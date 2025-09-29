Un gol 'madrugador' marca el derbi entre Poli Almería y Cuevas

El equipo polideportivista marcó en el m. 3 y supo mantener su ventaja, el Garrucha ganó (3-1) al Pizarra y el Cantoria visita mañana al Maracena

Un gol, a los tres minutos de juego, fue el único 'movimiento' que hubo en el derbi provincial entre Pvo. Almería y Cuevas CF (1-0). En el Emilio Moldenhauer, hubo más goles, cuatro, tres de la PD Garrucha, que disfrutó de su primera victoria de la Liga, al vencer (3-1) al At. Pizarra. El CD Cantoria jugará mañana en campo de la UD Maracena y se está a la espera de un posible recurso final del Pvo. El Ejido, en torno a su exclusión.

La jornada se completó con los resultados de CD Santa Fe, 3-Baeza CF, 1; CD Málaga, 1-CD Benagalbón, 1; CD Loja, 5-CD Casabermeja, 1, y At. Marbella, 3-Alhaurín, 1. Descansó el Villacarrillo.

Dos 'alegrías' locales

Respondió a las expectativas, en cuanto a incertidumbre por el resultado final, el derbi provincial jugado en la Ciudad Deportiva Los Ángeles, con el Pvo. Almería recibiendo al Cuevas CF, primero entre ambos en la primera categoría autonómica senior y con arbitraje del almeriense Carrión Ordóñez, que amonestó a dos jugadores de cada equipo. Pese a que hubo ocasiones por ambas partes, sobre todo por la rojiblanca, hubo un único acierto cara al gol, que llegó apenas comenzado el partido, en el minuto 3, conseguido por Jay y que supuso la victoria del Pvo. Almería.

En el otro partido de la jornada, jugado en el Emilio Moldenhauer, la PD Garrucha pudo celebrar el logro de su primera victoria de la temporada, tras 'acariciarla' en los dos partidos anteriores. Los garrucheros vencieron (3-1) al At. Pizarra malagueño, con dos goles de Antoñito, en los minutos 5 y 51, reduciendo distancias los visitantes, en el m. 76, pero Sergio González alejó las dudas estableciendo el 3-1 final en el m. 83, que colocaba la primera victoria en el casillero del equipo costero almeriense.

Mañana, a partir de las 20.00 horas, será el cierre a la jornada almeriense, con el partido que jugará el CD Cantoria en la Ciudad Deportiva, donde le recibirá el equipo granadino de la UD Maracena y que arbitrará el jienense Pedro Emilio Rosas Milla, compareciendo los cantorianos con cuatro puntos y los maraceneros con tres. En la visita del equipo almeriense en la pasada temporada hubo victoria (4-2) del conjunto maracenero, tras un partido en el que el CD Cantoria, cuyos goles fueron marcados por Rares y Garre, acabó con nueve jugadores, tras las expulsiones de Paco Gómez y Cristian.

La clasificación

En la clasificación, lidera CD Loja, con nueve puntos, seguido del At.Marbella, con seis; CD Málaga y Pvo. Almería, con cinco; CD Cantoria, CDSanta Fe y PD Garrucha, con cuatro; UD Maracena, CD Casabermeja y Baeza CF, con tres; Cuevas CF, Villacarrillo CF y Alhaurín CF, con, uno y Pizarra Atlético, con cero puntos.

El próximo fin de semana será la cuarta jornada, con dos compromisos almerienses jugando en casa y dos fuera. Como local, el Cuevas CF recibirá la visita del Maracena y, en Los Olivos, el CD Cantoria la del CD Málaga. El Pvo. Almería visitará al Villacarillo CF y la PD Garrucha lo hará al campo del CD Casabermeja.