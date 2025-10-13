El derbi, para el Pavía en el descuento

Las pavienses logran la victoria (2-3) en su visita al CFF Mvrgi y la UD Almería, que golea (0-5) al Real Jaén, ya es líder y único invicto del Grupo

José Gabriel Gutiérrez Almería Lunes, 13 de octubre 2025, 23:31

El segundo derbi provincial almeriense de la temporada disputado entre los equipos CFF Mvrgi y UDC Pavía, en el anexo del ejidense campo Santo Domingo, se solventó en el tiempo de descuento a favor del equipo paviense, tras un muy competido y emocionante envite. La otra cita almeriense de la jornada, la de la UD Almería en su visita al Real Jaén, finalizó con goleada (0-5) de las rojiblancas, victoria que les aúpa al liderato del Grupo 9, con el añadido de la vitola de invictas.

La jornada, cuarta del campeonato, se completó con los resultados de CF Motril, 2-CD Málaga, 3; CD Arenas de Armilla, 6-CD Úbeda Viva, 0; Melilla ATM Ciudad del Deporte, 2-Atlético Jienense 3, y Atlético Ben-Namiel, 5-Málaga CF B, 1. Es nuevo líder la UD Almería, con diez puntos, seguido de At. Ben-Namiel, CF Motril, UDC Pavía y CD Málaga, con nueve; CD Arenas de Armilla, con siete; At. Jienense y CFF Mvrgi, con seis; Málaga CF B, con tres; Melilla ATM y CD Úbeda Viva, con un punto, y cierra el Real Jaén, con cero puntos.

En la próxima jornada, el único de los tres equipos almerienses que jugará como local será la UDC Pavía, que recibirá en la tarde del sábado, en el Tito Pedro al At. Ben-Namiel. Para CFF Mvrgi y UD Almería habrá turno visitante;el conjunto ejidense al campo del CD Úbeda Viva, y las rojiblancas al del CD Málaga.

Emoción hasta el final

Como se esperaba, el derbi disputado en el anexo de Santo Domingo tuvo un desarrollo atractivo y vibrante por parte de los dos equipos, que se decidió en el descuento, a favor del equipo capitalino, entrenado por Edu Gutiérrez, ante un conjunto ejidense muy correoso y que plantó cara, pese a verse pronto con dos goles, ambos marcados por Ángeles Alonso. El primero llegó en el minuto 5 y el tanto del 0-2 en el m. 24, que tuvieron una rápida réplica por parte del CFF Mvrgi, que recortó distancias poco después. En el 29, la colegiada señaló el punto de penalti en el área local. El lanzamiento corrió a cargo de Cristina Navarro estableciendo el 1-2, con el que se llegó al descanso.

En la reanudación, con varios cambios realizados en ambos equipos a lo largo de la segunda parte, el encuentro aumentó su nivel de incertidumbre, cuando transcurría el minuto 55, al subir al marcador el segundo tanto del equipo ejidense, que entrena Juanmi Ramón y materializado por Irene Mateos, que hizo aumentar la emoción por el resultado final del derbi.

Tanto CFF Mvrgi como UDC Pavía parecían insatisfechos con el empate, ya que querían los tres puntos, lo que fue deparando un intenso y atractivo pulso entre ambos equipos, con varias llegadas al área rival, llegándose al minuto 90 con 2-2 en el marcador. Sin embargo, en el tiempo de descuento, cuando transcurría el m. 93, la paviense Andrea Ibáñez logró el tanto que rompía el empate y daba la victoria al UDC Pavía. El arbitraje del partido, en el que imperó la deportividad, fue de la colegiada almeriense Astrid Carolina Cevallos Cevallos, que amonestó, por parte local, a Fátima y Rocío López y, por la visitante, a Anastasia.

Una 'manita' y el liderato

Por la tarde, en el Complejo Deportivo Municipal Fuentezuelas, la UD Almería rindió visita al Real Jaén, a sabiendas de que tras la amplia victoria del At. Ben-Namiel contra el Málaga CF, en el derbi provincial, y la sorpresa de la derrota del CF Motril en su campo, ante el CD Málaga, podría auparle al liderato del grupo, como así sucedió. La UD Almería se impuso con bastante claridad y sin tener que afrontar grandes problemas, por la sobriedad de su cobertura y con holgura (0-5) al Real Jaén, que dejó atrás la cuarta jornada con su casillero sin 'estrenar', en cuanto a suma de puntos, tras un partido arbitrado por la colegiada jienense Ana Isabel Moya Rosales, que mostró tres tarjetas amarillas, todas a jugadoras locales.

El primer tiempo finalizó con el marcador prácticamente ya sentenciado para las rojiblancas, que se marcharon a los vestuarios con el elocuente resultado de 0-3, siendo Ángela Cañadas la autora del primer gol, en el minuto 10 de juego; en el m. 38, Gisela estableció el 0-2 y, en el m. 41, volvió a marcar Ángela Cañadas, firmando un 'doblete'.

En la segunda parte, el entrenador Pedro López fue 'moviendo' el banquillo, sin decaer la superioridad en el partido y aumentando la ventaja con dos nuevos tantos, logrados por Lucía López, en el m. 67, que puso el 0-4 y, en el m. 90, Liubov puso la rúbrica con el 0-5 final, que colocaba a la UD Almería en el liderato del grupo, siendo el único equipo que no conoce la derrota en lo que va transcurrido del campeonato.