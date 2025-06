Volver al inicio Final Y el revés de la moneda ha sido para un Francesco Bagnaia que peleó por la primera posición en las primeras vueltas, pero que luego fue perdiendo ritmo a medida que avanzaba la carrera, quedándose al final sin el premio del podio. 23 Fabio Di Giannantonio ha sido tercero tras comerle la tostada a Francesco Bagnaia en la última vuelta. Hoy logra su segundo podio de la temporada tras concluir también en la tercera posición en el pasado Gran Premio de Las Américas. 23 Alex Márquez ha conseguido su sexto podio de la temporada, la quinta vez que logra terminar en la segunda plaza. 23 Alex Márquez finaliza en la segunda posición, la posición a la que está abonado esta temporada, pero lo cierto es que más no puede hacer ante el incontestable dominio de su hermano. 23 Marc Márquez ha logrado su 5ª victoria de la temporada, la segunda consecutiva y logra, de nuevo, un fin de semana perfecto en el que ha logrado el máximo posible de puntos con victorias en el sprint y la carrera. 23 TERCERO FABIO DI GIANANTONIO !!! Ha aprovechado un pequeño error de Francesco Bagnaia para arrebatarle la tercera posición. 23 ÚLTIMA VUELTA !!! Marc Márquez cada vez más cerca de la victoria y a punto de asestar un golpe no definitivo obviamente, pero si muy importante en la línea de flotación de un Francesco Bagnaia que hoy lo ha intentado, pero no consigue estar a la altura de su compañero de box. 22 DOS VUELTAS PARA EL FINAL !!! Fabio Di Giannantonio se encuentra cada vez más cerca de Francesco Bagnaia y podría haber pelea en la última vuelta por el tercer puesto en el cajón. 21 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez sigue rodando como un reloj en cabeza de carrera y no está dando opción alguna a sus rivales. 20 Muy ambicioso Fabio Di Giannantonio !!! El transalpino ha ido recortando la desventaja con respecto a Francesco Bagnaia y le podría terminar por disputar la tercera plaza. 19 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Marc Márquez sigue rodando en primera posición sin cometer apenas errores y camino de volver a conseguir un fin de semana perfecto con pole position y victorias en sprint y carrera. 18 Y de nuevo una carrera muy solvente de Marco Bezzecchi. El piloto de Aprilia ocupa la 5ª posición, siendo la única moto diferente a Ducati en las seis primeras posiciones de esta carrera. 18 Marc Márquez podría lograr hoy su 67ª victoria en MotoGP. En caso de ganar, se situaría solo a una de poder igualar las 68 conseguidas por Giacomo Agostini como segundo pilotos con más triunfos de la historia en la clase reina. Por delante solo estaría Valentino Rossi con 89 victorias. 16 Intensa batalla ahora entre Brad Binder y Pedro Acosta por la octava plaza. Las dos pilotos del equipo oficial de KTM se están batiendo el cobre. 16 Da la sensación de que Alex Márquez está consiguiendo rehacerse y se mantiene con unas cinco décimas de diferencia con respecto a Pecco Bagnaia. 15 La carrera se ha estabilizado y el panorama se le ha ido despejando enormemente a un Marc Márquez que va camino de conseguir su quinta victoria de la temporada, la segunda de forma consecutiva. 14 Alex Márquez está perdiendo bastante ritmo. Quizás está cayendo el rendimiento de sus neumáticos, pero lo cierto es que Pecco Bagnaia se está echando encima y puede que le supere en breves instantes. 13 Franco Morbidelli ya ha realizado la long lap y ha perdido tres posiciones, cayendo hasta la 7ª plaza, justo por delante de Pedro Acosta. 13 Franco Morbidelli ha sido sancionado con un long lap penalty tras el incidente que ha tenido con Maverick Viñales y que terminó con el español en el suelo. 12 La carrera se está fragmentando. Los puestos de podio parecen completamente decididos, toda vez que Fabio Di Giannantonio, que marcha en la cuarta posición, se encuentra a más de dos segundos y medio de la cabeza de carrera. 11 Marc Márquez está consiguiendo romper la carrera y cuenta ya con ocho décimas de ventaja con respecto a su hermano, sentando las bases de lo que podría ser una nueva victoria en la presenta temporada y consiguiendo ganar en 'territorio Bagnaia'. 