Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis) Recorremos 15 espacios repartidos por la ciudad y de entrada libre que serían la envidia de cualquier lugar que aspire a ser Capital Europea de la Cultura

Vivimos en un mapa repleto de tesoros. Si marcáramos con una equis todos los rincones que son un auténtico cofre cargado de milagros, apenas quedarían huecos libres. La potencia artística –en todas su vertientes– de la ciudad asienta los cimientos sobre los que se levanta la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. A partir de ahí, de la cultura y el arte sobre los que ya caminamos, construiremos, entre todos, una nueva y revolucionaria Granada.

Sin embargo, no todo el mundo ha descubierto las maravillas con las que convivimos a diario. ¿Por qué será que no aprovechamos lo que tenemos tan cerca? Así que les proponemos una ruta por quince espacios alucinantes que serían la envidia de cualquier lugar en el mundo que aspirase a ser Capital Europea de la Cultura. Quince espacios que, además, son gratis.

La colina roja

Empecemos por la Alhambra. ¿Cuándo fue la última vez que visitó esta maravilla del mundo? Aunque sería interesante ver y analizar las respuestas, este paseo no pone el foco en el monumento. Pero sí vamos a dirigirnos a tres espacios que se encuentran allí arriba; tres espacios absolutamente hermosos y gratuitos que, sin duda, hay que visitar cada cierto tiempo. El primero se encuentra en el interior del Palacio de Carlos V, en la planta superior: el Museo de Bellas Artes. Es difícil encontrar en Granada un baluarte artístico tan inspirador, con una condensación de belleza sencillamente arrebatadora. Solo algunos nombres: Alonso Cano, Pedro de Mena, Atanasio Bocanegra, José Risueño, López Mezquita, Gabriel Morcillo... Basta un paseo por el museo para llenar los pulmones. Y el alma.

Antes de bajar de la colina roja, marcaremos dos equis más en el mapa. El Museo de la Alhambra, en la planta baja del palacio, ofrece siete salas ordenadas cronológicamente dedicadas a la cultura y el arte hispanomusulmán. Una delicia. Y en los exteriores del monumento, el Museo-Legado Ángel Barrios, una formidable colección de enseres, dibujos y partituras del genio granadino que regala al visitante escenas imborrables, como ese piano colocado junto al gran ventanal donde uno podría imaginar una gran película.

De los Mártires a San Nicolás

Descendemos unos metros, sin alejarnos del bosque alhambreño, al Paseo de los Mártires. En lo alto del camino, el Carmen de los Mártires corona Granada y pasear por la casa y sus patios frescos, siguiendo la pista de los pavos reales, es un privilegio. Pese a la fama del Carmen, pocos se adentran en las entrañas del jardín, una preciosidad de árboles altos y frondosos donde se encuentra la ruta de los poetas: placas dedicadas a grandes autores de nuestra literatura. Al salir, un poco más abajo tenemos el Archivo Manuel de Falla, el centro de documentación que mantiene vivo el legado del músico gaditano. Nada más que el edificio ya es un regalo.

A continuación, vamos a trazar una línea –más o menos recta– que nos lleve directamente al Carmen de los Geranios, en el Camino Nuevo de San Nicolás, treinta minutos caminando. Entre medias, hay dos paradas obligatorias en la Carrera del Darro. Primero, el Monasterio de San Bernardo, un imponente templo del siglo XVII que alberga obras de Pedro de Mena, José Risueño, Torcuato Ruiz del Peral y Atanasio Bocanegra; además, cuenta con la particularidad de que lo 'gestiona' una familia que vive allí mismo: Elisabetta, Andoni y el pequeño Bernardo. En segundo lugar, muy cerca, una de las joyas de la ciudad: el Museo Arqueológico y Etnológico, ubicado en la Casa de Castril. Desde el molar de un homínido hasta una espada milenaria o el mosaico romano de los Mondragones, el museo es una indudable máquina del tiempo.

