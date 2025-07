Granada crece al oeste con 1.932 nuevas viviendas en un lustro

Mercedes Navarrete Granada Domingo, 13 de julio 2025 | Actualizado 14/07/2025 00:14h. Comenta Compartir

La Granada del futuro mira hacia el oeste, que más allá de un punto cardinal es el escenario donde la ciudad de la Alhambra está concentrando su crecimiento urbanístico y donde un nuevo barrio toma forma a un ritmo frenético. Sobre los antiguos descampados situados a un costado de la Circunvalación sobrevuelan ahora las grúas y se levantan nuevos edificios que están rediseñando el perfil de la ciudad, el 'skyline', que se divisa más allá de la Chana y la Rosaleda, donde hasta hace apenas un lustro terminaba Granada. Fue la promotora AEDAS Homes la que plantó la primera banderola e hizo de locomotora para desbloquear el desarrollo de la última gran bolsa de suelo de Granada. Sus promociones comenzaron en 2019 las demás propietarias le han seguido hasta pisar el acelerador en los dos últimos años. Ahora todas las grúa de Granada se concentran en el mismo barrio.

Promociones de vivienda en el entorno de La Rosaleda 180 VPO de Fundación Vimpyca con licencia listas para empezar a construir y 400 en dos edificios de UP Alba Reim, de las que 200 se comenzarán en octubre 1 48 viviendas de VPO de Convisur. Ya construidas 2 48 viviendas de VPO de Fundación Vimpyca. Construcción inminente 3 26 viviendas de un edificio de VPO de Visogsa. Ya construido, listo para entrega 4 Promoción de 179 VPO de Varkat. La primera fase se entregará en septiembre de 2026 5 Promoción de 35 viviendas de VPO de Blasian House. Con licencia para construir. 6 62 viviendas de VPO de Solpriga. Vendidas y entregadas. 7 Parcela municipal de uso residencial que saldrá a la venta por 3 millones de euros 8 62 viviendas de VPO de Solpriga. Vendidas y entregadas 9 53 viviendas en construcción de Liberty Home 10 11 51 viviendas de Osuna. Terminadas 12 51 viviendas de Osuna. En obras 62 viviendas de Mayfo. Según datos área de Urbanismo, Obras y Licencias, entre los residenciales ya terminados, en proceso de entrega o los que están en obras en estos momentos y los que tienen licencia concedida para comenzarlas suman 1.932 nuevas viviendas. A un lado y otro de la vía del tren nuevas rotondas, bulevares y calles abrazan nueve residenciales, los últimos aún en proceso de entrega, como las 126 VPO de Visogsa o las 45 libres de la primera fase de la promoción Talabar. AEDAS comenzó a dar las llaves hace unos días a la vez que ha iniciado las obras de otras 58 viviendas más de la segunda fase.

La explosión residencial acelera, además, con seis promociones en obras en estos momentos, que suman 407 nuevos pisos, la mayoría con fecha de entrega en el horizonte de 2026 y los primeros meses de 2027. Y las grúas no van a parar ahí. Hay nuevos proyectos con licencia municipal que están poniendo fecha al inicio de las obras. Se trata de cuatro residenciales que suman 664 viviendas, entre ellas las 400 de la promoción de VPO 'premium', Bazán Rosaleda, que Alba Reim levantará a la espalda del edificio Apache, en una parcela que el Ayuntamiento vendió en 2024, tras años en barbecho. Las obras de su primer edificio, con 200 VPO, comenzarán en octubre, según confirma la promotora.

«El barrio es ya una realidad que va a mejorar y consolidarse con una cualificación urbana muy alta, accesible y despejada» Enrique Molina Campos Director General de la promotora Alba Reim

Los 200 pisos salieron a la venta en marzo, un 35% por debajo del precio de la vivienda libre –desde 175.800 euros los de dos dormitorios y 208.000 euros los de tres– y ya hay un 50% de preventas. Es el mejor ejemplo del tirón que tienen estas promociones de calidades altas en una zona en la que las promotoras tienen grandes expectativas, ante el déficit de vivienda en Granada. «Alquerías Rosaleda para nosotros es un barrio con un potencial muy alto. Tiene una conexión muy ágil con la autovía, con alcance a pie la estación de AVE, a la Universidad, hay grandes supermercados, colegio, guarderías e instituto con buen prestigio... y por supuesto el gran parque público de las Alquerías. El barrio es ya una realidad que va a mejorar y consolidarse con una cualificación urbana muy alta, accesible y despejada», subraya el director general de Alba Reim, Enrique Molina Campos.

