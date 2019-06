Festivales: la BSO del verano en Granada, Almería y Jaén

Tras las citas de En Órbita y el Bull Festival como anticipo primaveral y estival, los festivales son los protagonistas absolutos de los próximos meses. Tanto que las nuevas estaciones debieran llamarse 'Primavera, Festival, Otoño e Invierno'. Prácticamente entre Almería, Jaén y Granada salimos a uno diario, así que olvídense de chiringuitos, mono o bikinis, chanquetes ilegales o espetos de sardinas que no dan la talla mínima, que las verdaderas protagonistas del verano son estas nuevas romerías musicales.

En total, según la contabilidad de años anteriores, más de 300.000 personas asistirán a alguna noche festivalera en los próximos cien días. Y los hay de todo tipo, paisaje, precio y duración, con vistas al mar o a la sierra, en la montaña misma e incluso bajo techo, pero la mayoría con el estrellado cielo estival por montera. Los festivales son tan del verano como el fugaz amor estival, la crema solar... Y su epílogo aftersun.

Calendario de junio Víncula Rock (Escañuela - Jaén) 26 y 27: Boikot, Porretas, Def con dos, La Polla, Hamlet... Cándilrock (Huercal - Almería) 29: Ilegales, Mambojambo, Superfortress... Jazztedigo (Baza) 28 y 29: Pacombolatino, Santiago Campillo, Prisicila Band, Q & The MoonStones Hooligans Rock (Adra - Almería) 28 y 29: Los Kultura, Trapajazo, La Tribu, Pedrá... Ojeando Festival (Ojén) 28-30: Punsettes, la Bienquerida, Cariño, Radiopalmer... Día de la Música Fest (Dúrcal - Granada) 29: Ojaras'k, Tres Cuatreros, Made in Kopón, Sölar... Pirata festival (Güevéjar - Granada) 29 junio: Pepe Vizio, Patrica Lust... Espárrago (Huétor Tájar - Granada) 29: 300, Tony Eskorzo, Campello... Celtasur (Cúllar Vega - Granada) 28-29: Rodríguez Celtic & friends, Ambulancia Irlandesa...

Pero no todo es tan feliz en la festivalitis aguda. Por bastantes esquinas del sector empiezan a surgir voces hablando de que estamos festivaleando por encima de nuestras posibilidades, que hay una burbuja de festivales y letales efectos colaterales. Ciertamente algunos han caído antes siquiera del acto de servicio al no poder sostenerse, en muchos casos porque se ha producido un crecimiento casi de subasta de los cachets de las bandas más deseadas, y otros porque la cercanía en tiempo o espacio produce colisión de intereses en el público que, no olvidemos, en Andalucía Oriental no es el más potentado del país. Recordemos aquí el Monafest de Salobreña como aviso para navegantes, que no remontó ni siquiera contando con los totémicos Planetas.

Y digo más: otras voces más analíticas están detectando y alertando sobre los efectos secundarios de la ola festivalera, que cuando pasa deja una resaca letal sobre el tejido básico de la cultura musical: «Si se escuchan 50 grupos por 50 euros ¿quién va a pagar luego veinte por ver a uno solo?» Es la pregunta que se hacen todos los programadores de salas, el vivero donde nace y crece la música, y que se encuentran indefensos ante el rodillo festivalero. Tanto como en algunas ciudades -recuerdan- sucede con la oferta (gratuita mayormente) que algunos ayuntamientos hacen con dinero y en espacios públicos compitiendo «desleal y ventajosamente», dicen, con su oferta diaria. Y no olvidemos, que ahí es donde brota la música durante todo el año. Sin salas, nada.

«Si se escuchan 50 grupos por 50 euros ¿quién va a pagar luego veinte por ver a uno solo?»

