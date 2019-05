Tomatito regresa a los Cursos de Verano con la cuarta edición de su 'Sonanta' Tomatito puso en valor la figura de Paco de Lucía durante la presentación. / UAL El evento académico organizado por la UAL seguirá siendo exclusivo pese al interés de otras universidades por el artista almeriense J. L. P. Almería Miércoles, 15 mayo 2019, 23:54

El ritmo, la armonía y la melodía, por ese orden, serán los ejes de sobre los que gire la cuarta edición de un Curso de Verano que recibió el año pasado una nota media de un 9.1 por parte de las personas que lo realizaron.

'Sonanta' ya es '4', única máster class que uno de los más importantes artistas universales realiza en todo el mundo. Tomatito repite con toda la intención depositada en la consolidación de Almería, «una tierra de guitarristas y de guitarreros», como escuela de renombre internacional. Ello va a ser posible a través de la Universidad de Almería, cuya vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes, María del Mar Ruiz, expresó el mismo objetivo porque «son ya cuatro años y podemos continuar en las próximas ediciones, y prueba de ello es que se está consolidando en varios aspectos como el número de inscritos». Desveló que ya hay un tercio de las plazas ocupadas en solo dos semanas desde la apertura del plazo de matrícula, y sin presentarlo aún.

La previsión es que en muy poco tiempo se cubra al completo, pero además está, como ha recordado, otra posibilidad de participar en el mismo sin guitarra, ya que «se da a los interesados la opción de la figura de 'alumnos oyentes', y como muestra de su éxito, recuerdo que el año pasado tuvimos por ejemplo un matrimonio de Austria que vino hasta Almería ex profeso para disfrutar con el curso». Sin duda, «es fundamental promover este tipo de cursos de verano, no solo teóricos, y más con una figura de la talla universal de Tomatito».

Máximo compromiso

Ruiz agradeció al artista su compromiso, así como a la Peña El Taranto, a la que definió como «catedral del flamenco», su colaboración, sin olvidarse del Ayuntamiento de Almería no sólo por este curso sino «por cuatro años trabajando juntos».

Su concejal de Cultura, Carlos Sánchez, destacó el carácter de exclusividad de esta master class porque «nos parece corriente que José esté aquí sentado, pero es un privilegio para esta ciudad, porque cientos de universidades se lo habrán propuesto, con escaparates más universales, pero la única que hace en el mundo es en Almería».

El propio Tomatito reconoció los motivos en los que se basa para sólo ofrecer esta master class, debido a que «no es lo mío, me gusta tocar, pero estando en Almería quiero que se consolide; casi todos los artistas se van de su tierra, pero no me quiero ir de aquí, vivo aquí, soy muy almeriense y estoy muy orgulloso de estar aquí». Compromiso del genio, ante todo, su deseo es que del Museo de la Guitarra, lugar de celebración una vez más, «salgan buenos guitarristas», insistiendo en que «esta es la música que tenemos para exportar al mundo, el flamenco es la música con la que los grandes maestros se inspiran», y la proyección internacional actual es «gracias a Paco de Lucía».

En la dirección estará Carmen Hernández Porcel, profesora de la UAL, que señaló que «cada vez que hacemos una edición, su currículum ha subido un peldaño, ha alcanzado nuevas cuotas».