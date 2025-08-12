Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ayuntamiento de Almería recibe dos ofertas para la reforma del Centro Municipal de Acogida

La licitación, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, permitirá mejorar las instalaciones y reforzar la atención a personas sin hogar

R. I.

Almería

Martes, 12 de agosto 2025, 14:01

Finalizado el plazo de presentación de ofertas para la ejecución de las obras de reforma y ampliación del Centro Municipal de Acogida, el Ayuntamiento de Almería ha registrado dos propuestas interesadas en llevar a cabo este proyecto, que cuenta con una inversión total de 1.436.033,53 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses.

Será ahora la mesa de contratación, previa convocatoria, la encargada de analizar y valorar las ofertas presentadas de acuerdo a las condiciones y pliegos de esta licitación.

La actuación, promovida por el Área de Integración Social, Participación y Distritos, tiene como objetivo mejorar las condiciones del centro, ubicado en el barrio de Nueva Andalucía, y reforzar los programas de atención a personas sin hogar, fomentando su autonomía y desinstitucionalización.

El proyecto ha sido redactado por la empresa Ordaz Estudio de Arquitectura, S.L.P., y contempla una reforma integral de espacios clave como la cocina, comedor, módulos de corta y larga estancia, así como mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y saneamiento. Además, se instalarán placas fotovoltaicas en ambos edificios como parte de la estrategia municipal de sostenibilidad.

La financiación se distribuye entre una subvención de 1,2 millones de euros concedida por la Junta de Andalucía y una aportación municipal de 260.330,58 euros.

El concejal responsable del área, Óscar Bleda, ha valorado positivamente el interés respecto de la presentación de ofertas para la ejecución de este proyecto, destacando que «con esta actuación, el Ayuntamiento da un paso firme hacia una atención más digna, eficiente y orientada a la autonomía de las personas sin hogar».