El género negro no falta por estos lares: el primero en llegar será el Jazztedigo bastetano, ración doble que da el testigo a (un reducido este año) Jazz en el Lago atarfeño, la mejor forma de entrar en julio retozando en su fresquísima pradera de césped. El Jazz & Blues de Linares volvió el año pasado para solaz de los aficionados aunque con una difuso carácter bianual (toca barbecho ahora) y no muy lejos tienen al referencial Cazorla Blues, premiado por los americanos como el 'mejor festival europeo de blues', si bien el mejor premio es la fidelidad de su clientela. «El que prueba repite siempre», como dicen. Y también lo hacen en el Elvira Blues o Blues en la Herradura, dos retoños que progresan adecuadamente. Jazz en la Costa sigue impartiendo su maestría en el ramo (también fue premiado en Europa por cierto) y este año apuesta por pujantes nombres nuevos y el peso específico de los clásicos y siempre con el tope cualitativo. Imaginafunk es otra cita ineludible por su originalidad, nivel y que cuelga la bola de espejos en lo más alto de Sierra Mágina. Y hablando de altura ninguno más alto que el Festival de Busquístar en plena montaña alpujarreña.

Calendario de julio Pulpop (Roquetas) 5 y 6: Calavento, Trepat, Guadalupe Plata, Rufus T. Firefly... Weekendbeach (Torredelmar) 3, 4, 5 y 6: Pegatina, Mojinos, Ozuna, Medina Azahara, Vetusta Morla... Un mar de canciones (Torreperogil) 5 y 6: Depedro, Rubén Pozo, Lichis, Pachi García... Jazz en el Lago (Atarfe) 5 y 6: Tony de Sare y Antonio Ciacca Iznarrock (Iznalloz - Granada) 6: Black Bird, Xilanco Blues... Cazorla Blues 11, 12 y 13: Sugar Ray and the Bluetones, Caledonia Blues Band con, Maceo Parker, Corey Harris... Maratius fest (Maracena - Granada) 12: (cartel por cerrar) Música y poesía (Nívar - Granada) 12-26: Raul Alcover, Viky Cruz, Gospel Molotov Salaílla Fest (Alfacar - Granada) 13: Gravital, Freedom Band, Wild Horse... Kufmeligrana (Motril - Granada) 13: Justin Quiles Rock'n'prado (Pradonegro - Granada) 20: Freedomband, Caraperro, Wildhorses... Jazz en la Costa (Almuñécar) 15-20: Jazzmeia Horn, Antonio Lizana, José James, Gonzalo Rubalcaba... Golliznorock (Olivares - Granada) (cartel por cerrar) Etnosur (Alcalá la Real) 19, 20 y 21: Fanfare Ciocârlia, Maui, Jaenia, Mejillones tigre, Red Barat, Tuuletar & Maija Kauhanen... Swing Monachil 19, 20 y 21: Erin Corine Roots & Classics Collective, Charito Swing & the Jump Club, The Jive Aces Cante de poetas (Villa Nueva de Tapias - Málaga) 19-21: (muchos improvisadores) Opening Summer Festival (Torreperojil - Jaén) 20: Miguel Bastida, Guille Placencia, Santhy García, John Acquaviva Jazzbegote (Carboneras) 21-12: Antonio Lizana, Dixie Lab, Juanma Linde... Almería Mujer (Almería) 23: Rozalén, Amparanoia, Morgan... Festival de la Guitarra de Granada 18 en adelante: Quini Almendros, Kiki Morente, Miguel Ochando... Parapandafolk (Íllora-Granada) 24-26: Anxo Lorenzo, Nielotxin, Korrontxi... Imaginafunk (Torres - Jaén) 25, 26 y 27: Femi Kuti, Maldito Swing, Cosmosoul, Mamas Gun Elvira Blues Fest (Atarfe - Granada) 26: Ñaco Goñi, Mingo Balaguer, BBGRanada... Patillas Colorásfest (Cozvíjar - Granada) 26: Rock Pálido, The Baldomeros, Renacidos Cereza Freshtival (Güejar Sierra - Granada) 26-27: Queen forever, Fitoscopia, Apache Estaka rock (Jódar - Jaén) 27: Narko, Koma... Antequera Blues 26 y 27: Bluesfalos, Jake Levinson Band...