10 Por detrás, buena carrera de Joan Mir. El balear es la mejor Honda en pista y viene de conseguir en el pasado Gran Premio de Aragón su mejor resultado en la presente temporada (7º). Ha puntuado en las dos últimas carrera y la última vez que consiguió terminar en la zona de puntos en tres o más carreras consecutivas en una misma temporada fue en 2022 (cuatro con Suzuki). 9 CAÍDA DE MAVERICK VIÑALES !!! Cuando estaba en plena lucha con Franco Morbidelli por la cuarta posición. Muy enfadado el piloto de Roses porque estaba siendo, de nuevo, la mejor KTM en pista, aunque de nuevo la falta de fiabilidad le está impidiendo materializar las buenas sensaciones en resultados. 9 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!! El actual líder de MotoGP recupera el liderato y tiene ahora vía libre para marcar ritmo toda vez que parece que Pecco Bagnaia ha dejado de ser un amenaza, al menos en el corto plazo. 9 Atención porque Marc Márquez se acerca de nuevo a la altura de Alex Márquez y podría tratar de superarle en breves instantes. 8 Atención porque parece que Pecco Bagnaia se está viniendo un poco abajo. Tras hacerse con el liderato en repetidas ocasiones en el tramo inicial de la carrera, ahora se está quedando ligeramente descolgado y podríamos estar asistiendo a su caída en Mugello tras tres victorias en las tres últimas ediciones. 8 Parece que se estabilizan las posiciones tras un primer tramo de carrera no apto para personas con dolencias cardiacas. 7 Álex Márquez está consiguiendo romper la carrera y ahora cuenta con tres décimas con respecto a un Marc Márquez que se sitúa de nuevo por delante de Pecco Bagnaia. 7 No nos ha dado tiempo a comentar que Enea Bastianini se vio obligado a abandonar por una caída y también se ha ido al suelo Johann Zarco. 6 Pedro Acosta ha perdido algo de fuelle y el piloto de Mazarrón ha caído ahora hasta la 8ª posición. 5 PRIMERO ALEX MÁRQUEZ !!!! Se cuela en la pelea entre los dos pilotos oficiales de Ducati y la temporada que está protagonizando el menor de los hermanos Márquez está siendo sencillamente espectacular. 5 Ojo ahora que Alex Márquez ha superado a Marc Márquez !!! 5 Francesco Bagnaia se intenta consolidar en la primera posición, pero Marc Márquez se está mostrando muy agresivo y no le da un solo segundo de respiro. 4 Por detrás, Franco Morbidelli ocupa el cuarto puesto y Maverick Viñales y Pedro Acosta ocupan la 5ª y 6ª posición respectivamente, erigiéndose como la alternativa a las máquinas de Ducati en esta carrera. 4 El Gran Premio de Italia está siendo espectacular y regresa ahora Pecco Bagnaia a la primera posición. Muy valiente hoy el italiano, revelándose ante el dominio de Marc Márquez en la presente campaña. 4 PRIMERO MARC MÁRQUEZ !!!! Y ahora Francesco Bagnaia cae a la tercera posición. 3 Y atención porque el duelo entre Marc y Pecco puede beneficiar a un Alex Márquez que se acerca a ellos. 3 TOMA Y DACA ENTRE MARC MÁRQUEZ Y FRANCESCO BAGNAIA !!! Tremendo el intercambio de golpes entre los dos pilotos del equipo Ducati Lenovo Team. 2 Tercera posición para Alex Márquez !!! El piloto del equipo Gresini se mantiene, no obstante, bastante cerca tanto de Marc como de Pecco. 2 RECUPERA MARC MÁRQUEZ LA PRIMERA POSICIÓN !!! Tremendo el duelo entre los dos pilotos del equipo oficial de Ducati. 1 ‘Pecco’ Bagnaia no ha ganado en sus cinco últimas carreras de MotoGP y no acumula seis o más sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón). 1 Bagnaia ha salido dispuesto a demostrar que es un piloto de domingos y trata de conseguir su cuarta victoria consecutiva en Mugello. 1 ENORME LA SALIDA DE PECCO BAGNAIA !!! Se hace con el primer puesto y ruge la afición italiana. Repasamos la posición de salida del resto de pilotos españoles que no hemos comentado hasta el momento. Alex Rins comienza en la 9ª posición, Raúl Fernández en la 11ª, Fermín Aldeguer en la 12ª y Joan Mir en la 12ª. Pedro Acosta logró la victoria en el Gran Premio de Italia en sus dos temporadas en Moto2 (2022 y 2023) siendo, junto a Tito Rabat en 2014 y 2015, el único piloto capaz de lograr dos victorias consecutivas en Mugello desde 2010, año de creación de la categoría de Moto2. Como hemos comentado, Maverick Viñales se está convirtiendo en el referente de KTM en la presente temporada. Por su parte, Pedro Acosta arrancará en la 8ª plaza, Brad Binder en la 15ª y Enea Bastianini en la 16ª. Ducati ha ganado en seis de las siete últimas ediciones del Gran Premio de Italia de 500cc/MotoGP. Hasta entonces, la fábrica italiana solo había ganado una de las primeras 26 (Casey Stoner, 2009). Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Italia y Valentino Rossi es el piloto más laureado con siete victorias en su trayectoria en 500cc/MotoGP. Entre los pilotos actuales, ningún piloto ostenta más triunfos que Francesco Bagnaia (tres). FABIO QUARTARO, LUCES Y SOMBRAS EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA. El ‘Diablo’ ha terminado en el podio en dos de sus cuatro primeras participaciones en el Gran Premio de Italia de MotoGP (1º en 2021 y 2º en 2022), aunque el año pasado fue 18º, su peor posición histórica en la máxima categoría (también 18º en el Gran Premio de Aragón en 2020 y en el Gran Premio de Austria en 2024). MAVERICK VIÑALES, PLENO DE PUNTOS EN MUGELLO. El piloto de KTM ha puntuado en las nueve carreras de MotoGP disputadas en el Autodromo Internazionale del Mugello, siendo este el segundo circuito en el que más veces ha corrido terminando siempre en los puntos en su trayectoria en la clase reina tras Losail (11). Francesco Bagnaia arranca en la segunda posición de la parrilla de salida, mientras que Alex Márquez completa la primera línea. Por su parte, Fabio Quartararo y Maverick Viñales comienzan en la 4ª y 5ª posición respectivamente y se erigen como la principal alternativa al hipotético dominio de Ducati. MARC MÁRQUEZ INTENTARÁ ROMPER EL MONOPOLIO ITALIANO EN MUGELLO. Pilotos italianos han ganado en cinco de las siete últimas ediciones del Gran Premio de Italia de MotoGP (Andrea Dovizioso en 2017, Danilo Petrucci en 2019 y Francesco Bagnaia en 2022, 2023 y 2024). Esto, tras no haber ganado ninguna de las ocho anteriores. MARC MÁRQUEZ ALCANZA LAS 100 POLES. Marc Márquez comienza la carrera desde la pole position, la sexta de la presente temporada. Se trata de su mejor cifra en una misma campaña en la clase reina desde 2019 (diez en total) y ya acumula 100 a lo largo de su trayectoria en todas las categorías. Así las cosas, Marc Márquez continúa ampliando la diferencia con respecto a sus perseguidores al frente del ranking de pilotos de MotoGP. El de Cervera cuenta con 245 puntos, 35 más que Alex Márquez y 98 con respecto a Francesco Bagnaia. ALEX MÁRQUEZ, EN LA BRECHA A RITMO DE PODIOS. El hermano pequeño de los hermanos Márquez ha conseguido cinco podios en solo ocho Grandes Premios en este 2025, los mismos conseguidos que en sus cinco temporadas previas en MotoGP (cinco). Y el que no falla de momento es un Alex Márquez que sigue a la espera de poder aprovechar un posible fallo de Marc y ayer volvió a conseguir un meritorio segundo puesto en el formato corto de carrera. MARC MÁRQUEZ, SOLO UNA VICTORIA EN MUGELLO. Marc Márquez solo ha ganado en una de sus 11 participaciones en el Gran Premio de Italia de MotoGP (2014), abandonando en cuatro ocasiones en total y en dos de las cuatro últimas. En ningún otro circuito ha abandonado más veces en su trayectoria en la máxima categoría que en Mugello (cuatro, igual que en Silverstone). MARC, COLECCIONISTA DE VICTORIAS AL SPRINT. El piloto de Cervera ha conseguido ocho victorias al sprint en la presente temporada y solo Jorge Martín (nueve en 2023 ha logrado más en una misma temporada en la competición (Francesco Bagnaia y Jorge Martín también siete en 2024). BAGNAIA, EMPERADOR EN MUGELLO. El piloto de Turín se ha impuesto las tres últimas carreras en el Gran Premio de Italia y podría ser el primer piloto que consiga cuatro victorias seguidas desde Valentino Rossi (siete entre 2002 y 2008). El piloto de Turín no pudo pasar ayer de la tercera posición. SUMA Y SIGUE PARA MARC MÁRQUEZ. El ‘93’ del Ducati Lenovo Team sigue arrollando y ayer logró su octava victoria de la temporada en el formato sprint. Lo hizo, además, en Mugello, un circuito en el que Francesco Bagnaia ha dominado en las últimas temporadas y, de ganar hoy la carrera, podría asestar un golpe durísimo a su más directo rival para luchar por el título. Después de las victorias de Máximo Quiles en Moto3 y de Manu González en Moto2, ponemos el foco en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de MotoGP, el plato principal en esta espectacular jornada de motociclismo en Mugello, en la toscana italiana. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el Autodromo del Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…