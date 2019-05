El lado más a oscuras de esta campaña

«Eres tú, eres tú, eres túuuuuuu, la chica con quien tanto soñé /Eres tú, eres tú, el motivo de amor más sincero que yo encontraré». El Dúo Dinámico se hace hueco entre la corriente de aire que recorre el Centro Cívico de Cartuja y las musicales notas llevan hasta la amplia y espaciosa sala de actuaciones que, en principio, parece vacía. Tan solo al adentrase dentro se toma conciencia que sobre el escenario un nutrido grupo de señoras está ensayando.

Mientras le pegan al segundo 'Eres tú' más popular de toda la historia musical de España, ligan una coreografía con giros de los brazos y chasquidos de los dedos. La escena retrata al distrito Norte que cautiva. El de la buena vecindad, la multiculturalidad, la del respeto entre tantas religiones, países, usos y costumbres. Hay mucho más, el asociacionismo, la entrega, el respeto y el voluntariado. El compromiso.

Todo se visualiza mientras sentado en un poyete del Parque 28-F la gente se deja ver mientras pasea, hace compras, recoge a las criaturas, toma café, pega la hebra, vive su Zona Norte sin complejos y en paz. Aunque hay muchos 'nortes' en Norte. Son siete barrios, desde que Joaquina Eguaras decidiera independizarse y adscribirse al distrito Beiro para no tener nada que ver con estos norteños.

La 'zona cero', el gueto, donde se concentran las plantaciones de marihuana está justo detrás del Centro Cívico de Cartuja. Entre medias hay un solar que nunca llegó a ser parque junto al edificio de viviendas de la Diputación que años y años después sigue sin abrir sus puertas y albergar familias. Sorprendentemente, en mitad de la nada, se erige una valla publicitaria –¿quién querría publicitar nada en un lugar sin tan siquiera un nombre?–, que desgastada por el sol guarda una pintada, una inscripción, un lema, un mantra, un deseo. Una afirmación: «Nadie es ilegal». Como si hubiera falta decirlo. Escribirlo. Grafitearlo.

La participación

Hay voces que se alzan para afirmar que «Norte nunca ha estado más implicado en unas elecciones municipales», es la de Jemi Sánchez, presidenta de la junta de distrito (JMD). «El único debate de distrito hecho en la ciudad ha sido en Norte. Era uno de los últimos compromisos adquiridos en la JMD, un encuentro que sale del 'Proceso Comunitario' que estamos llevando a cabo y que lo que buscaba era implicar a la ciudadanía en estos comicios, a la vez que aprovechamos para invitar a todas las candidaturas a visitar Norte y realizar sus propuestas mirando a la cara a los vecinos y vecinas».

Ocurrió el 8 de Mayo en el Centro Cívico «con objeto de mejorar la calidad democrática de Norte y también la participación ciudadana. Y en torno a 200 personas se dieron cita ante los 13 candidatos y candidatas que vinieron. Plantearon sus propuestas en torno a la ocupación ilegal de la vía pública, el empleo, la participación o las interrupciones de suministro eléctrico».

No todos lo ven con los mismos ojos. En una cafetería de Almanjáyar simplemente, responden a la pregunta con otra pregunta:«¿La campaña?». «Aquí no viene nadie a hacer campaña. Aquí no viene nadie ni estas elecciones ni las pasadas, desde que están en el poder no aparecen», critica a los socialistas. «Antes, en la oposición, sí venían», insiste. «A otros barrios de Norte sí han ido. El PSOE si ha estado en Parque Nueva Granada y la semana pasada en Joaquina Eguaras y Casería de Montijo y en Cartuja. Eso el PSOE, los demás partidos, nada».

Agustín Ndour, de origen senegalés, ha sido candidato la Moncloa por el partido 'Por un mundo más justo', que logró 21.711 votos en toda España. Sobre migración e integración lo tiene claro:«Te llama la atención que se haga de estos temas caballo de batalla. El ejemplo claro es lo que hace Vox con la inmigración, para sacar tajada, rédito político. Porque debe ser todo lo contrario, integración, diálogo en los barrios pero con naturalidad, como lo hace todo hijo de vecino. Es lo que queremos reflejar, que estas cosas se tomen con normalidad». «¿La campaña?», vuelve a repreguntar. «Nuestro candidato comenzó aquí la campaña, en la Zona Norte, hubo un apagón y la hizo a oscuras».