Globalización sonora

No hace nada el mundo era inabarcable, pero ahora cabe todo en el Etnosur, donde además suena todo simultáneamente (¡uff!). El Parapandafolk de Íllora es otra cita fija en el calendario de las músicas del planeta, en su versión más pura. A su imagen y semejanza nacieron el Orcefolk y el Velillos, aunque el de Moclín se ha transformado en una desprejuiciada doble cita con una de las vistas nocturnas más bellas de un festival. Claro que para autenticidad de la tierra desde siempre no falta el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, que no es ni folk, ¡es folclore! Torreperogil (la tierra del Boina Blues y de su añorado 'ideólogo' Frank Peláez, ahora homenajeado con el Frank Festival) patrocina también Un Mar de Canciones que convoca cantautores de todo el país tomando el testigo del célebre concurso jienense de canción de autor del que salieron tipos tan curiosos como Albert Pla.

En las nuevas tendencias cabe desde un homenaje al cassette como fetiche al que tanto le debe agradecer el aficionado a la música, a artistas singulares que pasan por Salobreña completamente fuera del radar estándar. Ahí mismo está el festival más veterano de Andalucía, el de Alhama de Granada con más de cincuenta años a sus espaldas y que es competitivo mitad por mitad. Y hablando de tendencias, nada más novedoso y a la vez más antiguo que el swing, género de plena actualidad y éxito que tiene en el Swing Monachil una referencia para esta media comunidad (la otra se copió en Sevilla...): 5.000 personas el año pasado lo confirmaron. Otro éxito de convocatoria pero en versión 'giga' es el Dreambeach, que sigue siendo La Meca en esta parte de Andalucía Oriental, hacia donde se dirige cada verano una multitud de 'dancers' dispuestos a asistir a su liturgia electrónica que multiplica por diez la población que los acoge. Y para ir haciendo el rodaje de las zapatillas de bailar ahí está el Opening Summer Festival.

En Porcuna, Jaén, se produce el Miaqué Festival que incluye la final de su concurso. Y ojo con el Vértigo Estival que acumula potentes nombres de la escena alternativa, aunque para potentes-potentes: Skulls Of Metal y el Víncula Rock. El Hogaza Rock mantiene su juramento al rockandroll de raza, mientras que el Pulpop de Roquetas juega siempre, ya lo dice el nombre, en la liga pop. Entre los que se confirman están el Ojeando, el Juergas (¡un Viñarock sureño!) y el Barcia Metal (metal de alto blindaje en Torreperogil). Al final del verano ya el Zaidín y el Granada Sound despiden las vacaciones en plan muy-muy grande. El premio a los altos vuelos se lo lleva por razones obvias el 'Sierra Nevada por todo lo alto'.

Más allá, pero poco, de la distribución oficial de estas páginas, hay algunas propuestas más que interesantes y reseñables. Es el caso de un clásico como el Antequera Blues Festival, programado por la factoría Cambayá, especialistas en el género 'blues' desde 1990. Una posibilidad absolutamente impar, y a la par tan original como curiosa es la del Cante de Poetas de Villanueva de Tapia (entre Málaga y Granada), con músicos, payadores, decimistas, huapangueros, cantores de mejorana, cantatori y repentistas venidos de EEUU, Cuba, Uruguay, Panamá, Venezuela, Italia, Argentina y Méjico. Otro gigante, entre los diez más populosos del país, es el Weekend Beach de Torredelmar, cercano a la alteridad tribal del Bull, una suerte de 'todoenuno' playero con trasnoche electrónico. Por último, y por contra, almireces y botellas de anís es lo que suena en el veterano Folk Pozoblanco.

