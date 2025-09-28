Directo | Huesca - Granada

Secciones
Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29
20:14
Manu Lama y Oscar Naasei vuelven a dejar en el banquillo al central zurdo entre la vuelta a los dos zagueros y la titularidad de Pau Casadesús como lateral derecho.
20:07
Pacheta asienta la vuelta de los tres centrocampistas de inicio con Sergio Ruiz por Martin Hongla en esta ocasión y Rubén Alcaraz de nuevo como ancla.
19:58
📍 Llegamos a El Alcoraz pic.twitter.com/2DxMiUlZEa— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 28, 2025
19:52
Pacheta introduce a Sergio Ruiz y a Baïla Diallo respecto al empate en Burgos. El capitán regresa tras dejar atrás la gastroenteritis que le apartó a última hora en El Plantío y el lateral izquierdo recupera la titularidad tras jugar allí sus primeros minutos tras la lesión muscular que sufrió después de la primera jornada del campeonato.
19:51
Ya conocemos también a los once elegidos por Sergi Guilló en el conjunto anfitrión, que sale con Dani Jiménez en portería; Toni Abad, Iñigo Piña, Jorge Pulido, Arribas y Ro en defensa; Sielva, Kortajarena y Portillo en el centro del campo; y Daniel Luna y Sergi Enrich en ataque.
19:47
¡Ya conocemos a los once elegidos de inicio por Pacheta!
Los rojiblancos salen con Luca Zidane bajo palos; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
19:40
19:40
El Granada viajó a Huesca sin bajas en su convocatoria.
19:37
¡Ponemos rumbo a El Alcoraz con @Alsa_autobuses! 🚌❤️ pic.twitter.com/nzp8dqK7Dm— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 28, 2025
19:37
Este es el comentario de uno de los últimos jefes de Deportes de IDEAL.
19:35
Vestuario listo en El Alcoraz ✅🔢 pic.twitter.com/W6lnLSdlSR— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 28, 2025
19:34
Esto es todo lo que debes saber antes de esta visita del Granada al Huesca, por cortesía del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
19:30
Hoy jugamos con la pic.twitter.com/apYUka2zPp— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 28, 2025
19:30
¡Bienvenidos a Huesca, @GranadaCF !— SD Huesca (@SDHuesca) September 28, 2025
¡Nos vemos esta noche en El Alcoraz! 💙❤️ pic.twitter.com/r5PutezO12
19:29
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, fuera de casa de por segunda jornada consecutiva, esta vez en Huesca con motivo de la undécima de competición en Segunda división. Los rojiblancos afrontan otro partido a domicilio con la asignatura pendiente de lograr su primera victoria de la temporada todavía, ya como el único equipo de la categoría que no lo ha conseguido aún tras estrenarse el Zaragoza en su visita al Mirandés del viernes.
¡Comenzamos!
Sergio Guilló Barcelo
3-4-3
Dani Jiménez
portero
Álvaro Carrillo
defensa
Iñigo Sebastián Magaña
defensa
Sergio Arribas
defensa
Ángel Pérez
defensa
Óscar Sielva
centrocampista
Jesús Álvarez
centrocampista
Julio Alonso
defensa
Iker Kortajarena
centrocampista
Sergi Enrich
delantero
Enol Rodríguez
delantero
José Rojo Martin
4-2-3-1
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Diego Hormigo
defensa
Rubén Alcaraz
centrocampista
Martin Hongla
centrocampista
Alex Sola
delantero
Pedro Alemañ
centrocampista
Souleymane Faye
delantero
Jorge Pascual
delantero
0%
HUE
0%
GRA
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
