El Granada se aferra a una primera semana 'normal'

1. Otra vez derrotado con tres goles en contra, como en la jornada inaugural con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes, el Granada empezó a preparar su próximo partido ya ayer a media hora en carretera aún de Ipurua. Los rojiblancos pernoctaron en Bilbao, como el día anterior a la visita al Eibar, y volvieron a ejercitarse en Lezama con la colaboración del Athletic. Era el plan de viaje más cómodo para el club y también el que menos tiempo le hacía perder a Pacheta, al que no le sobran los entrenamientos con sus pupilos.

2. El Granada se aferra a una primera semana de trabajo con aparente normalidad para su mejora ya de cara al paso del Mirandés por Los Cármenes el domingo que viene (21.30 horas). La venta de Lucas Boyé al Alavés por 5,8 millones de euros y la rescisión de Pablo Insua permitieron al club resolver el problema de sus inscripciones pendientes y, salvo lesiones, Pacheta puede contar ya con Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo de pleno. Con todo, el mercado sigue abierto para bien o para mal, aunque, sin el delantero argentino ya, los rojiblancos solo aspiran a reforzarse aunque sea por lo poco que les queda por perder.

3. A los estrenos de los cuatro últimos fichajes del Granada les acompañaron también los de Pau Casadesús y Pedro Alemañ e incluso los de Pere Haro y Dominique Moubeke. Efectivos que amplían la disponibilidad de una plantilla que sigue corta de garantías al menos. Con todo, el entrenador sigue convencido del potencial de sus hombres aunque su petición de paciencia parece ya un ruego. La crudeza de la competición supera por ahora a un equipo demasiado inexperto.

4. Pese a los seis goles en contra de las dos primeras jornadas, y su inevitable preocupación por la falta de contundencia en las áreas, Pacheta sigue apuntando al crecimiento de su equipo con el balón más allá de lo que haga sin él. Que ataque mejor para defender menos, en definitiva; y que como mínimo dispare a portería, algo que no ocurrió en Ipurua. El burgalés abundó allí en los peajes de juventud a los que suele referirse al apuntar que no termina de ver reflejado en los partidos lo que sus futbolistas hacen en los entrenamientos. Una cuestión relacionada con el atrevimiento y que, contextualizada, parece evidenciar que los protagonistas sobre el césped no son ajenos al clima social que rodea a la institución.

5. El entrenador del Granada quiere ver agua en el vaso y rescata los tramos competitivos de los suyos. Lo cierto es que, dentro de la superioridad incuestionable tanto del Deportivo como del Eibar, los rojiblancos encajaron dos goles psicológicos en Los Cármenes antes y después del descanso para luego sufrir la expulsión de Manu Lama cuando mejor estaban tras recortar distancias Martin Hongla mientras que en Ipurua se vieron golpeado más dentro del partido parecían quedándose de nuevo con diez con diferencia mínima en el marcador.

6. Sin embargo, también la concesión de goles psicológicos, las autoexpulsiones y el temple con un futbolista menos forman parte del complejo proceso de aprendizaje de cada futbolista y de los equipos en conjunto. Y la Segunda división es larga, larguísima con sus 42 jornadas, pero muy pocos clubes cargarían con tanta presión en caso de verse condenados a la pelea por la permanencia.

7. Una vez liberado el margen salarial preciso como para inscribir a los cuatro últimos fichajes que seguían pendientes, y con nuevos recursos como para volver al mercado, la dirección del club espera firmar las incorporaciones anheladas antes de la medianoche del lunes aunque Pacheta siga aludiendo a la del sábado. Con todo, ni el escenario más optimista parece que vaya a cubrir todas las carencias visibles; seguirá habiendo jugadores que estiren su polivalencia como parches y recreativistas en dinámica de primer equipo.

8. Cabe esperar una nueva vuelta de hoja en la alineación del Granada contra el Mirandés tras los cuatro cambios que ya hubo en Ipurua con respecto a la derrota con el Deportivo. Más allá de la vuelta de Lama a la defensa, con probable titularidad para Pau Casadesús en el lateral derecho, también apunta a salir de inicio Jorge Pascual como referencia arriba. Apenas dejó un par de movimientos interesantes durante su debut, pero los rojiblancos necesitan más presencia en el área y Stoichkov no tuvo ninguna incidencia como pareja de José Arnaiz, que sí intervino más.

9. Quedará por ver si Pacheta refuerza la medular con un tercer centrocampista. Oposita a un puesto Pedro Alemañ, que arrastraba sanción contra el Deportivo, pero la exigencia física del Eibar debió disuadir al entrenador pese a integrar la pretemporada desde el primer día. Tampoco está claro, no obstante, que el burgalés vaya a sentar a Hongla de proponerse su recuperación.

10. El partido con el Mirandés adquiere una importancia extra si cabe, además de la precisa reválida en Los Cármenes tras el chasco inaugural, al preceder la clausura del mercado de fichajes. 24 horas que pueden determinar tanto la posición del Granada en cada negociación que mantenga abierta como la predisposición de los futbolistas por unirse al equipo. El club espera seguir siendo un destino atractivo.

