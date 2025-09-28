Directo | Huesca - Granada

19:29

Bienvenida

¡Buenas tardes a todos!

Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, fuera de casa de por segunda jornada consecutiva, esta vez en Huesca con motivo de la undécima de competición en Segunda división. Los rojiblancos afrontan otro partido a domicilio con la asignatura pendiente de lograr su primera victoria de la temporada todavía, ya como el único equipo de la categoría que no lo ha conseguido aún tras estrenarse el Zaragoza en su visita al Mirandés del viernes.

¡Comenzamos!