Kart Royale encumbra la generación Z de Granada

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

Granada madrugó un sábado sin cole, ni instituto mediante. Lo que no consiguen despertadores ni progenitores con sus hijos adolescentes cada fin de semana lo lograron algunos de los influencers y celebridades más conocidos del país. Lola Lolita, Marina Riverss, Ceciarmy o Cristóbal Soria acudieron a la llamada de Kart Royale, la carrera de motor que abarrotó el centro de la capital con un circuito urbano y un formato jamás antes vistos. Un sueño hecho realidad para disfrute de los granadinos más jóvenes.

Ejemplo de ello fueron Aixa García y Carmen Molina, cuñadas que no alcanzaban la mayoría de edad y seguidoras acérrimas de Lola Lolita, a la que sintieron más que nunca. «Hemos llegado sobre las nueve de la mañana para coger sitio en primera fila. Queríamos estar cerca de los influencers y es un sueño verlos en nuestra ciudad. Nos encantan los bailes y los vídeos de Lola Lolita. Nos hemos hecho una foto con ella y ya nos vamos contentas todo el fin de semana», asumieron ante IDEAL.

La carrera de karts era lo de menos, pues las masas se contentaban con poder tocar a sus ídolos, por fin fuera de la pantalla que acerca sus vidas de ensueño al resto de los mortales. La acción arrancó a primera hora de la mañana con los entrenamientos libres y las clasificaciones previas a la gran carrera, con el gran Antonio Lobato a los mandos de la narración como en la Fórmula 1. Lejos de lucir sus mejores 'outfits', los creadores de contenido se enfundaron sus monos de competición.

Ariel C. Rojas

Ceciarmy, granadino con más de cuatro millones de seguidores, miraba alrededor emocionado. «Venir a mi ciudad a pasarlo bien y a hacer disfrutar a la gente es una locura. Luego me los llevaré a todos de fiesta a un after», explicó a este diario mientras diseñaba la estrategia de la escudería junto a Ventura y Cristóbal Soria.

«Parece Domingo de Ramos. El centro de Granada vallado, con tribunas, a rebosar... En lugar de pasos, hay coches. Espectacular. Ojalá estuviese aquí la 'madre superiora del Real de Madrid' –Tomás Roncero– para sacarlo de la pista», bromeó el tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones'.

Las tandas de carreras se fueron sucediendo a bombo y platillo, con el 'paddock' que parecía el Paseo de la Fama 'hollywoodiense', pero con influencers. Algunos afortunados fans –acreditación mediante– dispararon sus selfis a discreción. Todo por y para el postureo en redes.

Saiko por sorpresa

A la gran cita se sumó Saiko por sorpresa. El artista urbano armillero actuó al final de la jornada para inaugurar la fanzone del Paseo del Salón. La avalancha adolescente formó la polvareda en torno a 'Polaris', su gran éxito. Puro furor para seguir más tarde la fiesta con la música de Yapi, Xiyo y Fernández, y JC Reyes con la gente de 'Algarete'.

Supuso la guinda para los más pequeños, así como el golpe de gracia para unos padres arrastrados por el ímpetu ingobernable de la generación Z. Los bailes de Tik Tok llegaron para quedarse.

Reporta un error