Vera GRV en La Revuelta: «No me creo la nominación a los Latin Grammy, vivo disociada» La artista almeriense ha visitado el programa de David Broncano para hablar de su candidatura con 'Cura pa' mi alma' además de su próxima gira 'Se me pasó llamarte, mamá'

Nerea Escámez Almería Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:12

La artista almeriense Vera GRV, nominada al Latin Grammy en la categoría de mejor videoclip con 'Cura pa mi alma', ha vuelto a La Revuelta. Hace apenas unos días se dejaba ver entre el público, donde se daba a conocer su trayectoria y la nominación, y, anoche, actuó en el programa presentado por David Broncano.

«Seguro que nos encontramos aquí dentro de poco», le decía el presentador en su primera aparición. Se ha hecho realidad. Tras la entrevista al actor Luis Merlo, la cantante fue la siguiente invitada. «Esto para mí es un sueño», trasladaba la joven con visible emoción. «Gracias por darme esta oportunidad (...) me parece súper fuerte estar aquí otra vez», comentaba.

A su entrada, llegó con regalos para el presentador: una cesta 'made in Almería' y una lámina. «A mi padre, Juan Manuel, no le gusta La Revuelta ni David Broncano, no sé por qué, así que esto es una especie de reconciliación», indicaba Vera. «Me puedo imaginar por qué», bromeó el presentador. El padre de la artista envió una cesta de productos de su huerta, entre los que se incluía tomate Raf. «Qué calidad, está buenísimo», apuntó el presentador tras su degustación.

Tampoco faltó la mención al tren y sus constantes averías. «¿Cuándo has venido? ¿Has viajado en tren?», se interesó Broncano. «Anoche de madrugada en coche», detalló Vera GRV que evitó coger el ferrocarril como medio de transporte para desplazarse hasta Madrid. «Si hubiera ido en tren habría llegado al programa el mes que viene», ironizó.

«¿Se habrán equivocado?», dijo sobre la candidatura

En su visita volvió a hablar de su nominación a los Latin Grammy. La artista almeriense apuntó que, tras conocer esta noticia, se encuentra «disociada» y todavía «no lo asimilo». Vera GRV ha irrumpido en la categoría de Mejor vídeo musical versión corta con 'Cura pa' mi alma dirigido por Willy Rodríguez y compite contra grandes nombres como Bad Bunny, Guitarricadelafuente o los argentinos Catriel y Paco Amoroso. «Pensaba que se habían equivocado, es muy fuerte», explica. «El mayor artista latino del mundo se enfrenta con la hija de Juan Manuel y Pilar», anunciaba David Broncano.

La artista emergente ha reconocido que es «una bendición» la nominación porque «no tengo mucho presupuesto, medios ni exposición» y que «una persona random de Almería» que lleva «muchos años trabajando en la música y olé por mí y por mi equipo, llegue a esto, es muy fuerte».

La almeriense agradeció a Willy Rodríguez, director del vídeo, y Toni Anzis, productor de parte de sus canciones, por todo el trabajo. «En su momento, Willy, a quién respeto mucho y lleva una trayectoria enorme con grandes artistas, me dijo que quería hacer un videoclip conmigo» y, además, dedicó unas palabras a Toni Anzis, productor de gran parte de sus canciones, «toda nuestra música empezó en el salón de nuestras casas». Sobre el trabajo nominado, la almeriense indicó que se rodó en Almería. «Mi madre y todas las madres de mis amigas hicieron un grupo de WhatsApp para reclutar a toda esa pirámide de personas», detalló.

Su aparición acabó con la interpretación de 'Cura pa' mi alma', Vera GRV invitó a los espectadores y a los asistentes del público a su primer tour que la llevará, hasta principios de 2026, por ciudades como Murcia, Granada, Sevilla, Málaga, Valencia y, además, su casa, Almería.