruzados', ya que curiosamente a ellas les ha tocado descansar en la última fecha, en la jornada 7.

Será el domingo 19 de octubre cuando visiten al Universidad de Granada, y jugarán de nuevo fuera el 9 de noviembre, en ese caso frente a Jaén. Su debut en casa será el 30 del mismo mes de noviembre, cuando reciban a Atlético Portuense, siguiendo el pulso competitivo otra vez por Granada, el 14 de diciembre, en el feudo de Escoriones. Para acabar el año, el 21 de diciembre vendrá al Juan Rojas el siempre potente Málaga.

Ya en 2026, el día 11 visitarán al Universitario Sevilla, mientras que el 18, les toca descanso en la referida jornada 7, manteniendo el ritmo en dos partidos al mes y ya habiéndose visto con todos los equipos y habiendo medido sus posibilidades.

Regresarán a la competición el 25 de enero, ya con el arranque de la segunda vuelta y frente al Universidad de Granada en el Juan Rojas. Seguirán en casa una jornada más seguida, el 8 de febrero ante Jaén, y visitarán El Puerto el día 22 de ese mismo mes. Ya en marzo, será el más duro, único con tres partidos.

El día 8 vendrá a Almería el Escoriones, el día 15 se irá a Málaga y el día 29 vendrá el Universitario Sevilla, con de nuevo descanso en la jornada 14, la única fechada para el mes de abril y a la que hay que llegar con los deberes hechos, porque evidentemente en ella no se podrá sumar y no se debería depender de otros resultados.

La Federación ha fijado en noviembre, en febrero por partida doble y en marzo cuatro ventanas de recuperación de partidos.

Masculino

En cuanto a los 'Cruzados', el inicio de competición lo harán en el campo de Mairena, tal y como se ha referido antes, en la jornada 2, el día 26 de este mes de octubre, y en casa el debut se producirá el 9 de noviembre recibiendo a Tartessos de Huelva. Van a quedar dos partidos más ese mes, el día 23 visitante Marbella y el día 30 recibiendo al Fuengirola en el Juan Rojas.

Ya en diciembre, el día 14 se seguirá en casa frente a un favorito como Universidad de Granada, y el día 21 se finalizará tanto el año como a su vez la primera vuelta en el campo de Atlético Portuense. El parón será de todo un mes al corresponder de nuevo descanso en la jornada 8, la del día 11, volviendo el día 18.

Será en el Juan Rojas recibiendo al Mairena, con el apoyo en la grada, seguro, de las chicas del femenino, a las que corresponde descanso esa jornada. El viaje más largo llegará el día 1 de febrero, a Huelva para visitar a Tartessos, mientras que el mes va a seguir con Marbella en casa y con visita a Fuengirola.

En marzo se llegará a término de esta liga visitando el 8 a Universidad de Granada y recibiendo el 15 a Portuense. Y es que la masculina va algo más rápida que la femenina, con menos fines de semana libres en común para todos los equipos. Sí, como sucede con las chicas, habrá cuatro ventanas para recuperar partidos, una por mes en noviembre, enero, febrero y marzo.

Se da la circunstancia de que habrá fiesta completa para el rugby almeriense el 30 de noviembre, al coincidir chicas y chicos en casa, ellas ante el Portuense y ellos frente al Fuengirola. Volverán a compartir fecha en casa el 8 de febrero, ellas recibiendo a Jaén y ellos recibiendo a Marbella. Serán las dos únicas jornadas en las que el Juan Rojas pueda disfrutar de un programa doble de partidos, para orgullo del club y de la afición, en 1ª Territorial.

Respecto precisamente a la categoría y los objetivos, Miguel Palanca ha concretado que el masculino buscará «avanzar en la consolidación del equipo en la categoría con aumento exponencial de la cantera almeriense, incorporando aún más a los jóvenes valores», y en el femenino habrá jugadoras nuevas, «renovación esperando la llegada de la cantera».

El equipo masculino estará entrenado por Gonzalo Zalazar 'Mudo', que cuelga las botas y pasa a la dirección técnica, apoyado por Damián Jurado, ex jugador de URA y otros clubes, y por Mati Lamboglia, en su caso siendo también pieza clave a la que recurrir en el campo.

El femenino estará encabezado por Ricardo Aguado, que va a contar con la ayuda de Fran Caparrós como segundo entrenador.