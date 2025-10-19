Promueven 46 nuevas viviendas en los dos últimos solares libres de Gran Capitán La operación va a permitir a la ciudad ganar una nueva zona verde con un área infantil junto a las dependencias de Urbanismo

Pablo Rodríguez Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 19:57 | Actualizado 23:48h.

Más de una década después, las dos últimas parcelas libres de Gran Capitán afrontan el final del camino para terminar con el vacío y dar lugar a nuevas promociones. El Ayuntamiento de Granada acaba de dar luz verde al proyecto de desarrollo de los terrenos, que serán ocupados por sendos inmuebles con un total de 50 viviendas y nuevas zonas ajardinadas.

Los suelos afectados por la operación están ubicados a cada lado de las Hermanitas de las Pobres, junto a las dependencias municipales. Se trata de sendas parcelas vacías que suman unos 2.400 metros cuadrados y parte de las cuáles, la más cercana a los bloques que dan a Melchor Almagro, es empleada por los funcionarios como aparcamiento en la actualidad.

Los terrenos se encontraban pendientes de desarrollar desde al menos 2012, cuando la junta de gobierno local aprobó por primera vez la iniciativa para establecer una junta de compensación como primer paso para la construcción de viviendas en la zona. Como refiere la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el ente recibió luz verde definitiva a finales del año 2013.

El proceso, sin embargo, quedó detenido durante años, con escasos avances salvo los relativos a un proyecto de reparcelación que se reactivó con el equipo de gobierno socialista al frente de la ciudad en el mandato anterior y que se ha acelerado en el último año ya con la popular Marifrán Carazo en la alcaldía.

Fue el pasado 7 de febrero cuando la junta de gobierno local dio el primer paso para refrendar el proyecto presentado por los propietarios. Entonces ya se comunicó el interés de los promotores de dar un uso residencial a las dos parcelas, con sendos inmuebles que acogerían 20 y 26 viviendas respectivamente.

Como confirman fuentes municipales a este periódico, en los últimos meses se ha afinado el proyecto, que finalmente se ha cerrado con unas 50 viviendas, 20 de las cuáles se ubicarán en la parcela situada al lado del GUL de Urbanismo y el Colegio de La Presentación y las restantes en los terrenos que dan a la medianera de Melchor Almagro. Las dos promociones serán de vivienda libre, con opciones de 1, 2 y 3 habitaciones con 1 o 2 baños que están despertando «un gran interés», según las fuentes consultadas por IDEAL.

Zonas verdes

El elemento de mayor interés para los ciudadanos es la reurbanización que se va a acometer en el entorno. En la calle José Cazorla se va a generar un pequeño jardín con casi una decena de árboles que acogerá, además, una zona de juegos infantiles.

A eso se sumará también la habilitación de otras dos vías peatonales alrededor de las Hermanitas de los Pobres, las que dan a la espalda de la sede municipal y al costado más cercano a Melchor Almagro. Se trata de zonas de paso de interés para aquellos usuarios que quieran acudir a la Biblioteca de Andalucía, que se encuentra colindando con esta parte. Las fuentes municipales consultadas destacan el interés por culminar un proceso que permite poner en carga dos parcelas que estaban bloqueadas desde hace más de una década y que hará que la ciudad gane zonas de sombra y nuevas calles peatonales.

