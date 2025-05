«El Castellón mantendrá su atrevimiento en Los Cármenes»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 24 de mayo 2025, 00:10 Comenta Compartir

Comenzó la temporada como entrenador en Segunda división con el finalmente descendido Tenerife pero ahora asiste a su desenlace desde China sin haber vuelto a Los Cármenes, como tanto le habría gustado. Óscar Cano lleva cuatro meses como mano derecha de Raúl Caneda en el Zhejiang de la Superliga del gigante asiático, disfrutando de «una experiencia profesional y vital muy distinta a las vividas hasta ahora». Nadie como él, granadino, granadinista y exrojiblanco entre 2007 y 2008 pero además técnico del Castellón con un ascenso a la categoría de plata incluso en 2020 para analizar el duelo del domingo en Los Cármenes.

La diferencia horaria impide a Óscar Cano ver tantos partidos de Segunda como le gustaría a día de hoy, pero mantiene que quizás sea «la liga más igualada que existe en el mundo». «La sigo con atención y sigo percibiendo su dificultad. La juegan clubes históricos con dificultades para conseguir sus objetivos y otros más modestos que nos sorprenden a todos». Más allá del análisis, en cualquier caso, desea el ascenso del Granada: «Parte con desventaja pero lo cierto es que va a estar muy disputado h asta el último suspiro y espero que acabe subiendo. Mis sentimientos hacen que sea optimista. Puede conseguirlo».

A Óscar Cano le habría encantado asistir a la visita del Castellón a Los Cármenes, aunque fuera como espectador. «No tengo ninguna duda de que los 'orellut' mantendrán su atrevimiento hasta el final con independencia de tener la permanencia asegurada. Me gusta mucho la seña de identidad tan ofensiva que tiene, y me siento muy identificado con ella; la gente que va a su estadio se siente atraída por lo que propone, y eso facilita la gran comunión que allí hay entre la grada y los que juegan», señala.

Durante sus tres años como entrenador del Castellón, Óscar Cano se sintió «la persona más feliz del mundo». «Y no hay día que no me acuerdo de aquella etapa», admite. «Ganar partidos y conseguir aquel ascenso ayuda a sintonizar con el club, pero a ese club también me unieron los valores que allí se tienen», apunta. «Son gente extraordinario, humilde y solidaria, que evitó que su club cayera y merece vivir momentos buenos como este. Me dieron mis mejores recuerdos en el fútbol», agradece.

A ese ascenso a Segunda división le siguió, con todo, una destitución a mitad de temporada. «Éramos un equipo recién ascendido y con un presupuesto muy humilde. El club decidió cambiar y había que respetarlo», se encoge Óscar Cano, quien no obstante reseña que el Castellón posee «otros medios en la actualidad». Como entrenador que sabe «lo que supone ser cesado», el granadino se niega a valorar los cambios tanto en el Granada, de Guille Abascal a Pacheta pasando por Fran Escribá, como en el Castellón, de Dick Schreuder a su asistente Johan Plat. «No me gusta valorar este tipo de decisiones porque no pertenezco al entorno diario donde se toman y no tengo elementos de juicio como para hacerlo. Somos excesivamente opinadores desde la distancia y eso me parece que no es bueno; deberíamos ser menos atrevidos», esgrime.

Tristeza por el Tenerife

Destituido esta misma temporada a las cinco jornadas en el Tenerife, antes incluso que Abascal en el Granada al sumar un único punto de las cinco primeras jornadas, Óscar Cano lamenta el definitivo descenso chicharrero. «Lo viví con tristeza porque me trataron genial, tanto los trabajadores del club como la gente en la calle. Ojalá pronto recuperen la categoría», comparte sobre el club en el que le reemplazaron con Pepe Mel hasta diciembre y Álvaro Cervera en adelante. En ningún caso habría imaginado que viviría el desenlace del campeonato desde China.

Óscar Cano no había ejercido nunca hasta ahora como segundo entrenador. «Me adapté perfectamente a este nuevo rol y tengo que reconocer que lo estoy disfrutando», se congratula el granadino. «Me sedujo trabajar con Raúl Caneda porque compartimos muchas ideas y una gran amistad. Además, me apetecía experimentar en otra liga y en otro país, y me he encontrado un fútbol muy organizado aunque sea muy distinto del europeo. También me sorprenden para bien la seguridad y el nivel de vida», reseña.

Después de trece jornadas de competición en la Superliga china, el Zhejiang marcha noveno clasificado; en la línea de la temporada anterior, aunque aspire a las primeras posiciones. «Me hablaron muy bien del club y la verdad es que se corrobora todo lo que me habían dicho», confirma Óscar Cano. De ahí que el granadino tampoco tenga prisa por retomar el papel de 'primer espada': «Desde este lugar disfruto de la preparación de los entrenamientos, de colaborar en todo y de tener una visión menos estresada de los acontecimientos».

La satisfacción de Óscar Cano como segundo entrenador del Zhejiang no va en detrimento de sus anhelos más personales. «Me encantaría entrenar a un filial, con independencia de la categoría, o hacer algo relacionado con la metodología en un club», admite. Con todo, no dará un paso adelante hasta no sentirse convencido por «las intenciones de la gente que haya detrás» del equipo que pretenda firmarle. «Hablar de proyectos en el fútbol me parece una utopía de día de hoy. El nuevo fútbol no tiene paciencia; se basa en el día a día, en ir consiguiendo los resultados que permitan soñar con la consecución de los objetivos marcados. Lo demás, repito, es utópico actualmente», lamenta el granadino desde China.