Calendario de agosto Tendencias Salobreña 1 y 2: Guadalupe Plata, Rufus Wainwright... Miaqué Festival (Porcuna - Jaén) 1, 2 y 3: Santi Campillo, Miguel Campello, The Limboos... Me vuelves Lorca Fest (Laroles - Granada) 2- 11 agosto: Ay Harlem Swing, Carmen París, Mastretta Barcia Metal Festival (Torreperogil - Jaén) 2- 3: The Three Tremors, Jaded Heart, Armando Rock, Guadaña... Vértigo Fest (Martos - Jaén) 2-3: Los Enemigos, Joe Crepúsculo, Calavento... Festival de Alhama (de Granada) 2 y 3: Tabletom, Apache, Full.... Benarock (Benalúa Guadix) 3: Hamlet, Killing Magneto... Festival Jazz de la Alpujarra (Busquistar - Granada) 9 y 10: Steffen Morrison, David Murray (resto cartel por confirmar) Sweet Cotton Festival (Baños de la encina - Jaén) 9 y 10: The Kleejoss Band, Mike Sánchez, Ghost Number & His Tipsy Gypsies Rock In Vélez (Vélez Rubio - Almería) 7: Trigo sucio, Ellos, Tocatraste y Los Frescos Dreambeach (ViIlaricos - Almería) 7 al 11: Armin Van Muuren, Steve Aoki, Marco Carola, Steve Angello... Lanjarock (Lanjarón) 9: Narco, Zigarros, Reincidentes... Troglodita Festival (Orce - Granada) 8: (programa por determinar) Fusión Velillos (Moclín - Granada) 9 y 10: El Jose, Dorian Gray, Elsa Bhor... Orcefolk (Orce - Granada) 9 y 10: (programa por determinar) Prisco Rock (Purullena - Granada) 17: FRAC, Elsa Bhor, La Paraca... Festival Tradicional Alpujarra (Pórtugos - Granada) 11: Varios Picónrock (Jeres Marquesado, Granada) 14: Amparanoia, Boikot, Niño Albaicín Almendrarock (Rubite - Granada) 14: Mentefría, Hobre Garabato, Elegante y embustero Cooltural Fest Almería 16, 17 y 18: Vetusta Morla, Miss Caffeina, Second, Zahara, Depedro... Altiplanorock (Cúllar - Granada) 17: Mago de Oz, Pesadilla electrónica Frank Festival (Torreperogil - Jaén) 15- 17: Savoy Brown, Steve Gwynn band, Soul Jackets... Citafolk (Jódar - Jaén) 20-24: Vallarna, La Musgaña, Nuevo Mester de Juglaría Oturarock (Otura - Granada) 23: Tenesse, Mario Cobo, Blues Band de Granada... Sulayr (Pampaneira - Granada) 23-25: Coro universidad Sierra Nevada por todo lo alto (Sierra Nevada) 23 y 24: Morgan, Elemento Deserto, Apart. Acapulco... La Herradura Blues 23 y 24: Raimundo Amador, Viki King... Skulls Of Metal (Las escuelas - Baeza- Jaén) 31: Avulsed, Toxicull, Cabeza de Caballo, Nuclear Revenge...

Aquí las recomendaciones de algunos de los directores festivaleros

Jesús Villalba. Jazz en la Costa

Especialmente recomiendo adquirir el abono del Festival, ya que es una oportunidad excelente para disfrutar durante una semana del jazz, del mar de Alborán, de la gastronomía mediterránea y del patrimonio de una ciudad milenaria como Almuñécar. En la edición de este año, que aúna juventud y veteranía, tendremos a una de las grandes cantantes actuales: Jazzmeia Horn, que abre Jazz en la Costa; a un extraordinario músico español, Antonio Lizana con un trabajo innovador que aúna jazz, flamenco y músicas del mundo; y a una de las grandes leyendas del jazz de todos los tiempos, Huston Person, que pondrá broche de oro al Festival. Junto a ellos tres músicos de primer nivel con estilos distintos: jazz y soul con el cantante José James, el mejor jazz latino con el pianista Gonzalo Rubalcaba y uno de los conciertos más esperados, la propuesta musical de Christian McBride.

Pedro Melguizo. Etnosur

Me repito siempre, pero es que el Etnosur es una pequeña vuelta al mundo en tres días. Y me gusta subrayar que no es solamente un festival musical, que es una experiencia. La música es una posibilidad más. No obstante destacaría el proyecto Jaenia, un trabajo hecho aquí sobre músicas populares de Jaén que aúna vanguardia y tradición en el mismo escenario. Yo no me perdería tampoco a Maüi, que es un mundo en sí misma. Y en esa experiencia global del Etnosur, junto a talleres y mesas redondas puedes descubrir este año música finlandesa, escuchar a la mítica Fanafare Ciocarlia, dejarte sorprender por el proyecto USA-India de Red Baraat o vibrar con el Highlife de Kyekyeku & Ghana, donde se perciben hasta los recuerdos de Osibisa.

