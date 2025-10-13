Tristán Romero, promesa del boxeo almeriense, participará en el Boxam Internacional 2025 El joven púgil será el único representante de Almería en este tipo de competiciones internacionales

IDEAL Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 11:52 Comenta Compartir

A pocos días de cumplir 14 años, Tristán Romero Álvarez, del club Lola Boxing, se prepara para escribir un nuevo capítulo en su brillante trayectoria deportiva. Este joven púgil almeriense, integrante de las Escuelas Municipales de Almería bajo el amparo del Patronato Municipal de Deportes desde la cantera, disputará el prestigioso Boxam Internacional de Boxeo 2025 en la categoría School Boy, donde buscará poner un broche de oro a su paso por esta división. Será el único representante de Almería en este tipo de competiciones internacionales.

Romero Álvarez ya se ha consolidado como una de las grandes promesas del boxeo nacional. En su corta pero intensa carrera, acumula tres títulos de campeón de España, una medalla de bronce en el campeonato nacional y el título de campeón del torneo de Madrid.

Su entrenadora desde los inicios, Lola Martínez (Club Lola Boxing), describe el Boxam Internacional como «uno de los torneos más prestigiosos del calendario europeo, donde se dan cita jóvenes talentos y futuras estrellas del boxeo que ya despuntan en sus países».

El trabajo realizado en el club Lola Boxing ha sido clave en el desarrollo de Romero Álvarez. Su disciplina, constancia y pasión por el boxeo lo han convertido en un ejemplo para otros jóvenes deportistas de la ciudad. El concejal de Deportes, Antonio Casimiro, destaca «el buen hacer del club Lola Boxing, su compromiso y la proyección que tiene de cara a los próximos años».