El mercado laboral empuja a las carreras de ciencias y desbanca al arte y las letras

Sara Bárcena Hernández Domingo, 29 de junio 2025, 00:06

Las tendencias también cambian en la universidad. Hay que tener en consideración desde las notas de corte y las plazas ofertadas hasta el mercado laboral, donde los jóvenes de hoy día ponen los ojos incluso antes de pisar la que será su segunda casa los próximos años. La vocación no lo es todo.

Las variables son múltiples y condicionan un aspecto clave: la demanda. La sociedad ha evolucionado –aunque a la vista está que no lo suficiente en ciertos ámbitos– y con ella las inquietudes de quienes deciden optar a este tipo de titulaciones. Lo que hace diez años movía multitudes ya no resulta tan interesante. Pero, ¿qué le gustaba estudiar a la juventud antes?¿Y ahora? IDEAL se adenta en la Universidad de Granada (UGR) y repasa qué carreras pierden popularidad y cuáles se coronan ya como las nuevas reinas.

A lo largo de la última década, las ciencias han ido ganando popularidad hasta desbancar a las artes y las letras. Aunque estas todavía conservan cierto público, están cada vez más relegadas dentro del mundo universitario. Actualmente, los grados de la rama STEM –que engloba ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés– se encuentran entre los más demandados y con mayor requerimiento de nota para poder acceder.

Ingeniería Civil aumenta su demanda un 171% desde la pandemia y se consolida como el grado estrella de la UGR

Ingeniería Civil parece ser la estrella. La apetencia por levantar caminos, canales y puertos casi se ha triplicado en apenas tres cursos, habiendo crecido la demanda un 171% desde la pandemia, según datos del Distrito Único Andaluz consultados por este periódico. La radiografía más humana la hace el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez, quien mejor conoce cómo han cambiado las preferencias en el acceso a la universidad. En este caso, asegura que «hubo una detracción en momentos de crisis económica, cuando la obra civil cayó una barbaridad y dejó de ser una opción atractiva».

Ahora, sin embargo, «el crecimiento económico y la inversión en obras públicas hacen que los estudiantes se interesen». Entra en juego la empleabilidad. Los jóvenes saben «que cuando acaben tendrán trabajo asegurado». «De ahí también el éxito del doble grado con Administración y Dirección de Empresas. Cada vez más compañías como Ferrovial o Acciona buscan ingenieros que sepan gestionar desde el punto de vista económico. La presentación de proyectos se hace con un balance de la inversión necesaria para justificar la obra», explica. Dos grados que nada tienen que ver, pero que se complementan perfectamente.

El triunfo de los 'frikis'

Los que hace una década llamaban 'frikis' a quienes soñaban con estudiar Informática o Matemáticas hoy tienen que verlos triunfar. Empresas de casi todos los sectores necesitan de sus conocimientos. El motivo está claro: la inteligencia artificial, que está siendo «un tsunami de innovación», según Benítez. «Todo empezó con el barco; luego vino el tren, que era más rápido; llegó internet, y ahora la IA. Diría que estamos ante una cuarta revolución industrial y las nuevas generaciones están haciendo una lectura positiva», defiende.

El interés por el doble grado en Informática y Matemáticas crece con la inteligencia artificial

El doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la UGR ha ganado un 35% de popularidad en los últimos diez años, siempre según los mismos datos. Este curso, sin ir más lejos, se han presentado 2.600 solicitudes y, solo en primera preferencia, ya se han duplicado las plazas ofertadas, que son 300. «La respuesta está en la demanda laboral». Ocurre también en el doble grado en Matemáticas y Física, deseado por 525 futuros universitarios, pero que solo 21 podrán cursar. Ambos son perfiles que «para las empresas resultan cada vez más atractivos».

Volviendo al tema de tener trabajo asegurado, las ciencias de la salud mantienen la línea gracias a su empleabilidad, que es del 96% pasados dos años de acabar la carrera. Según el vicerrector de Estudiantes, influye especialmente la necesidad de médicos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, aquí y en Europa. A pesar de que el interés por Medicina, en concreto, ha caído un 30% en diez años –solo en el último, ha perdido 425 estudiantes–, sigue siendo uno de los grados con mayor demanda respecto a su oferta. «Habrá quien se meta por dinero, por especialidades como cirugía plástica o dermatología, que están muy de moda, pero la mayoría va por vocación y tiene un alto rendimiento académico», asegura.

Psicología despega tras la pandemia de coronavirus al poner la sociedad el foco en la salud mental

Mientras la posibilidad de ser médico llama ligeramente menos la atención, la mente se vuelve cada vez más atractiva para los jovenes. El Grado en Psicología ha despegado desde la pandemia de coronavirus, que puso de manifiesto muchas necesidades, sobre todo, la salud mental. «Cuando te están martillando continuamente, acabas siendo consciente del problema. Viene de lejos, pero ahora se está poniendo el foco. Cuando las sociedades van avanzando, se centran en lo importante, la comida, la casa, la educación, la sanidad. Cuando lo esencial está cubierto, empezamos a poner la mirada en otros sitios que hace veinte años ni siquiera eran secundarios».

Aún quedan románticos

La creatividad del ser humano ya no se refleja en las bellas artes como antes. Conservación y Restauración de Bienes Culturales es el grado de la UGR que más demanda ha perdido en la última década. A la vista está, las nuevas generaciones buscan un futuro laboral con mucha ciencia, aunque aún quedan románticos. La caída de las letras no ha podido con Filología Clásica, que el año pasado se agotó. Las lenguas muertas siguen vivas, de algún modo. Lo mismó pasó en Hispánica. «Estas sí están en auge, mantienen ese empuje, no como los estudios de idiomas, que se han desplomado».

«Que en un certamen la traducción simultánea se haga con inteligencia artificial puede jugar en contra de estas titulaciones«

Juan Luis Benítez recuerda que la segunda lengua ya no es optativa. En Estudios Franceses, se nota. «Antes, se solía elegir inglés y francés, pero como hoy es obligatorio en muchos centros, optan por otros idiomas». Afecta también al doble grado en Turismo y Francés; ahora, gusta el alemán. Estudios Árabes tampoco tiene gran éxito. La demanda afloja un 35% en diez años y un 28% solo en cinco. Cifras similares en Traducción e Interpretación. «Que en un certamen la traducción simultánea se haga con inteligencia artificial puede jugar en contra de estas titulaciones. La gente se asusta».

Mientras unos rehuyen de la IA, quienes aspiran a conocer el mundo de las ideas corren hacia ella. Las empresas tecnológicas requieren perfiles humanistas frente a las implicaciones que conlleva convivir con máquinas inteligentes. Filosofía recibió 529 solicitudes para 75 plazas el año anterior. Así funciona la universidad. Las tendencias las marca el mercado.

