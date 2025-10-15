La Copa Rider Andalucía 2025 recorrerá las carreteras de Sorbas La localidad sorbeña será punto de paso de la ruta que une las ocho provincias andaluzas del 16 al 19 de octubre, con actividades, degustaciones y ambientación motera durante todo el fin de semana

Bernardo Abril Almería Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Sorbas acogerá la celebración de la Rider Andalucía 2025, el mayor evento motociclista de Andalucía, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre bajo el lema 'Seguimos Rodando'. Esta cita recorrerá las carreteras andaluzas para descubrir sus pueblos y su patrimonio con más de 2.000 motos y más de 2.100 participantes llegados de toda España y de países como Francia, Portugal y Holanda.

La prueba consiste en recorrer ocho localidades, una por cada provincia andaluza, seleccionadas por su interés turístico y su implicación con el evento. Los motoristas deberán sellar su 'pasaporte motero' en cada punto designado, completando así una experiencia única de turismo y aventura sobre dos ruedas.

En el caso de Almería, Sorbas será la localidad anfitriona gracias a la implicación del grupo de voluntarios de La Yesera y la colaboración del Ayuntamiento, que han preparado una completa programación de actividades paralelas, sorteos, degustaciones y menús especiales en bares y restaurantes locales.

La Rider Andalucía 2025 finalizará en Lucena (Córdoba), donde se entregarán las medallas y diplomas acreditativos a todos los participantes que completen la ruta.

El diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que «eventos como la Rider Andalucía consolidan a Almería como una provincia referente en el ámbito del deporte y el turismo activo. Nuestra tierra cuenta con unas carreteras espectaculares y paisajes únicos que hacen que cada kilómetro sea una experiencia inolvidable para los aficionados al motor. Sorbas es un lugar emblemático de nuestra geografía, y su elección como punto de paso en esta edición refleja la capacidad de nuestros municipios para acoger grandes citas deportivas y turísticas. La colaboración entre la organización, el Ayuntamiento y el grupo de voluntarios demuestra el compromiso de la provincia con este tipo de iniciativas que generan dinamismo económico y social».

«Desde la Diputación Provincial de Almería, seguiremos apoyando todas aquellas actividades que unen deporte, naturaleza y promoción turística, porque creemos firmemente en su poder para proyectar la imagen de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras, a través de la marca deportiva turística de 'Costa de Almería», ha añadido José Antonio García.

Por su parte, el alcalde del municipio ha señalado que «para Sorbas es un auténtico orgullo formar parte de la Rider Andalucía 2025 y ser la localidad que represente a la provincia de Almería en este gran evento motociclista. Durante estos días, nuestro municipio se llenará de visitantes y aficionados que podrán conocer de primera mano nuestra hospitalidad, nuestra gastronomía y el atractivo de nuestro entorno natural. Este tipo de citas son una oportunidad única para dinamizar la economía local y dar a conocer la riqueza patrimonial y paisajística de nuestro municipio».