Ahora sí, terminamos el trayecto en el Carmen de los Geranios, donde se ubica el Centro Cultural Max Moreau, un rincón encantador que rezuma Albaicín y que es, quizás, uno de los grandes desconocidos de la ciudad. Aquí vivió el pintor belga Max Moreau que, tras morir en 1992, legó su patrimonio a la ciudad. ¿No lo conocía? Pues ya tiene una excusa más para darse otro paseo por el barrio. Cuando terminen, vamos a rodear la futura capital de la cultura 2031.

500 años

En 2031, la UGR celebra su 500 cumpleaños. Si una institución tan relevante ha elegido el siguiente lugar como la sede del rectorado, por algo será. Hablamos del Hospital Real, entre los Jardines del Triunfo y el Convento de Capuchinos. El edificio, un prodigio que mezcla elementos góticos, renacentistas y mudéjares, suele acoger grandes exposiciones en sus enormes salas, cruceros y patios. De allí, atravesamos la ciudad y nos acercamos a la Plaza de los Girones, donde se alza el Palacio de los Condes de Gabia, edificio del siglo XIX, sede de la Delegación de Cultura de la Diputación, con varias salas de exposiciones y un auditorio que es, además, una envidiable sala de cine.

A menos de 5 minutos, en la Plaza de los Campos reina el Cuarto Real de Santo Domingo, un antiguo palacio de época almohade, es decir, anterior a la Alhambra. La Qubba es increíble, el jardín precioso y los restos arqueológicos, toda una lección. Sí, hay que pagar entrada todos los días. Menos los domingos, que es gratis.

Cerramos el círculo en la calle Gran Capitán, junto a la plaza, allí nos espera el Centro Cultural Gran Capitán. Instalado en el edificio Hermanitas de los Pobres, es uno de los museos mejor situados de Granada, donde es fácil encontrar algunas de las mejores exposiciones de pintura que pasan por la ciudad.

Toca terminar esta travesía en el corazón de Granada.

El corazón manda

La Catedral de Granada, en pleno proceso de 'renacimiento', es indudablemente una de las referencias culturales de la ciudad (por cierto, ¿cuándo fue al última vez que la visitaron?). Ya saben que, cuando termine su restauración, abrirá un mirador en lo alto de la torre, sobre lo que fue la vivienda del campanero. Esa será una experiencia inolvidable, pero es que abajo, con los pies en la tierra, hay otra que es, además, gratuita: el Sagrario. Como saben, la entrada está adosada a la propia Catedral, por la plaza de Alonso Cano. Aunque Diego de Siloé realizó un primer diseño, la iglesia fue construida por Francisco Hurtado y cuenta con obras de Alonso Cano y José de Mora, entre otras. Si les apetece rememorar una de las grades aventuras de Granada, aquí está la Capilla del Pulgar, en memoria a Hernán Pérez del Pulgar y su hazaña de 1490: se infiltró en la Granada de Boabdil y clavó en la puerta de la mezquita un cartel escrito con su puño y letra en el que se leía «Ave María».

De vuelta a la Plaza Alonso Cano, vamos a mirar a izquierda y a derecha, sin necesidad de mover los zapatos. A la izquierda tenemos el Palacio de La Madraza, donde, además de disfrutar del increíble oratorio que hay en la planta baja, hay constantemente exposiciones y actividades culturales. Un centro hermanado, por supuesto, con el siempre vivo Palacio del Almirante (en el Albaicín). A la derecha del Sagrario, el Centro de Arte Contemporáneo José Guerrero. Subir sus escaleras y descubrir qué se esconde planta tras planta, hasta alcanzar las enormes pinturas de Guerrero, expuestas frente a un ventanal con vistas a la Catedral, es una magnífica idea.

A cinco minutos de allí, cerramos la ruta en el Centro Federico García Lorca, casa que protege el legado del poeta infinito, lugar de exposiciones itinerantes (hasta el 13 de octubre tienen una muestra dedicada al vínculo entre Lorca y el pintor argentino Guillermo Kuitca) y escenario de multitud de eventos: conferencias, mesas redondas, conciertos... Nunca es tarde para reencontrarse –o descubrir– a Federico. Ya que estamos, una última pregunta para enrollar este mapa del tesoro con vistas a 2031: ¿Cuándo fue la última vez que leyeron o vieron una obra de teatro de Lorca? Está en la biblioteca y, como todos los espacios de este mapa, también es gratis.

