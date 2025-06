La eterna decepción del granadinismo

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 9 de junio 2025, 23:55 Comenta Compartir

El Granada encadenó una nueva decepción tras caer derrotado en El Sardinero. El tropiezo, el decimotercero de la temporada, supuso que los rojiblancos se ahogaran en la orilla en su travesía hacia el 'play off'. Todo un chasco para una afición harta de varapalos tras sufrir el descenso del curso anterior, aquella capaz de señalar los fallos y claves de la caída del club mientras construye sus nueva ilusión en torno a Pacheta.

IDEAL cita los días posteriores a la confirmación del desastre a representantes de los colectivos Federación de Peñas 'G19', Grada de Animación, You'll Never Drink Alone, Sur Granaíno y Peña Los Cármenes, en un encuentro junto al estadio con el objetivo de analizar el sentir general de la hinchada. Acuden la mayoría, mientras que ciertos compromisos impiden la presencia física de algunos, que dejan clara su postura vía telefónica. El primero en llegar es Carlos Jiménez, tesorero de las peñas y crítico con el rendimiento de la entidad.

«El balance es muy negativo. Se han dado pasos sin sentido, algo descabezados. Se ha sobrevivido a base de parches. Con eso, nos hemos quedado a las puertas de subir y gracias. Lo peor de todo es la sensación de ruptura que hay con la afición. El equipo no engancha», explica. Con una antigüedad de abonado que data desde los tres últimos lustros, este miembro del 'G19' coincide en su postura con las de otros aficionados. «Se tomaron decisiones muy tarde. Hubo tramos del año donde el equipo se mostraba a la deriva, sin remedio alguno. Primero, con Guillermo Abascal en el banquillo. Luego, con Fran Escribá, que mejoró al equipo pero que luego debió ser cesado antes», reflexiona Luis Villegas, un joven hincha de Sur Granaíno, también presente en el encuentro.

«Abascal supuso una rémora importante. Creo que su estancia fue lo que más nos lastró este año», apunta Lidia Ramos, la presidenta de You'll Never Drink Alone. «No había mala plantilla, pero acabamos dependiendo de un milagro que no se dio. Es un fracaso. Construir un equipo para subir y no meterte ni en la promoción no tiene otro nombre», apostilla.

La marcha de Myrto Uzuni en el mercado de invierno marcó un antes y un después en las aspiraciones del Granada, que perdió a su pichichi con polémica. «Está claro que afectó, no hizo ningún bien al equipo. Tampoco surtió efecto con sus sustitutos. Ni Stoichkov, ni Borja Bastón aportaron lo que se esperaba de ellos en cuanto a goles», rememora José Valcárcel, presidente del 'G19'.

Numerosas voces apuntan contra la planificación deportiva. «Llevamos varias temporadas en las que no nos salen bien los fichajes. Hay pocos en los últimos años que hayan ofrecido un buen rendimiento. Eso desanima a la afición, que hace lo que puede por ilusionarse. Si el equipo no da la talla en el campo, se viene abajo», argumenta Paco Sánchez, presidente de la Peña Los Cármenes que acude acompañado de su junta directiva con sus polos oficiales.

«Más allá de los resultados, la realidad es que no confiamos en los directivos que tenemos. La presidenta Sophia se cargó a la estructura que formó el 'EuroGranada' y desde entonces no levantamos cabeza. Se han llevado a cabo muchas contrataciones extravagantes. En el filial, prescindieron de David Peláez, que llevó al Recreativo a Primera RFEF, para poner a otros que lo han bajado a Tercera. La estrategia fue lamentable», se queja Miguel Páramos, responsable de Sur Granaíno.

Todos los entrevistados focalizan en distintos aspectos, pero la conclusión es la misma. No ven al equipo crecer con el paso de los años, sino todo lo contrario. No ven «estabilidad», coinciden. Tampoco en cuanto a la animación del estadio, que se clausuró en mitad de temporada.

Grada de Animación

«La crispación creció en lo social cuando se eliminó la Grada de Animación. Por suerte, se llegó a un acuerdo y se retomó con mucho éxito. Ha sido el año con mejor funcionamiento», explica su portavoz, Joserra Rodríguez. «Las previas salieron de maravilla, con cada vez más aficionados en los recibimientos, comprando nuestro material… Pero aún no es lo suficientemente digna con respecto a la de otros clubes. Hay que centrarla en el campo y aumentar sus miembros», reivindicó.

En la actualidad, la componen unos 340 abonados, pero la intención de sus responsables es la de dar el siguiente paso. «Queremos que el club nos ayude a sumarle un cuadrado más del Fondo Sur para llegar a los 500 miembros. Se está apuntando mucha gente joven, pero también adultos que únicamente buscan animar a su equipo», aclara Álex Pérez, el segundo de abordo. Pese a todo, el granadinismo nunca pierde la fe. Ya tiene la mente puesta en el próximo curso con la palabra 'ascenso' entre ceja y ceja y un nuevo líder sobre el que sostener toda expectativa.

«Pacheta es un veterano y conoce la Segunda como nadie. Tiene varios ascensos en su haber, lo que nos reconforta. Lo mejor es su forma de jugar, siempre con ambición y atrevimiento. Tiene que ser la piedra angular del nuevo proyecto. Sin duda, es la mejor elección que han tenido esta temporada», reiteran en conjunto. El burgalés ha caído de pie en Granada, una pequeña luz en mitad del claroscuro rojiblanco.