Gonçalo Miranda. Dreambeach

Dreambeach Villaricos se ha convertido uno de los festivales referente de música electrónica tanto en España como en Europa, con un cartel que año tras año cuenta con los máximos exponentes de este género. Este año, dentro del 'mainstream' podemos destacar las actuaciones estelares de Armin Van Buuren, Don Diablo, Steve Aoki, Steve Angello, entre muchos otros. Seguimos apostando fuerte por el underground y contamos con Paul Kalkbrenner live, Loco Dice, The Martínez Brothers, Charlotte de Witte, Marco Carola, Joris Voorn b2b Kolsch. Como novedad, estrenamos escenario de música urbana por las tardes en el escenario de acampada donde contaremos con artistas como Bad Gyal, Fernandocosta, Dellafuente, y muchos más. Además, en Villaricos podremos disfrutar de unos días de sol y playa y una gastronomía única.

Chris Ortiz. Blues Cazorla

Este es un año nostálgico para Blues Cazorla, son 25 años de festival. Por ello volvemos a los inicios 'reponiendo' parte del programa de aquella primera vez con La Caledonia que se reúnen para la ocasión y la Blues Band de Granada. A mí gusta mucho Eric Bibb, que es un perfeccionista del sonido y que cuida muchísimo la producción haciendo un show impecable. También recomendaría el proyecto 'Chicago Plays Stones', que fue la respuesta de los bluesmen de Chicago al disco de los Rolling de versiones de blues...

Antonio Caba. Parapandafolk

Con un «va por tí, Kepa» arrancará la 29ª edición del Parapandafolk, que guiña «el ojo derecho de Granada» al amigo de este festival, Kepa Junkera, con lo que el instrumento protagonista será el acordeón y la trikitixa; además de sumarse al llamamiento de declaración de la Zambra como Patrimonio de la Humanidad. Antes del cierre definitivo de la programación, avanzamos la presentación del proyecto 'Jaenia' y del Taller de Recuperación de Música Tradicional de Íllora, y los conciertos de los navarros Mielotxin, el gaitero gallego Anxo Lorenzo y los vascos Korrontxi amén del flamenco de cierre.

Antonio Romero. Granada Sound

Aún nos hemos guardado algunos nombres potentes por revelar, pero de lo que ya es público está claro que la actuación de Vetusta Morla es el corazón del festival este año, porque ha confirmado que es la banda más importante de este país ahora mismo y además con un nuevo show lo ratifican en directo. León Benavente viene a estrenar en exclusiva su nuevo disco en el Granada Sound, y es una apuesta siempre sobre seguro. Otros artistas como Second han subido en el escalafón con una gira completa de 'sold outs', y contar con artistas emergentes y completamente emergidos como Morgan es un lujazo. Carolina Durante pondrán la parte más divertida y a mí me gusta muchísimo Jacobo Serra, pero como siempre entre más de cincuenta nombres cada uno tiene sus preferidos.

Fátima Rodríguez. Weekend Beach

El festival de Torre del Mar sigue siendo el festival más ecléctico del país, donde todos los estilos tienen cabida, desde el rap al reggae, de la fusión al rock, del indie al metal pasando por la electrónica en todas sus variantes. Este año se celebra la 6º edición del este festival, enclavado en la Costa del Sol, en primera línea de playa, con acampada a 10 metros del recinto, y por donde pasarán artistas de la talla de Black Eyed Peas, Ozuna, Vetusta Morla, Ska-p, Laurent Garnier, The Original Wailers, Morgan Heritage, Juanito Makande, Luz Casal, Beret, Rozalén y un largo line-up que lo completan 98 artistas que estarán los días 3, 4, 5 y 6 de julio en la Playa de Poniente de torre del mar. Serán 4 días cargados de mucha música, sol y muy buen ambiente apto para todos los públicos.