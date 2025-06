Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta segunda carrera del día. Les esperamos dentro de unos minutos para vivir en directo todo lo que suceda en la prueba de MotoGP. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Manu González sale muy reforzado de este Gran Premio de Italia. El madrileño cuenta con nueve puntos de ventaja con respecto a un Arón Canet que continñua en la pomada. Diogo Moreira, por su parte, escala a la tercera posición del ranking de pilotos, a 40 puntos del líder. 19 Diogo Moreira se tiene que conformar finalmente con la cuarta posición. Al piloto brasileño se le sigue resistiendo la victoria, pero lo cierto es que continúa dando pasos al frente. Hoy, recordemos, comenzaba desde la pole por segunda vez consecutiva. 19 Aron Canet ha sido tercero y se impone en el espectacular duelo que ha mantenido con Diogo Moreira en el tramo final de la carrera. El valenciano minimiza daños y sigue, en cualquier caso, en la pelea que mantiene con Manu González por el título. Este es su cuarto podio en el presente curso. 19 Albert Arenas consigue el segundo puesto y termina en el podio por primera vez en la presente temporada. No lograba una plaza en el podio desde que fuera tercero en el Gran Premio de Catalunya de 2023. 19 VICTORIA DE MANU GONZÁLEZ !!! Regresa a lo más alto del podio y logra su cuarta victoria de la temporada y sexta presencia en el podio en las nueve carreras disputadas hasta el momento. 19 Lo intenta Moreira, pero de momento Canet le cierra todas las puertas. LLega Vietti, pero parece que le va a faltar algo de terreno. 19 Canet entra en la última vuelta ocupando la tercera posición, pero tiene pegado a Diogo Moreira y seguro que el brasileño no ha dicho ni mucho menos sui última palabra. 19 ÚLTIMA VUELTA !!! Manu González tiene la victoria al alcance de la mano. Será la cuarta de la presente temporada y podría salir tremendamente reforzado de esta carrera. 18 La pelea entre Canet y Moreira, espectacular, les está ralentizando y esto supone que Celestino Vietti les pueda dar caza de cara a la última vuelta. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Enésimo adelantamiento de Aron Canet sobre Diogo Moreira. No van a llegar a la altura de un Albert Arenas que se tendrá que conformar con el segundo puesto, aún así el resultado es magnífico y supone terminar en el podio por primera vez esta temporada. 15 Sigue el toma y daca entre Aron Canet y Diogo Moreira. Y es que quizás no están leyendo que Albert Arenas ha perdido ritmo y podrían engancharse a la lucha por la segunda posición. 15 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Manu González rompe definitivamente la carrera y cuenta ya con un segundo de ventaja sobre Albert Arenas. 14 Retorna Arón Canet a la tercera posición !!! Ha superado a Diogo Moreira. Sabe que Manu González ya se le ha escapado en esta carrera, pero perder el mínimo número de puntos posible es vital para seguir enganchado a la lucha por la corona en la categoría intermedia. 13 Ya son cinco las décimas que hay de diferencia entre Manu González y Albert Arenas !!! El madrileño está consiguiendo resquebrajar la resistencia del piloto gerundense. 12 Recordemos que Manu González logró tres victorias y consiguió cinco presencias en el podio en las seis primeras carreras de la temporada. Posteriormente abandonó en el Gran Premio de Gran Bretaña y no pudo pasar del 9º puesto en las dos siguientes carreras, aunque hoy el madrileño parece haber encontrado de nuevo el arrollador ritmo que mostró en el primer tramo de la campaña. 11 Diogo Moreira escala hasta el tercer puesto !!! Ha superado a un Aron Canet que ha ido perdiendo consistencia a medida que avanza la carrera. 11 Manu González está consiguiendo algo de oxígeno en la primera posición y ahora cuenta con dos, tres décimas de ventaja con respecto a Albert Arenas. Da la sensación de que el madrileño, vigente líder de Moto2, está consiguiendo imponer su ritmo de forma paulatina. 