LaLiga Hypermotion Jornada 7 D28/09 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Escudo Sociedad Deportiva Huesca

Huesca

21:00h.

Granada

Escudo Granada Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

HUE

[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

Directo | Huesca - Granada

Segunda salida consecutiva de los rojiblancos con la intención de acercarse a la zona de permanencia

Minuto a minuto

Rafael Lamelas
José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:29

Alineación y estadísticas

Sergio Guilló Barcelo

3-4-3

Alineación

Dani Jiménez

portero

Álvaro Carrillo

defensa

Iñigo Sebastián Magaña

defensa

Sergio Arribas

defensa

Ángel Pérez

defensa

Óscar Sielva

centrocampista

Jesús Álvarez

centrocampista

Julio Alonso

defensa

Iker Kortajarena

centrocampista

Sergi Enrich

delantero

Enol Rodríguez

delantero

José Rojo Martin

4-2-3-1

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Diego Hormigo

defensa

Rubén Alcaraz

centrocampista

Martin Hongla

centrocampista

Alex Sola

delantero

Pedro Alemañ

centrocampista

Souleymane Faye

delantero

Jorge Pascual

delantero

Estadísticas

0%

GRA

HUE

0%

GRA

GRA

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Espacios grises