«La demanda es impresionante, lo hemos vendido todo y hasta tenemos lista de espera» Juan José Vargas Director general Grupo Inmobiliario Vargas Español

Coincide en las bondades de la zona la principal propietaria de suelo de los oestes, AEDAS Homes, que está orgullosa de haber ejercido como locomotora de la transformación. «Siempre decimos que hacemos mucho más que viviendas, creamos ciudad. Hemos colaborado en la transformación y regeneración de una zona que estaba en muy mal estado, convirtiéndola en un área residencial moderna y muy deseada», subraya el delegado de AEDAS Homes en Andalucía Oriental, Leodegario Villaseca. Todas sus promociones han sido un éxito.

Ampliar La promoción Talabar I de AEDAS ya finalizada. IDEAL

Ahora mismo están vendiendo Talabar, con pisos de dos, tres, cuatro dormitorios, áticos y bajos con jardín, desde 233.000 euros. Y van a empezar a construir la siguiente, el residencial Nura, 65 viviendas libres que se pondrán a la venta a finales de este mes. «El sector de Ferrocarril Oestes representa todo un hito residencial en Granada. Cuenta con una sólida demanda de vivienda de obra nueva de perfiles de todo tipo, desde jóvenes 'singles' a familias consolidadas o en crecimiento. Pero también inversores y clientes seniors que venden su actual vivienda para vivir en otra que se adapta mejor a sus necesidades en un nuevo barrio con servicios y dotaciones», apunta.

«Hemos dado seguridad jurídica y certezas a los promotores al acelerar los plazos» Enrique Catalina Concejal delegado de Urbanismo, Obras y Licencia

Para una promotora granadina como Grupo Inmobiliario Vargas Español, sin el músculo de los grandes fondos de inversión, desarrollar promociones en el barrio, ha supuesto una apuesta fuerte, pero también ganadora, según cuenta su director general, Juan José Vargas. El grupo, a través de su sociedad Varkat, comenzó a construir el pasado año un residencial de 179 VPO con piscina, justo al lado de la rotonda situada frente a Mercadona, con precios desde 175.000 los dos dormitorios y 215.000 los de tres y se los han quitado de las manos. La reflexión de Vargas lo dice todo: «Ojalá tuviera más suelo ahí. La demanda es impresionante, está todo vendido y hasta tenemos lista de espera», señala. En septiembre de 2026 entregarán la primera fase. Este interés del mercado y de las promotoras hace pensar al concejal delegado de Urbanismo, Obras Públicas y Licencias, Enrique Catalina, que la última gran bolsa suelo residencial del barrio no tardará en desarrollarse.

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, durante un recorrido por la nueva zona de expansión con IDEAL. Abajo las vías que dividen el barrio y nuevas promociones. Ariel C. Rojas

Son cinco parcelas, donde se prevén más de 500 nuevas viviendas, para las que, en opinión de Catalina, las propietarias no van a tardar en pedir licencias. Desde el Ayuntamiento de Granada –asegura– han puesto toda la carne en el asador dando agilidad y garantías que incentiven al sector privado a poner en carga nuevas promociones. En una zona donde no hay restos arqueológicos que hagan intervenir a Cultura la orden clara es que tanto los estudios de detalle que han tramitado numerosas promotoras para mejorar sus proyectos como las licencias tienen que volar. «Había incertidumbre administrativa y miedo para promover porque los plazos eran tremendos. Un promotor para dar el paso necesita saber que su proyecto no se va a eternizar. Hemos trabajado con ellos y les damos certezas y seguridad jurídica», subraya Catalina, que también ve satisfecho cómo se suceden los nuevos proyectos en una zona que está quedando «espectacular». Tanto que la reivindican para si tanto La Chana como Ronda. «En esa disputa ya no entramos», ríe Catalina.