10 Por su parte, Diogo Moreira se está intentando de echar encima de Aron Canet, aunque da la sensación de que a ambos se les está escapando la opción de victoria en esta novena carrera de la temporada. 9 Parece que Arón Canet está perdiendo algo de fuelle y ahora se encuentra a cinco décimas tanto de Manu González como de Albert Arenas. 8 Trata de consolidarse Albert Arenas en la primera posición, aunque tiene completamente pegado a un Manu González al que hoy se le ve con ritmo de nuevo para pelear por la victoria. 7 Bonita batalla ahora entre Manu González y Albert Arenas por la primera posición. El piloto catalán recupera la primera posición, mientras que Aron Canet se sitúa justo por detrás, en la tercera plaza. 7 PRIMERO MANU GONZÁLEZ !!! El piloto madrileño va de menos a más y quiere tratar de retener el liderato del Mundial de Moto2 a toda costa. 6 Ha desaparecido Deniz Öncu de los primeros puestos. Ha tenido varios sustos y ahora incluso ha estado a punto de irse al suelo. El piloto turco ha caído hasta la 7ª plaza. 5 Duelo ahora entre Albert Arenas y Arón Canet por la primera posición, pero ojo a Manu González que también entra en esta lucha y se hace momentámente con la segunda plaza. 5 Se está rompiendo la carrera. Hay nueve pilotos que componen el grupo cabecero y ahora Aron Canet ocupa la primera posición tras superar a Albert Arenas. 4 Pasito al frente tanto de Aron Canet como de Manu González. Los dos pilotos que pelean por el título de Moto2 militan ahora en la segunda y tercera posición respectivamente. 3 Muchas alternativas en esta carrera, al igual que lo sucedido en Moto3. Lidera ahora Albert Arenas por primera vez en la presente temporada. 3 Arón Canet se había hecho con la primera plaza, pero luego ha tenido que hacer una rectificación en una de las curvas y ahora ha bajado hasta el tercer puesto. 3 A pesar de haber marcado la vuelta rápida, Manu González ha perdido algo de terreno en este último giro y ahora cae hasta la 5ª posición. 2 Deniz Öncü se hace ya con la primera posición y lo cierto es que el piloto turco se está destapando en estas dos últimas carreras. 1 Buena salida tambien de Manu González !!! Ha ganado una plaza el madrileño y se sitúa a la estela de Arón Canet... 1 Diogo Moreira retiene la primera posición y gran salida de Deniz Öncü. El piloto turco, ganador en la última carrera en Aragón, ha protagonizado una sensacional salida. Albert Arenas saldrá desde la tercera posición de la parrilla de salida y completa la primera línea. El piloto gerundense intentará hoy subir al podio, algo que no consigue desde que fuera tercero en el Gran Premio de Catalunya de 2023. Diogo Moreira se hizo con la pole position, la segunda que consigue en Moto2 y la segunda consecutiva después de haberlo logrado también en el pasado Gran Premio de Aragón. El brasileño ocupa la tercera plaza en el ranking de pilotos y ha sido segundo en las dos últimas carreras. Hoy aspira a lograr su primera victoria en la categoría intermedia. Manu González arranca la carrera en la 5ª posición, mientras que Arón Canet lo hace desde la segunda plaza. Manu González ha conseguido tres victorias y cinco podios en la presente campaña, mientras que Arón Canet ha logrado puntuar en todos los Grandes Premios disputados hasta el momento y, aunque solo ha logrado una victoria, está logrando una regularidad que le está faltando al resto de pilotos. En la categoría intermedia la situación se presenta ajustadísima con igualdad de puntos en el liderato entre Manu González y Arón Canet. El madrileño abandonó en el Gran Premio de Gran Bretaña y no pudo pasar de la 9ª plaza en Aragón, echando por tierra la ventaja que había logrado amasar en el primer tramo de la temporada. Después de la victoria de Máximo Quiles en Moto3, diseccionamos ya todo lo que pueda acontecer dentro de unos instantes en la prueba de Moto2. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Italia de motociclismo desde el Autodromo del Mugello. ¿Preparados? Comenzamos…